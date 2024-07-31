Мини-шорты, джинсы и мамины туфли: топ-5 модных выходов Аллы Пугачевой, которые стоит взять на заметку

Алле Пугачевой — 75 лет, но это волнует только ее завистников. Сама она не готова уступать цифрам право носить то, что ей хочется, и стоит признать — не зря. Teleprogramma.pro рассмотрела пять стильных выходов Примадонны, которые стоит взять на заметку модницам любого возраста.
Мини для Макса
Пугачева не упускает возможности показать миру свои стройные ножки. По красной дорожке фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле звезда прошлась в черном костюме с эффектными мини-шортами. Чтобы заострить внимание на стройной фигуре певица романтично оттенила лицо широкополой шляпой.
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Важно, что Алла Пугачева стала внимательно следить за своей осанкой. Так она визуально сбросила сразу десяток лет. Рядом шел Максим Галкин* и широко улыбался. Впрочем, рядом со стильно одетой женой это не удивительно.
Мини-шорты — это коронная фишка возрастной знаменитости. Фото: соцсети
Волшебный деним
Поклонники Аллы Борисовны и стилисты давно обратили внимание, что она очень часто включает деним в свой гардероб. Джинсы стали неотъемлемой частью ее повседневных выходов. И дело не в том, что Примадонна небрежна. Просто эта деталь гардероба универсальна и превосходно сочетается с тканями разных фактур.
Джинсы — чудесная замена офисным брюкам в привычной жизни. Они позволяют чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации. А еще они отлично молодят своих обладательниц, не покушаясь на их достоинство и чувство стиля.
Светлые джинсы молодят своих обладательниц. Фото: соцсети
Осторожно, кроссовки!
В этом примере кое-что пригодится не только для подражания, но и послужит уроком. На улицах Юрмалы Алла Борисовна часто гуляет с детьми Лизой и Гарри. Недавно в жаркую погоду Примадонна выбрала удачный светлый и легкий костюм, все так же обнажив ноги.
Но на этот раз она забыла про осанку и не следила за походкой. Для удобства она предпочла туфлям или лоферам массивные кроссовки. В довесок к тоненьким ножкам и сгорбленной фигуре они были признаны диванными критиками «кандалами каторжника».
Пугачева не слишком парится о презентабельности, когда рядом камер нет. Фото: соцсети
Черно-белая классика
Вернемся к фестивальным образам Примадонны. На этом юрмальском выходе мужа с ней не было. Видимо, поэтому Пугачева выбрала строгий аутфит и окружила себя охраной.
Поиграв с многослойностью, звезда соблюла баланс между презентабельностью и пикантностью. Черную блузку она уравновесила прозрачной белой юбкой с массивным поясом. Элегантная черная шляпа и балетки сделали правильные акценты на легкости и удобстве. Волны локонов и нежный макияж сделали облик Примадонны свежим и в меру романтичным.
Пугачева прекрасно умеет попасть в изысканность. Фото: телевидение Латвии
В белом пальто
Алла Борисовна принципиальна в отношении трендовых вещей и постоянно пополняет ими свой гардероб. Одна из таких находок — летнее пальто. Этот экстравагантный, но элегантный предмет одежды успешно поселился в гардеробных знаменитостей, которые стремятся подчеркнуть свою красоту и не утратить молодость. Простой крой изделия способен творить чудеса с изгибами фигуры, а правильно подобранная длина — с пропорциями.
Пугачева принципиальна в отношении трендовых вещей и постоянно пополняет ими свой гардероб. Фото: соцсети
В общем, вдохновляться образами Примадонны можно в любом возрасте. Главное — следовать правилу, которое ей удается выполнять почти всегда: при любом течении моды отдавать предпочтение личному чувству стиля.
Какой размер ноги у Пугачевой?
Однажды в интервью Примадонна рассекретила свой размер ноги. Она очень хотела сохранить себе коллекцию маминых туфель, потому что они были небывалой красоты. Но у Пугачевой размер ноги 36, а у ее родительницы — 34–34,5. При этом страсть к фамильной обуви была так велика, что певица умудрялась надевать некоторые пары — превозмогая боль, разумеется.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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