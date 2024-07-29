Отношения Леры Фрост на проекте «Дом-2»

Лера Фрост пришла на «Дом-2» в 2015 году. Запомнилась как одна из самых скандальных и любвеобильных участниц. Первые отношения у Кристины завязались с Олегом Бурхановым. Но в итоге эта пара распалась.

Не сложился у нее роман и с Сергеем Катасоновым. А вот Максима Рожкова Лера увела у Кристины Дерябиной. Молодые люди заселились в комнату для влюбленных, отдыхали на Сейшелах. Потом ушли из «Дома-2», а затем и вовсе расстались.

На «Дом-2» Лера вернулась в 2017 году – попытать счастья с Иваном Барзиковым. Но к тому времени он встречался с Елизаветой Полыгаловой, и Лера Фрост потерпела фиаско.

Затем Фрост переключила свое внимание на Сергея Захарьяша, который тогда крутил роман с Лилией Четрару. Чтобы удержать возлюбленного, Четрару притворилась беременной. На некоторое время Сергей вернулся к Лилии. А когда понял, что беременность оказалась ложной – снова к Лере. Но ненадолго, потом Захарьяш и Фрост все-равно расстались.

Какое-то врем Валерия встречалась с Захаром Саленко, однако он изменил ей с Лизой Триандафилиди. Лера ушла от него, потом снова вернулась, но в итоге и эта история любви сошла на нет.