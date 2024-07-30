«Одиночка», «кукушка» и «старородящая»: матери «Дома-2», которые нажили себе армию хейтеров

Как известно, в сердцах фанатов проекта «Дом-2» есть место не только для любви, но и для черного хейта. Поэтому некоторые участники периметра до сих пор читают злые комментарии под своими публикациями, хотя давно не ассоциируют себя с телестройкой. Тяжелее всего, когда злопыхатели бьют по больному — по детям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Такая участь постигла малышей, которые родились на проекте незадолго до его закрытия на ТНТ, которое состоялось 18 декабря 2020 года. Teleprogramma.pro посмотрела, как подрастают дети в семьях с непростыми отношениями с «Домом-2».
Богдан Савкин, сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова
Богдан появился на свет 7 февраля 2019 года сразу с непростой судьбой. Алена Рапунцель (Савкина) приняла решение расстаться с Ильей Яббаровым до рождения малыша, став таким образом первой мамой-одиночкой на проекте.
С появлением наследника пара еще предпринимала попытки воссоединиться, но заканчивалось все громкими ссорами. В итоге Алена даже не внесла имя отца в свидетельство о рождении сына — официально у Богдана папы нет. Более того, малыш не носит ни фамилию своего биологического отца, ни его отчества.
В свое время эта новость повергла Яббарова в шок, потому что он был уверен, что Богдан будет Ильич, а не Дмитриевич (Дмитрием звали отца Алены, и она дала сыну отчество своего папы).
Алена Рапунцель приняла решение расстаться с Ильей Яббаровым до рождения Богдана, став первой мамой-одиночкой на проекте. Фото: соцсети
Отцовского запала, впрочем, Яббарову так-то не хватает. Взрослый мужчина ведет себя довольно непоследовательно: то видится с сыном, то публично отказывается от него. Маленьким Богданом занимается в основном бабушка.
Сейчас Рапунцель воспитывает двоих детей. Младшего сына она родила от бывшего мужа Ильи Семена. Мальчика зовут Святослав. Последние два года звезда «Дома-2» встречается с бизнесменом Александром Смуровым. Существует информация, что недавно (29 марта 2024 года) она родила от него девочку, которую назвали Алисой.
В блоге Алена транслирует прекрасную семейную идиллию. Складывается впечатление, что она отлично справляется с воспитанием подрастающего поколения. Но трое детей от троих разных мужчин — это жирный повод для злых языков, которые не привыкли молчать в комментариях.
Сейчас Рапунцель воспитывает двоих сыновей, а в Сети ходят слухи, что она родила девочку. Фото: соцсети
Стефан Оганесян, сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна
Вслед за прибавлением в семье Оли Рапунцель и Димы Дмитренко, случилось пополнение в паре Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Их сын Стефан появился на свет 30 июля 2020 года. После развода отец взял на себя ответственность за ребенка, а Александра вернулась на телепроект «Дом-2».
Саша Черно и Иосиф Оганесян развелись, но это не точно. Фото: соцсети
Ожидаемо, «яжематери» Саше такого не простили. Хейт преследует ее до сих пор — а мальчику уже четыре года. К тому же выяснилось, что у Стефана эпилепсия, теперь за отношениями между Черно и сыном следят еще пристальнее.
iuliashka477: «Эпилепсия — это очень серьезно. Мамочки следят за детками 24/7, если правильно проводить лечение, то эпилепсия пройдет. Это я как дефектолог говорю. Зная Сашу Черно, ей на ребенка все равно, к сожалению. Лентяйка, хочет только чужими руками все».
97mironova: «На мужа страницу зайдите. Там все хорошо с ребенком. Он занимается».
afashagova0: «Лучше бы ты загадала ему нормальную мать!»
nata1iaIug777: «Саша, почему ты так мало занимаешься ребенком? Ты же вся в свою мать пошла. Почему Йося с ребенком, а не ты? Ты деньги зарабатываешь? Мне кажется, это не отмазка».
olgagrebennikovadik: «Счастлива быть мамой Стефана? А Стефан-то счастлив?»
Саша Черно живет в хейте из-за отношения к сыну. Фото: соцсети
vita_bella09: «Жалко ребенка».
ketrin1910: «Какая бы мама ни была, для ребенка она самая любимая и лучшая. И уж точно не вам судить ее!»
strugovalubasha: «Счастлива быть твоей мамой, но рядом не буду».
ketzadoroznaya: «Ребенок даже не смотрит в твою сторону. Сама ращу ребенка, сама папа работает, видит ребенка раз в месяц. Но всегда счастливо, что мне, что ему. Ты выбрала не его. Жаль».
kosenkoirina079: «Стефан — рослый мальчик, в маму пошел».
harkoolesya: «Удобно, когда бывший муж воспитал его маленьким. А тебе достался потом взрослый сын. В голове мужики одни, ничего ей больше не надо».
Степания Меньщикова, дочь Ангелины Монах и Степана Меньщикова
Дочка экс-участников «Дома-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова Степания стала последним ребенком, рожденным на проекте, который шел в эфире ТНТ. Малышка появилась на свет 26 августа 2020 года. А через несколько месяцев канал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу.
Ангелина Монах и Степан Меньщиков стали самыми возрастными родителями за всю историю проекта. Когда Степания появилась на свет, Ангелине был 41 год, а Степану — 43. Однако для обоих девочка не стала первым ребенком.
До некоторого времени Ангелина Монах и Степан Меньщиков были образцовой семьей в соцсетях. Фото: соцсети
До «Дома-2» Ангелина успела побывать замужем. В том союзе она родила дочь Ольгу (10 февраля 1998 года) и Карину (14 октября 2004 года). У скандального Меньщикова за плечами тоже есть развод с Евгенией Шамаевой, родившей ему сына и дочь.
Месяц назад крепкая (судя по соцсетям) пара тоже распалась, шокировав фанатов телестройки. Ангелина дала понять, что очень обижена на мужа. Возможно, это как-то связано с заграничным рехабом, в котором на протяжении длительного времени лечился Степан. Там звезда «Дома-2» пытался избавиться от пагубного пристрастия, о котором предпочитает не распространяться.
Читайте также: