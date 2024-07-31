Мини-шорты, джинсы и мамины туфли: топ-5 модных выходов Аллы Пугачевой, которые стоит взять на заметку

Алле Пугачевой — 75 лет, но это волнует только ее завистников. Сама она не готова уступать цифрам право носить то, что ей хочется, и стоит признать — не зря. Teleprogramma.pro рассмотрела пять стильных выходов Примадонны, которые стоит взять на заметку модницам любого возраста.

Мини для Макса

Пугачева не упускает возможности показать миру свои стройные ножки. По красной дорожке фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле звезда прошлась в черном костюме с эффектными мини-шортами. Чтобы заострить внимание на стройной фигуре певица романтично оттенила лицо широкополой шляпой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Важно, что Алла Пугачева стала внимательно следить за своей осанкой. Так она визуально сбросила сразу десяток лет. Рядом шел Максим Галкин* и широко улыбался. Впрочем, рядом со стильно одетой женой это не удивительно.