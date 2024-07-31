Характером пошла в Аллу Пугачеву, выращивает свой огород, обожает отца: что известно о дочери Кристины Орбакайте Клавдии

Недавно Кристина Орбакайте поделилась новым снимком с дочерью. На фото они запечатлены во время путешествия по Европе.
«Всем привет из солнечной Италии», — подписала снимок певица.
А меж тем в соцсетях подписчики Кристины Орбакайте восторгаются тем, какой красивой растет ее дочь. 12-летняя Клавдия постепенно превращается во взрослую девушку. При этом в глаза бросается возрастающее сходство между мамой и дочкой. Чем же еще, кроме расцвета девичьей красоты и звездной фамилии, интересна Клавдия Земцова?
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Увлечения Клавдии Земцовой
Клавдия появилась на свет 30 марта 2012 года в Майами. При рождении девочки присутствовал ее отец — бизнесмен Михаил Земцов. Мужчина хотел стать первым, кто возьмет дочку на руки.
Имя для новорожденной выбрала Кристина Орбакайте, а Алла Пугачева не возражала против такого варианта. Сама певица нередко говорила, что ее дочь характером пошла в бабушку. Алла Борисовна даже называет внучку капелькой, намекая на известное выражение «Как две капли воды». Кстати, Примадонна стала и крестной матерью Клавдии, а вторым крестным — дядя по материнской линии Фабиан Орбакас.
У Клавдии американское гражданство. Но она живет на две страны. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин* не уехали за границу, девочка много времени проводила в их замке в деревне Грязь. Кстати, дети звездной пары Лиза и Гарри приходятся Клаве дядей и тетей. И это несмотря на то, что они на год младше племянницы.
Клавдия Земцова с мамой. Фото: Global Look Press
Творческие способности начали проявляться у Клавдии с самых юных лет. Так, уже в возрасте двух лет она снялась в клипе Кристины Орбакайте «Московская осень».
А еще девочка занимается балетом и уже достигла некоторых успехов в этой области. Клавдия получает дипломы и награды, о чем нередко рассказывает в соцсетях.
Также Клавдия Земцова увлекается рисованием и вокалом. Она поет в школьном хоре. Впрочем, дело не ограничилось только коллективным пением. Так, в 2020 году девочка записала песню Ser Amigos на испанском языке, композиция рассказывает о дружбе. В Интернете также можно найти видео, где Клавдия вместе с мамой поет песню «Маленький принц».
Пойдет ли Клавдия по стопам мамы и бабушки?
Однако, несмотря на обилие талантов у девочки, в Интернете высказывалось мнение, что она немного зажата. Особенно это проявлялось, когда Клавдия пришла поздравить Аллу Пугачеву на программу «Пусть говорят». Зрители заметили, что Клава заметно нервничает и не может раскрепоститься в полной мере, как это, например, умеют делать Гарри и Лиза.
Конечно, общественность явно поторопилась с такими выводами. Так, Клавдия очень уверенно держалась в рекламе парфюма с участием Кристины Орбакайте. Съемки ролика проходили в Париже.
Кстати, и сама Кристина Орбакайте говорила, что дочери нелегко находить контакт с новыми знакомыми. Она относится к людям с некоторой настороженностью и нередко стесняется их. Как рассказывала Кристина Орбакайте, у дочери сложный характер. Впрочем, отец девочки Михаил Земцов не обращает на этот факт никакого внимания. В отношениях отца и дочери царит идиллия. А в ответ на такую любовь Клавдия мастерит для отца подарочные поделки.
Клавдия Земцова с родителями. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Необычным подарком от родителей дочери стал домашний огород. Под лампой, в специальных условиях Клавдия вырастила базилик, укроп, тимьян и другую зелень.
Несмотря на такую любовь к девочке, Кристина и Михаил стараются сильно не баловать ее.
Так, сначала Клава училась в Америке, затем стала посещать школу в России. При этом Кристина Орбакайте постаралась сделать так, чтобы дочка не отличалась от однокашников. Она носила обычную школьную форму — такую же, как и все дети.
Впрочем, в 2023 году Клавдии пришлось вернуться в США. Там она уже окончила начальную школу. Впереди у девочки — новые успехи.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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