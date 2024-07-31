Кому «Вайлдберриз» принадлежит на самом деле? В Сети обсуждают тайны семьи Бакальчук

Раньше скрытность богатейшей женщины России Бакальчук особо никого не волновала. Про нее знали в Сети вполне достаточно для того, чтобы совершать покупки на «Вайлдберриз». Но теперь все изменилось. Мутная история с разводом Татьяны послужила триггером для повышенного интереса к ее личности, о которой на самом деле достоверно известно очень немного.

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Но не одними фактами живет Интернет. Помимо официальной прилизанной картинки, которую старательно создают себе сильные мира сего, инфополе гудит сплетнями — а они будут поинтереснее для обсуждения. Teleprogramma.pro с упоением погрузилась в мир сравнений между тем, что Бакальчук говорит о себе, и тем, что говорят о ней.

Кто на самом деле Татьяна Бакальчук?

Если коротко, то Бакальчук — домохозяйка, которая стала олигархом, основав в 2004 году маркетплейс Wildberries. Существует общепринятая история ее успеха. Мол, находясь в декрете, мамочку осенило, что покупать онлайн гораздо удобнее, чем таскаться с малышом по магазинам. Немного вложений (700 долларов) — и вуаля! — зарождение бизнес-империи.