Лера Фрост беременна?

Сейчас Лера Фрост замужем за депутатом Антоном Ткачевым, с которым познакомилась в 2022 года во время сбора гуманитарной помощи переселенцам. В октябре пара поженилась.

А 21 июля 2023 года супруги обвенчались. Вместе они уже третий год. Недавно Валерия Фрост даже написала пост по этому поводу.

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«Настоящая любовь — это когда вы с каждым днем любите друг друга все больше и больше. Третий год уже пошел, как мы вместе, и я могу с уверенностью сказать, что самое главное в жизни — встретить своего человека», — призналась Лера Фрост в соцсетях.

Кстати, Валерия вовсю занялась обустройством дома, где разместится гостиная с камином, гардеробная, гостевая спальня и многие другие комнаты. Также Фрост сообщила, что в доме будет и детская. Безусловно, Валерия хочет стать мамой, в чем она признавалась широкой общественности.

Но пока о беременности речи не идет. В основном Валерия публикует посты, посвященные социальным проектам, в которых она участвует.