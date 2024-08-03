Сколько стоит учеба детей Михаила Галустяна, Леры Кудрявцевой, Филиппа Киркорова

Россия: 1,5 млн руб. за учебный год
Большинство частных школ, которые посещают наследники звезд, находятся в Подмосковье. Причина в том, что многие артисты с семьями и детьми живут рядом с Москвой - за городом, в элитных подмосковных поселках. Неподалеку от этих престижных направлений и сосредоточились частные школы для состоятельных людей. К новому учебному году почти везде оплата обучения выросла впервые за несколько лет: для популярных артистов такой рост - незаметный удар по бюджету, а вот для их поклонников - ощутимые для семейного бюджета деньги. Звезды выбирают школы с высоким рейтингом. Рост цен составил в среднем 10%.
Самая популярная школа среди богатых и знаменитых - гимназия имени Е. И. Примакова. Учебный год здесь 10 месяцев - с сентября до июля.
Фото: primakov.school
Плата за обучение в 2024/2025 учебном году увеличилась на 100 тыс. руб. и теперь составляет 900 тыс. руб. за 10 месяцев. Родители учеников 10-го и 11-го классов платят больше - по 1,5 млн руб. Так как старшеклассники продолжают обучение по российской программе в соответствии с ФГОС и проходят по желанию обучение по международной программе IB. Если старшеклассник осваивает и IB, то, помимо ЕГЭ, сдает еще один экзамен, чтобы получить не только наш аттестат, но и международный диплом (с ним можно поступать в зарубежные университеты).
Фото: primakov.school
В гимназии им. Примакова учатся дети Ксении Бородиной, Дмитрия Маликова, Леры Кудрявцевой, Юлии Барановской, Анны Банщиковой, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Кети Топурии, внуки Надежды Бабкиной.
Младшая дочь Славы - Антонина - еще школьница. Фото: личная страница Славы в социальной сети
В Павловской гимназии учатся дети Зары, Славы, Александра Реввы, Валерии Чекалиной, Натальи Ионовой.
Фото: pavlovo-school.ru
Стоимость обучения здесь 1 млн 950 тыс. руб. Цена выросла на 150 тыс. руб.
Фото: pavlovo-school.ru
Для новичков первый год в гимназии - плюс 100 тыс. руб.
Дочь Екатерины Климовой Белла - ученица Ломоносовской школы. Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети
В Ломоносовской школе учатся наследники Екатерины Климовой, Жасмин, Антона Комолова.
Фото: lomon.ru
Стоимость учебного года 846 тыс. руб. (с 1-го по 9-й класс), 936 тыс. руб. (с 10-го по 11-й класс).
Фото: lomon.ru
В частной Международной школе учатся наследники певицы Алсу и Ксении Собчак. Цена за учебный год: 2 млн 413 тыс. руб. (с 1-го по 3-й класс), 2 млн 491 тыс. руб. (с 4-го по 6-й класс), 2 млн 604 тыс. руб. (с 7-го по 9-й класс), 2 млн 749 тыс. руб. (10 - 11-й классы).
Что общего у большинства элитных частных школ? В классах не более 22 человек, дети могут находиться в школе до вечера - это называют полупансион. За это время дети делают домашнюю работу под присмотром учителей, отдыхают и гуляют, занимаются по выбору в многочисленных кружках и секциях. Также в плату за обучение включено питание, медобслуживание, посещение бассейнов, экскурсий, если нужно - психолога. Обещают индивидуальный подход, помочь найти каждому ученику интересную для него сферу деятельности, в которой тот будет успешен, и изучать углубленно нужные именно ему предметы. В большинстве школ углубленное изучение нескольких иностранных языков. Есть современные научные лаборатории, курсы по программированию, робототехнике.
ОАЭ: от 3 млн 600 тыс. руб. до 5 млн 566 тыс. руб.
Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач с мамой Лаурой. Фото: личная страница Лауры Кемстач в социальной сети
15-летний Леон Кемстач с 2021 года учится в Дубае. Кемстач стал популярным после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл роль Андрея Пальто. Мама и директор начинающего артиста Лаура Кемстач так обосновала получение им образования в ОАЭ: «Леон всегда увлекался языками. С раннего детства он мечтал окунуться в международную среду. Младшую и среднюю школу окончил в России, получил правильное фундаментальное образование и хороший старт, а в сознательном возрасте понял, что готов попробовать что-то новое».
Леон раньше получал образование в частных школах Москвы и Питера с углубленным изучением иностранных языков. После того как Кемстач стал призером школьного этапа всероссийской олимпиады по французскому языку, он улетел учиться в ОАЭ - в частную международную школу Repton School Dubai.
Фото: reptondubai.org
Закончит обучение Леон через два года - будет сдавать экзамен IB. Все уроки у него сейчас на английском языке, так как система образования - британская. Также он в обязательном порядке изучает арабский язык и еще два иностранных языка по выбору. В неделю у него 40 уроков по 40 минут. Кемстач живет в кампусе - в пансионе. А когда уезжает на родину, то продолжает учиться онлайн. Так же, как и в наших частных школах, здесь маленькие классы (по 20 человек), можно выбрать профориентацию, куча секций и кружков.
Фото: reptondubai.org
Юный актер сравнил системы образования: «Я учусь в Дубае ни в коем случае не из-за того, что у нас плохое обучение. Здесь более гуманитарное образование дают, и математика слабее, чем у нас в России. Набираюсь связей и знаний, чтобы потом продвигать нашу страну». Кемстач пока не планирует поступать на актерский, хочет получить техническое высшее образование - освоить инженерную специальность, и в будущем основать строительную компанию. В школе, где учится Леон Кемстач, следующий учебный год стоит 3 млн 600 тыс. руб. Это на 50% выше, чем год назад. Доплата за пансион - 1 млн руб.
Swiss International Scientific School
лла-Виктория и Мартин Киркоровы учатся в международной школе Дубая. Фото: Владимир Веленгурин/КП
А в другой международной школе Дубая, Swiss International Scientific School in Dubai, другие цены. Обучение и полный пансион швейцарской международной частной школы на 2024/2025 учебный год 63 тыс. 415 долларов (5 млн 566 тыс. руб.) за одного ребенка. Здесь обучались в этом году дети певца Филиппа Киркорова: 12-летние Мартин и Алла-Виктория. Дополнительно оплачивают медстраховку, внеклассные мероприятия и экскурсии. Что входит в годовой платеж? Занятия на уроках, домашка с преподавателями, три внутренних внеклассных мероприятия в неделю (частные академические, музыкальные, спортивные уроки оплачиваются отдельно), комплект школьной формы, питание, проживание, книги и учебные пособия, услуги воспитателя, выбор вечерних мероприятий и выходного дня, студенческая виза.
Фото: sisd.ae
В школе учат по программе международного бакалавриата IB. Все предметы преподают на английском, второй язык по выбору - французский или немецкий, на всех программах до 9-го класса включительно обязательно изучение арабского языка. Акцент на преподавании математики, иностранных языков, науки, программировании, инженерном деле. Соотношение преподавателей и учеников - один к семи. В школе учатся дети из 68 стран. Живут мальчики и девочки в пансионе отдельно. В комфортабельных резиденциях в номерах на одного или двух человек, в каждом есть ванная комната.
В пансионе за детьми следят воспитатели с педагогическим образованием. В свободное время дети плавают в бассейне, играют,
смотрят кино или играют в настольный теннис. После занятий можно отдыхать или ходить на кружки, экскурсии, профориентации. На территории школы огромный выбор занятий на самые разные вкусы и интересы. Есть научные, инженерные, творческие лаборатории с современным оборудованием. Вернутся или нет Мартин и Алла-Виктория осенью на учебу в ОАЭ или станут ходить в частную подмосковную школу - пока обсуждается.