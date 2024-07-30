Виталий Хаев о сыне, отдыхе в Сочи и «Тополином пухе»: «На самом деле это делал каскадер»

В Москве прошла премьера фильма «Тополиный пух», на которой побывала и корреспондент Teleprogramma.pro. Главные роли в нем исполнили Антон Лапенко, Аглая Тарасова и Виталий Хаев. Виталий Евгеньевич, конечно, стал звездой этого вечера. Впрочем, обо всем по порядку.
О чем фильм «Тополиный пух»
Фильм, отсылающий нас к названию хита группы «Иванушки» (кстати, в картине звучат и другие песни коллектива, а также в ленте появится Андрей Григорьев-Апполонов в неожиданном качестве), условно делится на три части. И в каждой из них повествование идет от одного из героев.
А в центре кинорассказа — судьба незадачливого охранника Александра, жизнь которого — «жестянка, да ну ее в болото, а ему летать, ему летать охота»… То есть мужчина мечтал стать летчиком, но не сложилось. И он так устал от этой жизни, что хочет, чтобы его поскорее отправили на тот свет. Сосед Александра по комнате уже даже нашел киллера для этой цели (Виталий Хаев). Но планы мужчины меняются, когда он встречает на своем пути жизнерадостную стриптизершу Юлию (Аглая Тарасова).
По субъективному мнению автора этих строк, киноповествование развивается весьма неспешно до тех пор, пока в нем не появляется герой Виталия Хаева. Вот он-то и добавляет перчику в этот рассказ о сарказме судьбы. Кстати, великолепный кинодуэт с Виталием составил юный Андрей Титченко, сыгравший внука киллера.
Виталий Хаев и Андрей Титченко. Фото: кадр из фильма «Тополиный пух»
«Мы замечательно поладили, — рассказал Виталий Хаев Teleprogramma.pro. — Мальчик просто восхитительный! И мама у него отличная, она всегда была рядом. Мы очень здорово работали вместе».
Кстати, на премьере Виталий Евгеньевич появился не один, а в компании молодой женщины по имени Дана Янкис, которая на 25 лет младше его. По слухам, у них роман, однако Виталий Хаев не комментирует личную жизнь. Не стал он этого делать и на премьере фильма «Тополиный пух».
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А вообще, артист был женат трижды. Первой его женой стала цыганка Жанна, с которой артист работал в Ансамбле Вишневского.
Во второй раз актер женился на выпускнице актерско-режиссерского факультета Щукинского училища по имени Инна, которая родила ему двух сыновей — Владислава и Георгия. И в третий раз Виталий Хаев был женат гражданским браком, но он никогда не афишировал эти отношения.
Виталий Хаев и Дана Янкис. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
И вот новый этап в личной жизни актера. Практически все время Виталий Евгеньевич проводил рядом с Даной, но и при этом успевал фотографироваться со всеми желающими, не отказал никому в совместном снимке.
«Пришлось вернуться с отдыха, чтобы приехать на премьеру»
А корреспондент Teleprogramma.pro меж тем хвостом ходила за артистом, чтобы он ответил на несколько вопросов нашего издания. Виталий Евгеньевич отвечал весьма кратко, но, как известно, краткость — сестра таланта.
— Как снималась сцена фильма «Тополиный пух», когда ваш герой падает с дерева?
— На самом деле это делал каскадер.
— А вообще, в юности доводилось лазить по деревьям?
— Конечно. Обязательно.
— Как справиться с таким неугомонный мальчиком, каким является ваш экранный внук. Может быть, у вас есть какие-то свои методы воспитания?
— Никаких. Детей надо просто любить!
Виталий Хаев. Фото: Global Look Press
— Ваш младший сын сейчас учится на актера в Щукинском училище. Каковы его успехи на актерском поприще?
— Я считаю, что он большой молодец. У него все в порядке. Но пока еще рано об этом говорить.
— Даете ему какие-то профессиональные советы?
— Но бывает, что разговариваем, конечно.
— Как проводите лето?
— Замечательно. Сейчас наконец-то отдыхаю. Но пришлось вернуться с отдыха, чтобы приехать на премьеру.
— А где отдыхали?
— В Сочи.
— Есть ли у вас любимые места в России?
— В Сочи, в горах.
— В каких проектах мы еще увидим вас в ближайшее время?
— В фильме «Праздники – 2». Осенью выйдет второй сезон.