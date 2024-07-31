Кому «Вайлдберриз» принадлежит на самом деле? В Сети обсуждают тайны семьи Бакальчук

Раньше скрытность богатейшей женщины России Бакальчук особо никого не волновала. Про нее знали в Сети вполне достаточно для того, чтобы совершать покупки на «Вайлдберриз». Но теперь все изменилось. Мутная история с разводом Татьяны послужила триггером для повышенного интереса к ее личности, о которой на самом деле достоверно известно очень немного.
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Но не одними фактами живет Интернет. Помимо официальной прилизанной картинки, которую старательно создают себе сильные мира сего, инфополе гудит сплетнями — а они будут поинтереснее для обсуждения. Teleprogramma.pro с упоением погрузилась в мир сравнений между тем, что Бакальчук говорит о себе, и тем, что говорят о ней.
Кто на самом деле Татьяна Бакальчук?
Если коротко, то Бакальчук — домохозяйка, которая стала олигархом, основав в 2004 году маркетплейс Wildberries. Существует общепринятая история ее успеха. Мол, находясь в декрете, мамочку осенило, что покупать онлайн гораздо удобнее, чем таскаться с малышом по магазинам. Немного вложений (700 долларов) — и вуаля! — зарождение бизнес-империи.
О личности Бакальчук достоверно известно очень немного. Фото: Global Look Press
Но люди считают эту легенду «на лоха». И Татьяне, и ее мужу Владиславу приписывают богатых и влиятельных родственников. У Татьяны это Сергей Цой (супруг певицы Аниты Цой) — вице-президент по материально-техническому обеспечению публичного акционерного общества «НК «Роснефть».
У Владислава — двоюродный брат, владеющий медиа-компаниями с миллионным доходом. Помогает и израильский дядя, директор IT-компании, среди клиентов которых минобороны Израиля, а также другие «высокие птицы». Этими фамилиями список важных родственников не ограничивается, намекают в Сети.
Галина Наумова: «История-развод! Сидела в декрете и основала миллиардный бизнес, а потом оказалось, что и муж был миллионером, и сват, брат нефтяной магнат — вот это история про бизнес с нуля».
Сергей и Анита Цой — близкая родня Татьяны Бакальчук. Фото: Global Look Press
Кому принадлежит «Вайлдберриз» на самом деле?
Даже если народ не верит тому, что Бакальчук является основательницей бизнеса в сфере онлайн-торговли, это не значит, что она к нему никак не причастна. Владельцем, по мнению диванных сыщиков, может быть даже не муж, а родственники с чьей-либо стороны, пожелавшие остаться за кулисами.
nina: «Очень давно писали в прессе, что родственники Татьяны живут в Юго-Восточной Азии, имеют подобный бизнес, а муж в свое время работал, а может, еще работает в наших спецслужбах. Отсюда им легко выделяют большие участки не очень дешевой земли, подписываются акты запуска, невзирая на отклонения, эксплуатация идет с нарушениями правил землепользования и т.д. и т.п.
Поэтому можно сделать вывод, что Татьяна, не обделенная определенным интеллектом и обладающая восточной мудростью не болтать лишнего, является только номинальным лицом этого бизнеса у нас в стране. И их семье нет необходимости приобретать недвижимость в стране проживания… Есть в мире другие страны».
После жарких дебатов в Сети решили, что Татьяна не только «лицо в документах», а вполне себе вовлеченный в бизнес-процессы игрок команды. Только лишь ассоциация ее имени с «Ягодками» навряд ли бы принесла ей статус богатейшей женщины в России.
Где учатся дети Бакальчук?
Детей Татьяна оберегает от медийности очень рьяно. Помимо двойняшек (которым сейчас по три года), у Бакальчук три дочери и два сына. Они учатся в гимназии, занимаются музыкой и пением, одна из дочерей играет на скрипке. Не сомневаемся, что наследники Бакальчук получают крутое образование, но вот какое?
«Я даю детям свободу выбора и никогда не навязываю. У меня нет стремления все передать или привлечь в семейный бизнес. Главное — получить достойное образование и заниматься в жизни тем, что тебе приносит радость. И не важно, будет это научная деятельность, частный бизнес или музыкальная карьера», — призналась супер-мама в интервью для «КП».
У Татьяны Бакальчук семеро детей. Фото: Global Look Press
Почему разводятся Бакальчук?
То, что сейчас происходит в знаменитом семействе, — одна сплошная мутная история, разобраться в которой без Таро сложно. Татьяна продолжает утверждать, что все решения (бракоразводный процесс и слияние Wildberries с Russ) она принимает по своей воле, без давления и с осведомленностью со стороны мужа.
Владислав же настаивает на своем: мол, жена не в себе. Он делится своими размышлениями в видео, которые становятся вирусными по Сети. Влиятельным друзьям (например, Рамзану Кадырову и Тимати) убитый горем семьянин рассказывает, что готов на все, чтобы вернуть Татьяну в семью и защитить общий бизнес от разрушительного интереса третьих лиц.
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