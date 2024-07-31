Характером пошла в Аллу Пугачеву, выращивает свой огород, обожает отца: что известно о дочери Кристины Орбакайте Клавдии

Недавно Кристина Орбакайте поделилась новым снимком с дочерью. На фото они запечатлены во время путешествия по Европе.

«Всем привет из солнечной Италии», — подписала снимок певица.

А меж тем в соцсетях подписчики Кристины Орбакайте восторгаются тем, какой красивой растет ее дочь. 12-летняя Клавдия постепенно превращается во взрослую девушку. При этом в глаза бросается возрастающее сходство между мамой и дочкой. Чем же еще, кроме расцвета девичьей красоты и звездной фамилии, интересна Клавдия Земцова?

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Увлечения Клавдии Земцовой

Клавдия появилась на свет 30 марта 2012 года в Майами. При рождении девочки присутствовал ее отец — бизнесмен Михаил Земцов. Мужчина хотел стать первым, кто возьмет дочку на руки.

Имя для новорожденной выбрала Кристина Орбакайте, а Алла Пугачева не возражала против такого варианта. Сама певица нередко говорила, что ее дочь характером пошла в бабушку. Алла Борисовна даже называет внучку капелькой, намекая на известное выражение «Как две капли воды». Кстати, Примадонна стала и крестной матерью Клавдии, а вторым крестным — дядя по материнской линии Фабиан Орбакас.

У Клавдии американское гражданство. Но она живет на две страны. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин* не уехали за границу, девочка много времени проводила в их замке в деревне Грязь. Кстати, дети звездной пары Лиза и Гарри приходятся Клаве дядей и тетей. И это несмотря на то, что они на год младше племянницы.