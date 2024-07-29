Владимир Селиванов о семье, ребенке, своем детстве и самом постыдном: «Влюблен в Ольгу Орлову из «Блестящих»

В Москве прошел концерт Владимира Селиванова, приуроченный ко дню его рождения, на котором присутствовала корреспондент Teleprogramma.pro. На сцене Владимир выступает под псевдонимом Vavan. Артист подчеркивает, что его сценическое имя пишется через букву «a». По словам Селиванова, это для него своего рода попытка уйти от образа Вована из «Реальных пацанов». При этом Владимир отметил, что относится с большим уважением к своему герою. Но ему важно сломать тот стереотип, который сформировался в умах зрителей за период показа сериала.
Концерт Владимира Селиванова продлился почти два часа. За это время он исполнил свои песни, которые уже стали хитами. А после концерта пообщался с журналистами. Представителям СМИ Владимир рассказал, что он выступает на сцене не один, а с коллективом, с которым и ездит на гастроли. Туда входят басист, гитарист, тромбонист и барабанщики.
«Но мы еще вводили целую духовую секцию «Виолончель», что потребовало от меня больших усилий. Это довольно трудоемкая работа, но она получилась в кайф. Я познакомился с ребятами. Они тоже прониклись нашими проектами, — рассказал Владимир Селиванов.
— Во время исполнения мы просто кайфанули. Большое спасибо зрителям!»
«В детстве я разбил машину дяди в лесу»
— Во время концерта вы несколько раз признавались в любви своей любимой женщине Александре Калмыковой. Это попытка подвинуть Павла Волю с его «Ляйсан, я люблю тебя»?
— Я просто ее очень сильно люблю. Это не попытка кого-то подвинуть. Скорее всего, Паша Воля также любит свою Ляйсан. Я и на шоу Паши также несколько раз признавался в любви, но он не сделал мне замечание, что это копирайтинг.
На самом деле это высокие, большие чувства. И когда я говорю об этом своей любимой, то ей это нравится. И я хочу доставлять ей удовольствие, делать счастливой. (Повторил «Саня, я тебя люблю» на разные камеры несколько раз).
— А какие у вас планы на Новый год?
— Неожиданный вопрос. Вообще, мне нравится в январе, после Нового года, ездить в Таиланд. А в саму новогоднюю ночь я, возможно, буду вести какие-то мероприятия. Кстати, я сейчас все меньше выступаю как ведущий и все больше как сольный исполнитель.
В общем, у меня планы поработать, а потом на месяц уехать в Таиланд — загорать и купаться.
— Есть ли в вашей жизни поступок, за который вам стыдно?
— Например, когда я разбил машину дяди в лесу, въехал в дерево. В общем, помял его уазик. Но я не сознался в этом дяде.
Владимир Селиванов на своем концерте. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— В смысле угнали автомобиль?
— Нет. Мне просто старший брат дал порулить. И чтобы меня не ругали, он взял всю вину на себя. И мне было очень стыдно за это.
— В какую из знаменитостей вы были влюблены в детстве?
— В Ольгу Орлову из «Блестящих».
— Кто в вашем понимании реальный пацан?
- Да Бог его знает. На мой взгляд, реальный — это настоящий. Будь настоящим, самим собой, не пытайся что-то из себя играть, и тогда люди будут любить тебя и признавать твои и сильные, и слабые стороны.
Слабые они будут принимать, а сильные — ценить. Великий дар всех людей — помогать друг другу.
— Что вас может вывести из себя?
— Все, что меня триггерит и может вызвать во мне эмоции, — это работа. Я абсолютно сдержан в общении с людьми, всегда контролирую себя в семье. Но мне не нравится, когда люди халатно относятся к своей работе, потому что я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится.
А вокруг нас много тех, которые занимаются тем, что им не нравится. И тогда они начинают транслировать свой негатив на окружающих.
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«Мы относимся к детям так, словно это гости в этом мире»
— В апреле у вас родился сын Кирилл. Как проходят будни молодых родителей?
— У нас такой режим, что Саня всю ночь занимается с ним. А бодрствование у Кирилла бывает с 6 до 8 утра. В это время я обычно встаю, включаю какие-то ролики, интервью, слушаю интересных мне людей.
И хожу с Кириллом — мы посмотрим то в зеркало, то в окошко. Ему нравится. Потом он поест немножко молочка и опять спит до десяти утра.
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Как совместить карьеру и обязанности родителей?
— Мы относимся к детям так, словно это гости в этом мире, которых мы с почетом провожаем во взрослую жизнь. Потом они отпочкуются, будут нас радовать внуками. А мы с Саней будем друг с другом до конца.
И потому мы дарим им по максимуму свою любовь, внимание, заботу, воспитываем так, как считаем нужным. И к тому же у нас есть помощник, кто присмотрит за детьми, пока мы занимаемся своей работой.
Дети не должны быть круглосуточно опекаемы нами. Они должны видеть, что мы самореализованы в этой жизни, занимаемся своим делом. Мы показываем им пример, как нужно жить и строить свою жизнь.
Что они могут не пойти учиться на юриста, потому что так сказали папа или мама, а почувствовать какой-то огонек внутри себя и стать тем, кем бы они хотели быть по жизни.
— Это, наверное, заезженный вопрос. Но в чем секрет семейного счастья?
— Мы все идем по жизни в одиночку. Но когда я встретил Саню, я понял, как мы нуждаемся друг в друге. Это такие магнитики, которые притягивают нас.
Все это важно — забота, подарочки, внимание. Хочется ей это возвращать в десятикратном размере.
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