«Самый стремный сезон»: почему новый выпуск «Выжить в Дубае» в Сети назвали «предательским»

Фанаты реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» сильно озлоблены. В седьмом выпуске шоураннеры решили оставить их без традиционной вишенки на торте в виде выбывшего участника. Джиган и Никита Плахотниченко приготовились отстаивать честь своих женщин на малом испытании, а кто победит — узнаем через неделю.
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Тем не менее интернет-пользователям все равно есть что обсудить. Напряжение внутри народной команды уже достигло своего предела. Да и звезды продолжают «радовать» своим неспортивным поведением. К счастью, этот сезон есть с чем сравнить — внезапно в Сети начали вспоминать то, что происходило с предшественниками нынешних выживальщиков. Teleprogramma.pro тоже погрузилась в ностальгические воспоминания.
Праведный гнев
То, что создатели шоу схитрили для растягивания хронометража, ни у кого не осталось сомнения. Такой ход посчитали предательским, ведь мало кто любит, когда с его чувствами играют. Подходит переломный момент шоу — объединение команд. Интрига нарастает, рейтинги тоже, грех не воспользоваться.
roman romanych: «Болтовни больше, чем самой игры, вот времени не хватило на Малое».
Khudaybergan Nurseitovich Bataev: «Самый стремный сезон. И звезды, и народники раздражают. Смотрю, чисто чтоб понять, какое из зол победит».
Inna Zozulya: «Очень интересно, если ничего из этого не постановка».
Наташа: «Вроде дураков в народной команде не было, чтобы переходить в команду звезд».
Отдельные дифирамбы заслужило распределение сил для большого испытания. Количественное преимущество сыграло злую шутку с «народниками» — звезды отправили на скамейку болельщиков сильных и выносливых мужчин из команды соперников, а работать кувалдой, пилой и лопатой предоставили девушкам — Саше, Насте и Ане.
Ирина: «Это ведь надо было подобрать таких низких мужчин в звездную команду. Настоящий мужчина никогда не выберет себе в противника женщину».
Махая лопатой, Александра Сухорукова ноздря в ноздрю шла с Надеждой Сысоевой, но проиграла. Однако ее воля к победе у всех вызвала восхищение. И это звезды не знают, что у домохозяйки из Новокузнецка вообще-то инвалидность.
Для Александры Сухоруковой очередное испытание стало личной болью. Фото: ТНТ
Дела минувших сезонов
Несмотря на то что от народников на малое пошел Никита, болезненную шпильку в свой адрес получил и Остап Солдатов. И свои, и чужие припомнили ему то, как некоторое время назад он бил себя в грудь, выдвигаясь на малое испытание. Однако дальше слов дело не пошло. Такой голословности не простили «народнику» и в Сети.
Павел Князев: «Сегодня я был согласен со словами Стоуна, хотя он мне не импонирует. Он сказал, что претенденты на испытание на выгон — это Остап (который только орет), Сухорукова (она им все запорола). Жаль, что никто из них так и не пошел. Всей душой болею за Андрея (если народные), Торнике (если звезды). В этом году, кстати, звезды вообще слабые: четыре раза подряд продуть 2:0 — это вообще шок просто. Еще, возможно, будет пятый раз подряд. Если Никитос выиграет Джигу».
Остап Солдатов ведет свою игру, но это никому не нравится. Фото: ТНТ
На фоне псевдосамовыдвижения Остапа интернет-пользователи припомнили, как дела обстояли в предыдущих двух сезонах — «Выжить в Дубае» (победитель — Павел Мамаев, звезды) и «Выжить в Самарканде» (победитель — Александр Лось, народная команда).
Светлана Н: «Во всех сезонах игроки строили свои стратегии, один только Влад Топалов вызывался на испытания сам и Дава, вроде бы. Остальные думали, что бы такое сделать, чтобы самим не пойти и других отправить. В первом сезоне ловко руководил мозгом звезд Паша и в результате выиграл. А у народников Хилькевич очень умело их всех обдурила.
Во втором сезоне Лось и Сережа у «народников» играли мозгом других, хотя достойна победы там была Женя (сильная, ловкая, честная). А у звезд тоже команда была не ахти, но не до такой степени, конечно, как в этом сезоне.
В этом сезоне всех переплюнули звезды по своей мерзости. В Самарканде Паршута и Одинцова как себя берегли. Обе, правда, сильные участницы, но Паршута иногда играла совсем нечестно, и ей благоволили ведущие, даже Ляйсан, которая должна бы, как кажется, болеть за «народников», больше всего переживала за Юлю, да еще и глаза закрывали на ее выкрутасы.
Так что в каждом сезоне игроки пришли за выигрышем, а не для того, чтобы отдавать его, ходить самим на испытания с риском вылететь. И это нормально. Ничего не имею против Ани и Никиты, но им бы нужно понять, что никто им ничего не обязан. Не обязан голосовать, как они хотят, не обязан выдвигать свою кандидатуру. Андрей, конечно, прав в чем-то про Остапа. Не нужно разбрасываться громкими словами. А назвался груздем — полезай в кузов. Остап тоже тот еще игрок: глупый, скандальный, балабол».
В народной команде серьезный раскол, который уже не исправить. Фото: ТНТ
«Выжить в Дубае», первый выпуск
Напомним, что первый выпуск реалити-шоу «Выжить в Дубае» состоялся 25 июня 2023 года. Проект от канала ТНТ, ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, моментально набрал популярность за счет идеи противостояний — звездная команда против народной, арабская пустыня против шикарного дубайского люкса.
Среди знаменитостей, согласившихся бросить вызов неизвестности, были актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, комик и шоумен Тимур Батрутдинов. Победителем первого сезона стал Павел Мамаев, который отдал свой выигрыш в 10 миллионов на благотворительность.
Когда идет «Выжить в Дубае»
Нынешний сезон — третий, он называется «Выжить в Дубае. Возвращение». Новые выпуски можно смотреть на ТНТ по воскресеньям в 18:30. А в записи шоу удобно искать на платформе Rutube.
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