«Детей жаль! Все за деньги»: хейтеры решили наказать провинившуюся в Дубае Оксану Самойлову рублем

Смутные времена наступили не только у маркетплейса Wildberries, но и у Ozon. Конкурент «Ягодок» поставил совершенно не на ту лошадь, сделав Оксану Самойлову своим амбассадором. Дело в том, что блогер сейчас переживает не самый лучшие времена: она натворила дел на проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» и моментально из всеобщей любимицы превратилась в кандидата на отмену.

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А теперь еще Самойлова — новое лицо Ozon. Видимо, на момент заключения контракта обеим сторонам этот союз казался выгодным, но теперь это не так. В Сети травля Оксаны ожидаемо распространилась и на ее новую золотую жилу. Teleprogramma.pro выяснила, насколько все плачевно у супруги Джигана.

Изворотливая натура

Оксана Самойлова умеет держать удар. Она не перестает повторять, что ей и Джигану, грубо говоря, безразличен хейт, так как это неотъемлемая часть медийности. Но травля после того самого выпуска «Выжить в Дубае» затянулась, и блогер начала применять антикризисные меры.