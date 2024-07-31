«Уведу Лизу от Авербуха»: что на самом деле связывает Елизавету Арзамасову и Родиона Газманова

Актриса Елизавета Арзамасова находится на последних сроках беременности. Родить во второй раз от своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха, артистка должна уже в конце лета. А на днях Лиза показала, как заглянула в родительский дом вместе со старшим сыном Львом и с головой погрузилась в прекрасные воспоминания.

Меж тем в соцсетях подписчики до сих пор фантазируют, как могла бы сложиться жизнь Елизаветы, если бы она вышла замуж… за певца Родиона Газманова. Ведь об их романе ходило большое количество слухов…

Как познакомились и подружились Лиза Арзамасова и Родион Газманов

Масло в огонь в свое время подливал и сам Родион, который сделал признание в эфире программы «Судьба человека». Так, в интервью Борису Корчевникову певец рассказал, что любит Лизу, что она настолько мила, открыта и обаятельна, что моментально вызывает чувство влюбленности.

Но правда прозаичнее. И, по словам Родиона, на самом деле актеров связывает дружба и хорошие отношения, благодаря чему они могут поддерживать друг друга в самых разных — как плохих, так и хороших — ситуациях.

Подробнее о своих отношениях с Лизой Родион в свое время рассказал в интервью проекту Teleprogramma.pro «Загугли звезду». Так, Родион отметил, что знаком с Лизой с того момента, когда ей было 14 или 15 лет. Тогда они вместе вели кинофестиваль «Будем жить».