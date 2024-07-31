«Сидит, как баба ценники обсуждает»: в Сети возмущены тем, как отец Алисы Тепляковой «издевается над детьми»

Многодетную семью Тепляковых по праву можно считать феноменом российского блогинга. Прославившись в 2021 году за счет Алисы, которая в девять лет поступила в МГУ, одиозный глава семейства Евгений в ожидании девятого малыша продолжает нести в мир свою сомнительную философию.
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Неудивительно, что семейство Тепляковых хейтят. Евгения обвиняют в том, что он тиранит семью, бесконечно что-то требует, максимально монетизирует своих детей, лукавит на камеру. Но гораздо удивительнее то, что у них есть весьма искренние поклонники. Teleprogramma.pro попыталась найти зерно истины в продуктовой корзине бедствующих вундеркиндов.
Вечно беременная Наталья Теплякова производит впечатление очень уставшей женщины. Фото: соцсети
Потроха и зрелищ!
Накануне Евгений Тепляков снял видео в формате «распаковка». Вот только разбирал он не посылки с маркетплейсов, а продукты для пропитания своей многочисленной семьи. Там были куриные сердечки, рыба, несколько пачек крабового мяса, хлеб, рис, гречка и арбуз. Со скидкой 30–35% за один поход в магазин ему это обошлось примерно в 7,5 тысячи рублей.
Нужно ли говорить, что публикация взорвалась негативными комментариями. Критике подвергся и рацион, не очень-то рассчитанный на детей, и словоблудие, которым блогер сопроводил съемки.
Татьяна_Татьяна: «Они не едят супы, пирожки, салаты.... В их распаковке нет ничего для приготовления, например, крабового салата, кроме крабовых палочек. В семье восемь детей, шесть из них маленькие, им нужно полноценное питание, в том числе овощи и фрукты. Вы увидели их в видео? Все виды мяса в маринаде (просрочка в просрочке), да еще и в порванном пакете, детям нельзя. Из этих 50 кг им можно арбуз, все остальное — батина еда».
Анастасия Коренева: «Я думаю, что троллят его не столько за продуктовый набор, а за набор глупостей, что он городит про рацион детей. Его нелюбовь к фруктам и овощами какая-то нездоровая. Ведь и морковка и капуста недорого стоят, а пользы немало. Да и пресловутые яблоки с апельсинами по акции тоже раз в неделю купить детям можно вместо пачки крабовых палочек. Глупости в описании крабовых палочек — просто вишенка на торте его умственного развития».
Мариям Павлова: «Это не обычная многодетная семья. Это семья, которая издевается над детьми. Ни нормального общения со сверстниками, ни адекватного всестороннего развития. Мужчина явно с проблемами с головой».
Инкогнито 2334: «Пусть кормят как хотят, всех удивляет, как такой умный отец семейства не понимает элементарной вещи, что расширение пространства для их семьи — это жгучая необходимость. Ходить продукты закупать — это женская обязанность, при нехватке времени доставка есть, а при таком количестве ртов нужно на базе закупаться раз в месяц. Лучше бы решил проблему с жильем. Сидит, как баба ценники обсуждает».
Евгений Тепляков и его старший сын Хеймдалль. Фото: скриншот видео / Youtube-канал «Учимся с Алисой»
Жилищный вопрос
Интернет-пользователи чувствуют, что имеют право высказываться по теме, потому что Тепляков регулярно просит денег — то у подписчиков, то у государства. Чтобы разжалобить публику, он показывает условия, в которых растут дети. Еще год назад, например, вся семья (восемь детей и двое взрослых) жила в однушке на пособия.
У Тепляковых тесно не только в квартире, но и в коляске. Фото: соцсети
Но это не самое душераздирающее. Снимки двоих малолетних детей в одной коляске, которые попали в Сеть, буквально раскололи общественность на два лагеря: «отцами-героями и матерями-героинями нужно восхищаться» против «им не материальная помощь нужна, а презервативы».
Кот не работает: «В комменты вошли эксперты бытовой евгеники и замериватели черепов. Что удивительно — не своих».
Елена: «Это же кошмар какой-то. Дети живут в ужасных условиях. Опека о чем думает? Папаша явно ненормальный, дети зашуганые, мать затюканная».
Ольга: «Никогда не считала человека героем, который тупо плодится как кошка. Сама уже выглядит как не знаю кто. Если у тебя нет сил столько рожать, что ты продолжаешь. Вид больной женщины. В таких ситуациях жаль только детей. Как в коляску можно было впихнуть двоих, еще и в теплой одежде?»
Светлана: «Я помню эту фотку, сделали на 9 Мая, когда в Москве дубак был, колотун дикий. А они всей семьей ходили кашу солдатскую есть».
July Dorgan: «Мать там давно и прочно созависимая. Заложница. И дети такие же будут».
ALLA NN: «Детей надо рожать столько, сколько можешь воспитать и дать им что-то в жизни. И нечего рассчитывать на государство и добрых людей».
Лена: «Детям нужна здоровая и счастливая мать. И очень долго нужна. Родить не геройство, а вырастить и поднять на ноги — вот геройство. А думать: мол, рожу, а государство вырастит — такое себе».
Ложка меда
Как мы уже писали, хейт в адрес Теплякова — дело вообще не удивительное. Но среди этой вакханалии мелькают и довольно восторженные высказывания.
user-qb2bz6sm4p: «Очень люблю вашу семью. Восхищаюсь умными детками. Все нападки на родителей считаю необоснованными и переживаю как личные. Здоровья всей вашей гениальной семье!»
galina-x7o: «Очень правильно сделали, что показали распаковку. Пусть хейтеры отдохнут. Устали, наверно, бедолаги строчить повсеместно».
alabalal6777: «Молодцы родители, что вырастили таких прелестных детей. Божьих благословений для вашей семьи».
user-my2bb2vi4b: «Ваши дети однозначно высокоодаренные и уникальные».
Сестры Алиса и Лейя Тепляковы. Фото: скриншот видео / Youtube-канал «Учимся с Алисой»
Что заставляет некоторых чувствовать такой сильный эмоциональный резонанс? Непосредственность в поведении эксцентричного бородача, бедственное положение детей или действительно прорывная методика в обучении вундеркиндов? Каков бы ни был ответ на вопрос, точно понятно одно: за взрослением и становлением чудо-детей будут следить еще очень долго и очень пристально.
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