«Сериал «Клон» с Решетовой в главной роли»: Анастасию путают не только с Алсу — у нее есть еще как минимум четыре «близняшки»

На днях Сергей Бурунов вышел в свет в сопровождении яркой красавцы. Журналисты начали пробивать ее фото через сервис, который по лицу опознает личность человека, если информация о нем есть в Интернете. Каково же было их удивление, когда искусственный интеллект выдал им имя Анастасии Решетовой!

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Вот до чего современная косметология довела нейросеть. Анастасия Решетова, безусловно, заслуженно занимает свое место среди писаных красавиц российского шоу-бизнеса. Но что если Teleprogramma.pro скажет вам, что есть еще девушки, практически неотличимые от нее? Вот топ-5 знаменитостей, которых Настя может заменить на любом светском мероприятии (ну или они ее).

Алсу, разумеется

Пожалуй, это самое очевидное сравнение. Было бы забавно, если бы речь шла об одном пластическом хирурге. Модель и певица конфликтуют по самому острому вопросу: предположительно делят бизнесмена Яна Абрамова (теперь уже практически бывшего мужа певицы).

Масла в огонь подливают и комментаторы. Они то и дело спешат напомнить девушкам о том, как они похожи. Некоторые уверены, что Алсу сделала пластику, чтобы походить на молодую соперницу. Другие — что преображением увлеклась Решетова, понимая, какой типаж нравится состоятельному предпринимателю.