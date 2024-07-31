Жила в апартаментах Дональда Трампа, окрутила миллиардера и поссорилась с Ксенией Собчак: как сложилась судьба Ульяны Цейтлиной

Имя светской львицы Ульяны Цейтлиной вновь попало на страницы СМИ в связи с неприятной историей, в которой оказался ее муж — президент баскетбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев.
Так, его активы в 41 миллион евро заблокированы. Бизнесмен, обвиненный в коррупции и мошенничестве, также может лишиться своего исторического замка Торре-дель-Галло на холме с видом на Флоренцию и недвижимости в Тоскане. Сейчас он под следствием.
Между тем в начале 2000-х имя Ульяны Цейтлиной мелькало в светской прессе по гораздо более радостным поводам.
Например, в 2004 году она познакомилась с будущим президентом США Дональдом Трампом и даже полмесяца жила в его апартаментах. На Венецианском кинофестивале в том же году женщина встретилась с Томом Крузом и Аль Пачино и даже подумывала о том, чтобы спродюсировать фильм последнего по произведению Оскара Уайльда «Саломея». Светская львица вообще никогда не давала журналистам повода скучать. Что же мы знаем о ней?
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Знакомство с Цоем и Гребенщиковым
Предположительно, Ульяна Цейтлина появилась на свет 17 ноября 1968 года в Ленинграде в семье отца-художника и матери — главного редактора издательства Академии Наук.
Сама девушка окончила специализированную школу при Академии художеств, а потом поступила в Художественное училище имени Серова, на факультет интерьера и дизайна.
Тогда же Ульяна, по собственному признанию, стала дружить с музыкально-артистической богемой. В тот период она познакомилась с барабанщиком группы «Кино» Георгием Гурьяновым, который учился вместе с ней в училище Серова, с Виктором Цоем, Петром Мамоновым и другими легендарными личностями того периода. Участвовала в выступлениях Сергея Курехина, снималась в документальном фильме Александра Липницкого «Еловая субмарина». Была влюблена в Бориса Гребенщикова* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
Неудивительно, что Цейтлина водилась с такими культовыми фигурами. Она была умна, харизматична, хороша собой. В те времена работала манекенщицей — в Ленинградском доме моделей.
Ульяна Цейтлина. Фото: Global Look Press
А потом Ульяна неожиданно уехала в Австралию. Хотя, если быть точными, на то были веские причины. В тот период девушка вышла замуж за врача-психиатра Леонида Цейтлина, создавшего в Ленинграде один из первых кооперативов. Но жить в России в 90-х было чревато последствиями для слишком предприимчивых бизнесменов, поэтому семья и отправилась на зеленый континент. Однако предприимчивой Ульяне быстро надоела размеренная австралийская жизнь. И она захотела возвратиться на родину.
А вернувшись в Россию, умудрилась сняться для журнала «Плейбой», хотя на тот момент ей уже было 39 лет. Но в этом возрасте она выглядела безупречно.
И совсем неслучайно секретами, как выглядеть свежо и ухоженно и не только, Цейтлина поделилась в своей книге «100 чисто прикладных советов по разным вопросам».
Как Ульяна Цейтлина подружилась и поссорилась, а потом снова завела дружбу с Ксенией Собчак
С такими женщинами всегда старается дружить Ксения Собчак. В начале 2000-х Собчак и Цейтлина практически повсюду появлялись вместе, ловя завистливые взгляды женщин и восхищенные — мужчин. Кроме того, Ксения была крестной мамой ребенка Ульяны. А потом между ними будто черная кошка пробежала. Никто не знает истинной причины ссоры двух светских львиц.
Примирение случилось только в 2011 году, на одном из светских мероприятий. А окончательно отношения восстановились, когда в 2015 году Ульяна Цейтлина пригласила Собчак на свою свадьбу. А Ксения, в свою очередь, позвала ее на свое свадебное торжество с Константином Богомоловым.
Ульяна Цейтлина и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Роскошная жизнь и дорогие мужчины Ульяны Цейтлиной
Кстати, до 2015 года личная жизнь Ульяны Цейтлиной била ключом. Но все имена своих кавалеров, конечно, держала в тайне. И надо сказать, Цейтлина выбирала самых лучших возлюбленных.
А благодаря такому покровительству она жила в доме на Рублевке стоимостью более двух миллионов долларов, ездила на внедорожнике BMW и не экономила на своих расходах.
Как гласили местные сплетни, роскошный особняк и дорогие украшения были подарками от ее поклонника Андрея Бокарева, совладельца компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассуголь», а также члена попечительского совета Федерации тенниса России. Но официального подтверждения эти слухи, конечно, не нашли.
В 2006 году у женщины родился первенец, которого назвали Саввой. Правда, мальчик получил фамилию матери. Светская львица утверждает, что отец ребенка уже женат и воспитывает других детей, поэтому он отказался признать сына.
В 2015 году стало известно о помолвке светской львицы и российского олигарха Алексея Федорычева. Празднование этого события состоялось в Санкт-Морице на дне рождения бизнесмена, отмечавшего свой 60-летний юбилей, в присутствии кучи знаменитостей. Вскоре пара сыграла свадьбу.
На тот момент муж Цейтлиной управлял компанией Fedcominvest, которая занималась торговлей серой и удобрениями. В 2006 году журнал Forbes оценил его состояние в 450 миллионов долларов и поместил его на 100-е место в списке самых богатых бизнесменов России. Он также известен как бывший владелец футбольного клуба «Динамо», а в 2022 году Алексей Михайлович стал президентом баскетбольного клуба «Монако».
Ульяна Цейтлина. Фото: Global Look Press
После замужества она снова ушла в тень, редко появляясь на светских мероприятиях и встречах с друзьями. Например, в 2017 году фото с Ульяной появилось на странице Николая Баскова.
В 2020-х годах большую часть времени светская львица проводила в Монако. Там, в квартире на Boulevard de Suisse с видом на порт, она жила вместе с мужем и сыном Саввой. Известно, что мальчик получал образование в международной школе Монако.
Как изменится жизнь Ульяны Цейтлиной после ареста влиятельного супруга, остается только догадываться. Во всяком случае, она не из тех, кого можно выбить из колеи даже такими ударами судьбы.
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