«Одиночка», «кукушка» и «старородящая»: матери «Дома-2», которые нажили себе армию хейтеров

Как известно, в сердцах фанатов проекта «Дом-2» есть место не только для любви, но и для черного хейта. Поэтому некоторые участники периметра до сих пор читают злые комментарии под своими публикациями, хотя давно не ассоциируют себя с телестройкой. Тяжелее всего, когда злопыхатели бьют по больному — по детям.

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Такая участь постигла малышей, которые родились на проекте незадолго до его закрытия на ТНТ, которое состоялось 18 декабря 2020 года. Teleprogramma.pro посмотрела, как подрастают дети в семьях с непростыми отношениями с «Домом-2».

Богдан Савкин, сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

Богдан появился на свет 7 февраля 2019 года сразу с непростой судьбой. Алена Рапунцель (Савкина) приняла решение расстаться с Ильей Яббаровым до рождения малыша, став таким образом первой мамой-одиночкой на проекте.

С появлением наследника пара еще предпринимала попытки воссоединиться, но заканчивалось все громкими ссорами. В итоге Алена даже не внесла имя отца в свидетельство о рождении сына — официально у Богдана папы нет. Более того, малыш не носит ни фамилию своего биологического отца, ни его отчества.

В свое время эта новость повергла Яббарова в шок, потому что он был уверен, что Богдан будет Ильич, а не Дмитриевич (Дмитрием звали отца Алены, и она дала сыну отчество своего папы).