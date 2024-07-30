«Спасибо, что не топлес»: интернет-пользователей «бомбит» от того, что Пугачева «в шортиках гоняет» — позорище

Что ни говори, а ноги у 75-летней Аллы Борисовны на зависть многим. Последнюю неделю певица активно радует своими выходами в свет, находясь в Юрмале. Интернет гудит как пчелиный улей. И все потому что в почтенном возрасте Примадонна все больше предпочитает шорты, причем короткие.

Пока стилисты рукоплещут модным предпочтениям Пугачевой, а врачи рассматривают ее ноги на предмет варикоза, хейтеры тоже не дремлют. Претензии к звезде стандартные: одевается не по возрасту, раньше было лучше, больше нечем привлечь внимание. Teleprogramma.pro захотела разобраться, что не так с желанием Аллы Борисовны молодиться за счет мини-шорт.

А Примадонна-то голая!

В век пластической хирургии и достижений в косметологии звезды напрочь отказываются стареть. Время безжалостно прибавляет цифры в возрасте, а высокооплачиваемые специалисты также безжалостно убавляют количество морщин на различных частях тела важных клиентов. И Примадонна является очень страстной любительницей поспорить с годами о своей женской красоте.