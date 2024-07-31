«Детей жаль! Все за деньги»: хейтеры решили наказать провинившуюся в Дубае Оксану Самойлову рублем

Смутные времена наступили не только у маркетплейса Wildberries, но и у Ozon. Конкурент «Ягодок» поставил совершенно не на ту лошадь, сделав Оксану Самойлову своим амбассадором. Дело в том, что блогер сейчас переживает не самый лучшие времена: она натворила дел на проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» и моментально из всеобщей любимицы превратилась в кандидата на отмену.
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А теперь еще Самойлова — новое лицо Ozon. Видимо, на момент заключения контракта обеим сторонам этот союз казался выгодным, но теперь это не так. В Сети травля Оксаны ожидаемо распространилась и на ее новую золотую жилу. Teleprogramma.pro выяснила, насколько все плачевно у супруги Джигана.
Изворотливая натура
Оксана Самойлова умеет держать удар. Она не перестает повторять, что ей и Джигану, грубо говоря, безразличен хейт, так как это неотъемлемая часть медийности. Но травля после того самого выпуска «Выжить в Дубае» затянулась, и блогер начала применять антикризисные меры.
Самойлова из всеобщей любимицы превратилась в кандидата на отмену. Фото: ТНТ
Это еще больше разозлило аудиторию. Интернет-пользователи делятся тем, что якобы безразличная к негативу Самойлова удаляет неприятные комментарии и блокирует неугодных подписчиков. Но в Сети все равно находят способ высказаться.
ivanovanastyaaa: «Я в шоке от того, что Оксана говорит, что ее хейтят люди, которые особо не любили ее до шоу! Я на нее подписана была восемь лет!»
khomutova_olga8: «Очень жаль! А столько лет нравилась».
krllova.v: «Есть версия, что Оксана отказывается просыпаться в этот мир, где ее больше не любят подписчики».
qz102938: «Она заблокировала просто за мнение, что вели себя неподобающе... Значит, все-таки переживает — неприятно, конечно, читать столько негативных комментариев, и говорит, что это неадекватные люди пишут. Якобы которые ее и так недолюбливали. Нет. Мы просто все разочаровались в вас».
sarybaevaofficial: «Смотреть начала шоу только из-за нее, в итоге отписалась».
belous_on: «Разочаровалась в Оксане».
mancudene: «Меня одну она заблочила? А вроде с улыбкой в 32 зуба убеждала, что ее все равно на хейт?»
Оксана отказывается просыпаться в мир, где ее больше не любят подписчики, шутят в Сети. Фото: ТНТ
Ударила в грязь лицом Ozon
Также пользователей злит, что Самойлова путается в показаниях. Каждый раз ее версия происходящего на проекте звучала по-разному, и это не укрылось от наблюдательных хейтеров.
То она говорит, что хотела дать шоу, то ссылалась на существующий сценарий проекта. Был пост и о том, что «если бы можно было сыграть заново, мы бы сделали все тоже самое». Любители онлайн-шопинга такого изворотливого поведения терпеть не собираются.
01ga21_03: «Ozon, не буду больше у вас покупать».
rinaburja: «Она сейчас на каждом углу рассказывает, что на игру они приехали показывать не человеческие качества, а стратегию. Интересно, почему ни к одному игроку в предыдущих двух сезонах не было столько хейта, сколько к этим двум парочкам, и особенно Сысоевой? Все тоже за деньги играли, но играли по чести».
888annette: «Ни слова про «Выжить в Дубае», а как поначалу пиарила шоу».
bpqe209: «Самойлова, проснитесь уже в этот мир и снизьте самооценку до нормальной. Давайте чуть меньше заносчивости! Если вам все равно на хейт в свой адрес, поверьте, хейт обычно уходит дальше, на детей, отражается на карьере, заработке, контрактах».
alina_venhura: «Ozon, вы сделали себе антирекламу. Самойловой больше не верят люди, которых она называет крысами».
fgg-asI: «Репутацию не вернете никогда теперь».
alimova_ramizka: «Детей жаль, они с такими понятиями и растут, видя родителей. Им, наверное, досталось от этого хейта, поэтому всегда, когда говоришь, подумай! Полное разочарование, думает отбелить свое имя… поздно, увы».
Самойлова путается в показаниях, оправдываясь за свое поведение. Фото: ТНТ
Кем была Самойлова до Джигана?
Оксана Валерьевна Самойлова родилась 27 апреля 1988 в Ухте. Она бывшая модель, участвовала в нескольких рекламных кампаниях популярных марок, предпринимательница, основательница брендов MiraSezar и Sammy Beauty.
Сейчас ее знают как жену Джигана, успешного блогера и многодетную мать. Она хорошо монетизировала свою предприимчивость, чем полюбилась большому количеству интернет-пользователей. Поэтому нет никаких сомнений, что даже в такой непростой жизненный период Оксана не собирается опускать руки-загребуки.
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