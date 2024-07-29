«Самый стремный сезон»: почему новый выпуск «Выжить в Дубае» в Сети назвали «предательским»

Фанаты реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» сильно озлоблены. В седьмом выпуске шоураннеры решили оставить их без традиционной вишенки на торте в виде выбывшего участника. Джиган и Никита Плахотниченко приготовились отстаивать честь своих женщин на малом испытании, а кто победит — узнаем через неделю.

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Тем не менее интернет-пользователям все равно есть что обсудить. Напряжение внутри народной команды уже достигло своего предела. Да и звезды продолжают «радовать» своим неспортивным поведением. К счастью, этот сезон есть с чем сравнить — внезапно в Сети начали вспоминать то, что происходило с предшественниками нынешних выживальщиков. Teleprogramma.pro тоже погрузилась в ностальгические воспоминания.

Праведный гнев

То, что создатели шоу схитрили для растягивания хронометража, ни у кого не осталось сомнения. Такой ход посчитали предательским, ведь мало кто любит, когда с его чувствами играют. Подходит переломный момент шоу — объединение команд. Интрига нарастает, рейтинги тоже, грех не воспользоваться.

roman romanych: «Болтовни больше, чем самой игры, вот времени не хватило на Малое». Khudaybergan Nurseitovich Bataev: «Самый стремный сезон. И звезды, и народники раздражают. Смотрю, чисто чтоб понять, какое из зол победит». Inna Zozulya: «Очень интересно, если ничего из этого не постановка». Наташа: «Вроде дураков в народной команде не было, чтобы переходить в команду звезд».

Отдельные дифирамбы заслужило распределение сил для большого испытания. Количественное преимущество сыграло злую шутку с «народниками» — звезды отправили на скамейку болельщиков сильных и выносливых мужчин из команды соперников, а работать кувалдой, пилой и лопатой предоставили девушкам — Саше, Насте и Ане.

Ирина: «Это ведь надо было подобрать таких низких мужчин в звездную команду. Настоящий мужчина никогда не выберет себе в противника женщину».

Махая лопатой, Александра Сухорукова ноздря в ноздрю шла с Надеждой Сысоевой, но проиграла. Однако ее воля к победе у всех вызвала восхищение. И это звезды не знают, что у домохозяйки из Новокузнецка вообще-то инвалидность.