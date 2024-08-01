«Сериал «Клон» с Решетовой в главной роли»: Анастасию путают не только с Алсу — у нее есть еще как минимум четыре «близняшки»

На днях Сергей Бурунов вышел в свет в сопровождении яркой красавцы. Журналисты начали пробивать ее фото через сервис, который по лицу опознает личность человека, если информация о нем есть в Интернете. Каково же было их удивление, когда искусственный интеллект выдал им имя Анастасии Решетовой!
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Вот до чего современная косметология довела нейросеть. Анастасия Решетова, безусловно, заслуженно занимает свое место среди писаных красавиц российского шоу-бизнеса. Но что если Teleprogramma.pro скажет вам, что есть еще девушки, практически неотличимые от нее? Вот топ-5 знаменитостей, которых Настя может заменить на любом светском мероприятии (ну или они ее).
Алсу, разумеется
Пожалуй, это самое очевидное сравнение. Было бы забавно, если бы речь шла об одном пластическом хирурге. Модель и певица конфликтуют по самому острому вопросу: предположительно делят бизнесмена Яна Абрамова (теперь уже практически бывшего мужа певицы).
Масла в огонь подливают и комментаторы. Они то и дело спешат напомнить девушкам о том, как они похожи. Некоторые уверены, что Алсу сделала пластику, чтобы походить на молодую соперницу. Другие — что преображением увлеклась Решетова, понимая, какой типаж нравится состоятельному предпринимателю.
Алсу и Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Оксана Самойлова
Да, эти яркие брюнетки похожи просто невероятным образом. Обе не отстают от новинок в бьюти-индустрии, что мало-помалу приводит их лица к единому стандарту. Многие пользователи даже уверены, что коллеги просто доверяют свою внешность одному престижному специалисту. Отсюда и «родственные» черты.
Натали Мих: «Они все на одно лицо. Ботокс, визажисты и хирурги создают клонов».
Тереза: «Две куклы... Без изюминки, без мимики, без эмоций...»
Оксана Самойлова и Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Анастасия Самбурская
Вот кто внезапно вошел в этот список. Казалось бы, актриса делает все, чтобы ее индивидуальность оценили окружающие. Но фолловерам этого недостаточно. Звезду «Универа» тоже приписали к сестрам-близнецам Решетовой.
Ireena Volt: «Это кто? Алсу, Решетова, Сабурская, Самойлова и многие другие? Что они все так похожи? Один фильтр?»
Анастасия Самбурская и Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Нюша
Если долго вглядываться в Нюшу, то и в ней можно найти Анастасию Решетову. Изменения во внешности певицы долго обсуждали в Сети и пришли к определенным выводам. Вряд ли они порадуют разведенную знаменитость, если она еще не в курсе.
Ольга Мамай: «Теряют девки индивидуальность… То ли на Решетову похожа, то ли на Самойлову…»
Елен Еленыч: «Это явный гибрид Решетовой и Самойловой! Ну видно же!»
Анастасия Решетова и Нюша. Фото: соцсети
Екатерина Леви
На «сладкое» тот самый пример, с которого все началось. Актер Сергей Бурунов, который, очевидно, засиделся в холостяках, вроде как нашел свою любовь. СМИ рапортуют о том, что рядом с «голосом Ди Каприо» бизнесвумен Екатерина Леви, но поисковики уверены в том, что Бурунов ходит на свидания все с той же Решетовой. И не только поисковики.
Алекс: «Господи, это сериал «Клон» с Решетовой в главной роли?»
Катя Леви и Анастасия Решетова. Фото: соцсети
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