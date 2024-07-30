Виталий Хаев о сыне, отдыхе в Сочи и «Тополином пухе»: «На самом деле это делал каскадер»

В Москве прошла премьера фильма «Тополиный пух», на которой побывала и корреспондент Teleprogramma.pro. Главные роли в нем исполнили Антон Лапенко, Аглая Тарасова и Виталий Хаев. Виталий Евгеньевич, конечно, стал звездой этого вечера. Впрочем, обо всем по порядку.

О чем фильм «Тополиный пух»

Фильм, отсылающий нас к названию хита группы «Иванушки» (кстати, в картине звучат и другие песни коллектива, а также в ленте появится Андрей Григорьев-Апполонов в неожиданном качестве), условно делится на три части. И в каждой из них повествование идет от одного из героев.

А в центре кинорассказа — судьба незадачливого охранника Александра, жизнь которого — «жестянка, да ну ее в болото, а ему летать, ему летать охота»… То есть мужчина мечтал стать летчиком, но не сложилось. И он так устал от этой жизни, что хочет, чтобы его поскорее отправили на тот свет. Сосед Александра по комнате уже даже нашел киллера для этой цели (Виталий Хаев). Но планы мужчины меняются, когда он встречает на своем пути жизнерадостную стриптизершу Юлию (Аглая Тарасова).

По субъективному мнению автора этих строк, киноповествование развивается весьма неспешно до тех пор, пока в нем не появляется герой Виталия Хаева. Вот он-то и добавляет перчику в этот рассказ о сарказме судьбы. Кстати, великолепный кинодуэт с Виталием составил юный Андрей Титченко, сыгравший внука киллера.