«Спасибо, что не топлес»: интернет-пользователей «бомбит» от того, что Пугачева «в шортиках гоняет» — позорище

Что ни говори, а ноги у 75-летней Аллы Борисовны на зависть многим. Последнюю неделю певица активно радует своими выходами в свет, находясь в Юрмале. Интернет гудит как пчелиный улей. И все потому что в почтенном возрасте Примадонна все больше предпочитает шорты, причем короткие.
Пока стилисты рукоплещут модным предпочтениям Пугачевой, а врачи рассматривают ее ноги на предмет варикоза, хейтеры тоже не дремлют. Претензии к звезде стандартные: одевается не по возрасту, раньше было лучше, больше нечем привлечь внимание. Teleprogramma.pro захотела разобраться, что не так с желанием Аллы Борисовны молодиться за счет мини-шорт.
А Примадонна-то голая!
В век пластической хирургии и достижений в косметологии звезды напрочь отказываются стареть. Время безжалостно прибавляет цифры в возрасте, а высокооплачиваемые специалисты также безжалостно убавляют количество морщин на различных частях тела важных клиентов. И Примадонна является очень страстной любительницей поспорить с годами о своей женской красоте.
Ноги у 75-летней Аллы Борисовны на зависть многим. Фото: соцсети героя публикации
Современные люди привыкли не замечать очевидного. Или смотреть на многое через призму фильтров в соцсетях. Вот только если бы Примадонна старела на глазах россиян, возможно, к ее преображениям относились бы ровнее. А так — из-за редких выходов певицы на чужбине в глаза бросаются изменения, которые неумолимо происходят с любым возрастным человеком. Такое не задрапируешь никаким одеянием, подметили в Сети.
На Русском Можно: «Престарелая секси…»
Olga Kozlova: «Вся на пластике и допинге. Но движения тела и процессы когнитивные выдают ее некондицию».
Анастасия Березнева: «Не могу представить, что моя бабушка в шортиках гоняет, если только по дому».
Елена Ш: «В почтенном возрасте люди и выглядят почтенно. Тогда и уважение будет. А не сверкают трусами, при этом еле ноги волоча. Не обязательно платок и на скамейку в парке. Но можно и поприличней наряд надеть на восьмом десятке. И выглядеть стильно и модно, а не вульгарно. Тьфу».
Inna: «В молодости балахоны носила, а под 80 лет шорты! Спасибо, хоть топлес не пришкандыбала».
Наталия: «Напоминает кадры из фильма «Смерть ей к лицу».
Соколова Мария: «Хорошо хоть в трусиках, красота на старости лет. Ноги-то артритные, больные, ну не стоит их демонстрировать».
Елена: «Ей для законченности образа не хватает палок для скандинавской ходьбы».
Лена: «Люди в этом возрасте немного другую одежду носят. Позорище».
Последнее время Пугачева пристрастилась к шортам. Фото: соцсети
Модный приговор с дивана
Помимо обвинений в неуместности наряда по возрасту, Пугачева (сама того не зная) столкнулась с критикой в адрес аутфита в целом. Правда, это мнение не единогласно. Многие не смогли не отметить, что Алла Борисовна на стиле, несмотря ни на что.
Елена: «Это приемлемо на фестивале в 75 лет — в трусах? На платье денег не хватает?»
Tatiana: «Какой-то курятник. Фотошоп наше все».
Татьяна Павловна: «Да, комплект — трусы и шляпа!»
Т: «Конечно, это выглядит вульгарно!»
Elena: «Молодец какая, хорошо выглядит!»
Z: «Тяжелый люкс подъехал».
Любовь Байкалова/Коэн: «Кто бы что ни говорил, но выглядит она потрясающе».
Елена Чистая: «В принципе, нужно признать, что издалека для ее возраста смотрится неплохо».
Belaya: «Куда делся ее острый взгляд и энергия? За два года постарела лет на десять».
Pola: «А почему она одевает шорты! Длинная прозрачная юбка смотрелась бы очень гармонично! Где стилисты?»
Пугачева заигрывает с хейтерами — редко, но метко. Фото: соцсети
Как по-настоящему зовут Аллу Пугачеву
Во время первого замужества Пугачева меняла фамилию, но больше ошибок молодости не совершала. После того, как Алла Орбакене вернула себе громкую девичью фамилию, она с ней не расставалась — несмотря еще на четыре брака.
Но любопытно не это, а то, какие слухи ходят вокруг личных данных Примадонны. Несколько лет назад в Сети появилась информация, что певица ловко водила фанатов за нос, прикрываясь псевдонимом.
Якобы настоящие ФИО — Алла Боруховна Певзнер. Официального подтверждения СМИ не получили, но интернет-пользователи весьма увлеклись этой версией. Была популярна и другая байка о том, что настоящим отцом Пугачевой является циркач Иосиф Абрамович Бендицкий. А воспитывал ее отчим, чью фамилию она и взяла. Опять-таки, подтверждения никто не дождался. Так что все как обычно: во что нравится — в то и верь, никто не мешает.
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