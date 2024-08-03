Сколько стоит учеба детей Михаила Галустяна, Леры Кудрявцевой, Филиппа Киркорова

Россия: 1,5 млн руб. за учебный год

Большинство частных школ, которые посещают наследники звезд, находятся в Подмосковье. Причина в том, что многие артисты с семьями и детьми живут рядом с Москвой - за городом, в элитных подмосковных поселках. Неподалеку от этих престижных направлений и сосредоточились частные школы для состоятельных людей. К новому учебному году почти везде оплата обучения выросла впервые за несколько лет: для популярных артистов такой рост - незаметный удар по бюджету, а вот для их поклонников - ощутимые для семейного бюджета деньги. Звезды выбирают школы с высоким рейтингом. Рост цен составил в среднем 10%.

Самая популярная школа среди богатых и знаменитых - гимназия имени Е. И. Примакова. Учебный год здесь 10 месяцев - с сентября до июля.