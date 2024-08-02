Брэд Питт не мылся неделями, а Григорий Лепс ходит по 70 км

Брэд Питт только с начала года отказался от привычки, которую соблюдал почти 20 лет. Актер принимал душ не чаще одного раза в несколько недель, так как считал, что вода старит кожу и волосы. Подмышки и кожу он периодически протирал детскими влажными салфетками. Бывшая жена Анджелина Джоли страдала от этой привычки, но не могла заставить его мыться, зато придумала шутливое прозвище - «мужчина с запахом пастушьей собаки». Новая возлюбленная Питта дизайнер ювелирных украшений и фитнес-тренер Инес де Рамон убедила артиста, что ежедневный душ полезен для здоровья и окружающих.

Дэвид Бекхэм пересчитывает все продукты и баночки в холодильнике - их должно быть четное количество, а если, например, банки лимонада три, а не две, то одну звезда футбола выкинет. Его жена Виктория хранит все срезанные ногти, считая, что в них ее сила. Еще женщина постоянно носит с собой антисептик и спиртовые салфетки, чтобы обрабатывать любую поверхность, которой касается, - эта привычка появилась задолго до пандемии.

Дженнифер Лопес размешивает чай, кофе, кашу только против часовой стрелки. Артистка считает, что после такого ритуала день будет удачным.

Мэрайя Кэри спит минимум 15 часов в сутки и в весьма специфических условиях. У певицы в спальне 20 увлажнителей воздуха, так как она считает максимальную влажность идеальным условием крепкого сна.

Хайди Клум все время носит с собой мешочек, в котором хранит свои молочные зубы. Однажды модели рассказали, что это залог удачи и здоровья. Поэтому Клум постоянно держит мешочек при себе, а когда чувствует приближение панической атаки, тогда пересчитывает зубы. Говорит, помогает.

Дженнифер Энистон заходит на борт самолета исключительно с правой ноги, а потом перед этим постукивает по обшивке. Вот такой у актрисы ритуал для счастливого полета.

Пэрис Хилтон так увлеклась нумерологией, что теперь каждый день ровно в 11.11 загадывает желание. Модель и богатая светская дама говорит: «Если загадать 11 раз, то сбудется».

Если черный кот дорогу перейдет...