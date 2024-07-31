«Сидит, как баба ценники обсуждает»: в Сети возмущены тем, как отец Алисы Тепляковой «издевается над детьми»

Накануне Евгений Тепляков снял видео в формате «распаковка». Вот только разбирал он не посылки с маркетплейсов, а продукты для пропитания своей многочисленной семьи. Там были куриные сердечки, рыба, несколько пачек крабового мяса, хлеб, рис, гречка и арбуз. Со скидкой 30–35% за один поход в магазин ему это обошлось примерно в 7,5 тысячи рублей.

Нужно ли говорить, что публикация взорвалась негативными комментариями. Критике подвергся и рацион, не очень-то рассчитанный на детей, и словоблудие, которым блогер сопроводил съемки.

Татьяна_Татьяна: «Они не едят супы, пирожки, салаты.... В их распаковке нет ничего для приготовления, например, крабового салата, кроме крабовых палочек. В семье восемь детей, шесть из них маленькие, им нужно полноценное питание, в том числе овощи и фрукты. Вы увидели их в видео? Все виды мяса в маринаде (просрочка в просрочке), да еще и в порванном пакете, детям нельзя. Из этих 50 кг им можно арбуз, все остальное — батина еда».

Анастасия Коренева: «Я думаю, что троллят его не столько за продуктовый набор, а за набор глупостей, что он городит про рацион детей. Его нелюбовь к фруктам и овощами какая-то нездоровая. Ведь и морковка и капуста недорого стоят, а пользы немало. Да и пресловутые яблоки с апельсинами по акции тоже раз в неделю купить детям можно вместо пачки крабовых палочек. Глупости в описании крабовых палочек — просто вишенка на торте его умственного развития».

Мариям Павлова: «Это не обычная многодетная семья. Это семья, которая издевается над детьми. Ни нормального общения со сверстниками, ни адекватного всестороннего развития. Мужчина явно с проблемами с головой».

Инкогнито 2334: «Пусть кормят как хотят, всех удивляет, как такой умный отец семейства не понимает элементарной вещи, что расширение пространства для их семьи — это жгучая необходимость. Ходить продукты закупать — это женская обязанность, при нехватке времени доставка есть, а при таком количестве ртов нужно на базе закупаться раз в месяц. Лучше бы решил проблему с жильем. Сидит, как баба ценники обсуждает».