Брэд Питт не мылся неделями, а Григорий Лепс ходит по 70 км

У артистов и привычки не такие, как у всех: одним словом - звездные. Многие из них стали приметами, в которые звезды верят. Чаще всего знаменитости считают, что соблюдение этих правил принесет им удачу или сохранит красоту, здоровье.
А как у них?
Фото: Global Look Press
Брэд Питт только с начала года отказался от привычки, которую соблюдал почти 20 лет. Актер принимал душ не чаще одного раза в несколько недель, так как считал, что вода старит кожу и волосы. Подмышки и кожу он периодически протирал детскими влажными салфетками. Бывшая жена Анджелина Джоли страдала от этой привычки, но не могла заставить его мыться, зато придумала шутливое прозвище - «мужчина с запахом пастушьей собаки». Новая возлюбленная Питта дизайнер ювелирных украшений и фитнес-тренер Инес де Рамон убедила артиста, что ежедневный душ полезен для здоровья и окружающих.
Дэвид Бекхэм пересчитывает все продукты и баночки в холодильнике - их должно быть четное количество, а если, например, банки лимонада три, а не две, то одну звезда футбола выкинет. Его жена Виктория хранит все срезанные ногти, считая, что в них ее сила. Еще женщина постоянно носит с собой антисептик и спиртовые салфетки, чтобы обрабатывать любую поверхность, которой касается, - эта привычка появилась задолго до пандемии.
Дженнифер Лопес размешивает чай, кофе, кашу только против часовой стрелки. Артистка считает, что после такого ритуала день будет удачным.
Мэрайя Кэри спит минимум 15 часов в сутки и в весьма специфических условиях. У певицы в спальне 20 увлажнителей воздуха, так как она считает максимальную влажность идеальным условием крепкого сна.
Хайди Клум все время носит с собой мешочек, в котором хранит свои молочные зубы. Однажды модели рассказали, что это залог удачи и здоровья. Поэтому Клум постоянно держит мешочек при себе, а когда чувствует приближение панической атаки, тогда пересчитывает зубы. Говорит, помогает.
Дженнифер Энистон заходит на борт самолета исключительно с правой ноги, а потом перед этим постукивает по обшивке. Вот такой у актрисы ритуал для счастливого полета.
Пэрис Хилтон так увлеклась нумерологией, что теперь каждый день ровно в 11.11 загадывает желание. Модель и богатая светская дама говорит: «Если загадать 11 раз, то сбудется».
Если черный кот дорогу перейдет...
Дима Билан и его кот Шахтер (или просто Шах), приносящий удачу. Фото: личная страница Димы Билана в социальной сети
Дима Билан знает: если черный кот дорогу перейдет, то это к удаче. Певец обожает черных кошек и котов, считает, что они символ благополучия дома и вообще всего хорошего. Поэтому сейчас у него дома живет абсолютно черный кот Шахтер. Кота Билан забрал из приюта для бездомных животных в Донецке. Поэтому Дима любит, чтобы каждое утро его черный кот ему переходил дорожку в доме - к удаче.
Елизавета Боярская не стрижет волосы перед важными съемками и событиями. Актриса имеет длинные и красивые волосы, периодически ровняет кончики. Но знает - этого нельзя делать перед важными рабочими событиями, чтобы не состричь удачу.
Григорий Лепс имеет привычку незадолго до важного события в жизни пройти огромную дистанцию. Помните, Форест Гамп в одноименном фильме бежал? А наш народный артист пешком и быстрым шагом идет 50 - 70 км и размышляет. После такого марш-броска цели щелкаются как семечки. Ходит чаще за городом, чтобы меньше узнавали, а во время поездок - и по окрестностям городов.
Алла Довлатова для привлечения денег в семейный бюджет не только много работает. Радиоведущая, чтобы важное дело стало финансово успешным, привлекает к нему удачу экстравагантным способом - закидывает на люстру красное нижнее белье. Пусть повисит немного - обеспечит успешность дела.
Александр Домогаров всегда читает гороскоп на предстоящий день. Иногда сбывается, чаще - нет, но день пройдет по расписанию, если его начать по плану.
Актриса верит, что желания, загаданные в 11.11 или в 22.22, обязательно сбудутся! Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Агата Муцениеце «запатентовала» среди друзей фирменные способы загадывания желаний. Когда артистка видит на часах время 11.11 или 22.22, то спешит сформулировать мечту или цель.
Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Говорит, что с разной скоростью, но сбывается.
Светлана Пермякова соблюдает такой ритуал. Чтобы важное дело дня спорилось и прошло все так, как она хочет, даже если она очень спешит, то должна присесть. Актриса перед выходом из дома в важный день садится. Если посидеть на дорожку, то придет удача.
Николай Цискаридзе в те времена, когда танцевал в Большом театре, верил в одну примету - лучше не встречать человека с пустым ведром в коридоре. Поэтому артист балета просил уборщиц - когда видят его на горизонте, то положите в ведро совок или тряпку. Однажды ему навстречу по коридору шла женщина с пустым ведром, увидев мэтра сцены и вспомнив про его примету, она так растерялась, что не придумала ничего лучшего, чем сесть в это ведро. Главное, чтобы у Николая Максимовича все прошло отлично!