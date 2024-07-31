«Уведу Лизу от Авербуха»: что на самом деле связывает Елизавету Арзамасову и Родиона Газманова

Актриса Елизавета Арзамасова находится на последних сроках беременности. Родить во второй раз от своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха, артистка должна уже в конце лета. А на днях Лиза показала, как заглянула в родительский дом вместе со старшим сыном Львом и с головой погрузилась в прекрасные воспоминания.
Меж тем в соцсетях подписчики до сих пор фантазируют, как могла бы сложиться жизнь Елизаветы, если бы она вышла замуж… за певца Родиона Газманова. Ведь об их романе ходило большое количество слухов…
Как познакомились и подружились Лиза Арзамасова и Родион Газманов
Масло в огонь в свое время подливал и сам Родион, который сделал признание в эфире программы «Судьба человека». Так, в интервью Борису Корчевникову певец рассказал, что любит Лизу, что она настолько мила, открыта и обаятельна, что моментально вызывает чувство влюбленности.
Но правда прозаичнее. И, по словам Родиона, на самом деле актеров связывает дружба и хорошие отношения, благодаря чему они могут поддерживать друг друга в самых разных — как плохих, так и хороших — ситуациях.
Подробнее о своих отношениях с Лизой Родион в свое время рассказал в интервью проекту Teleprogramma.pro «Загугли звезду». Так, Родион отметил, что знаком с Лизой с того момента, когда ей было 14 или 15 лет. Тогда они вместе вели кинофестиваль «Будем жить».
Елизавета Арзамасова и Родион Газманов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
К тому же оказалось, что они оба являются попечителями фонда «Старость в радость», который занимается поддержкой пожилых людей. С тех пор актеры и подружились. Кроме того, Елизавета снялась в двух клипах Родиона — на песни «Удаленка» и «Полюса».
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Как Родион Газманов осмелился подшутить над Ильей Авербухом
Но в Интернете упорно продолжали появляться странные запросы, намекающие на отношения Елизаветы и Родиона. Например, такой: «Уведу Лизу от Авербуха». Тогда в интервью Teleprogramme.pro Родион Газманов также прокомментировал их, заявив, что фразу грубо выдернули из контекста.
«Когда Лиза уже родила, в одном из своих интервью я сказал: «Приходи в норму быстрее. Обязательно нужно куда-то съездить», но это был комментарий к посту о фонде «Старость в радость». Как я уже говорил, мы попечители фонда и организовывали поездки в дома престарелых, — отметил Родион.
— И в интервью я упоминал, что сейчас мы туда не ездим из-за ковидных ограничений и из-за того, что в то время Лиза находилась в положении. И вот я сказал про поездки, а так называемые журналисты от сохи привязались к этой фразе, чтобы сгенерить заголовок».
Родион Газманов. Фото: личный архив певца
Тогда в интервью Teleprogramma.pro Родион также рассказал, что у него сложились хорошие отношения с Ильей Авербухом. И он даже нашел в себе смелость безобидно подшутить над фигуристом, выложив совместный снимок с ним и подписав его: «Единственный человек, который не спросил меня, почему я не женился на Лизе Арзамасовой». Илья Авербух на шутку не обиделся, даже посмеялся над ней, что очень обрадовало Родиона.
Что же касается самого Родиона Газманова, то пока его личная жизнь держится в строгой тайне. Имен своих возлюбленных артист никогда не раскрывал. Поэтому нам остается только ждать новостей.
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