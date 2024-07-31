Лиза Арзамасова беременна: кого ждет актриса во второй раз

Актриса Елизавета Арзамасова в скором времени должна стать мамой во второй раз. Правда, пока неизвестно, кого ожидает Лиза и ее муж Илья Авербух - сына или дочь.

Этот ребенок станет вторым для Лизы и третьим для фигуриста. Свою вторую беременность актриса рассекретила весной, когда скрывать живот оказалось фактически невозможно.

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Лиза сетовала, что в этот раз ее постоянно тянет на сладкое, чего не было прежде. А еще врачи запретили артистке летать на последних сроках и поэтому ей пришлось отказаться от некоторых гастролей.

Напомним, первенец Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился 15 августа 2021 года. Актриса, которой на тот момент исполнилось 27 лет, делилась, что беременность была легкой, все девять месяцев прошли в перманентном состоянии эйфории и восхищения.

Сын получил имя Лев.