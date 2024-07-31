Жила в апартаментах Дональда Трампа, окрутила миллиардера и поссорилась с Ксенией Собчак: как сложилась судьба Ульяны Цейтлиной

Имя светской львицы Ульяны Цейтлиной вновь попало на страницы СМИ в связи с неприятной историей, в которой оказался ее муж — президент баскетбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев.

Так, его активы в 41 миллион евро заблокированы. Бизнесмен, обвиненный в коррупции и мошенничестве, также может лишиться своего исторического замка Торре-дель-Галло на холме с видом на Флоренцию и недвижимости в Тоскане. Сейчас он под следствием.

Между тем в начале 2000-х имя Ульяны Цейтлиной мелькало в светской прессе по гораздо более радостным поводам.

Например, в 2004 году она познакомилась с будущим президентом США Дональдом Трампом и даже полмесяца жила в его апартаментах. На Венецианском кинофестивале в том же году женщина встретилась с Томом Крузом и Аль Пачино и даже подумывала о том, чтобы спродюсировать фильм последнего по произведению Оскара Уайльда «Саломея». Светская львица вообще никогда не давала журналистам повода скучать. Что же мы знаем о ней?

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Знакомство с Цоем и Гребенщиковым

Предположительно, Ульяна Цейтлина появилась на свет 17 ноября 1968 года в Ленинграде в семье отца-художника и матери — главного редактора издательства Академии Наук.

Сама девушка окончила специализированную школу при Академии художеств, а потом поступила в Художественное училище имени Серова, на факультет интерьера и дизайна.

Тогда же Ульяна, по собственному признанию, стала дружить с музыкально-артистической богемой. В тот период она познакомилась с барабанщиком группы «Кино» Георгием Гурьяновым, который учился вместе с ней в училище Серова, с Виктором Цоем, Петром Мамоновым и другими легендарными личностями того периода. Участвовала в выступлениях Сергея Курехина, снималась в документальном фильме Александра Липницкого «Еловая субмарина». Была влюблена в Бориса Гребенщикова* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).

Неудивительно, что Цейтлина водилась с такими культовыми фигурами. Она была умна, харизматична, хороша собой. В те времена работала манекенщицей — в Ленинградском доме моделей.