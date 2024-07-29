Владимир Селиванов о семье, ребенке, своем детстве и самом постыдном: «Влюблен в Ольгу Орлову из «Блестящих»

В Москве прошел концерт Владимира Селиванова, приуроченный ко дню его рождения, на котором присутствовала корреспондент Teleprogramma.pro. На сцене Владимир выступает под псевдонимом Vavan. Артист подчеркивает, что его сценическое имя пишется через букву «a». По словам Селиванова, это для него своего рода попытка уйти от образа Вована из «Реальных пацанов». При этом Владимир отметил, что относится с большим уважением к своему герою. Но ему важно сломать тот стереотип, который сформировался в умах зрителей за период показа сериала.

Концерт Владимира Селиванова продлился почти два часа. За это время он исполнил свои песни, которые уже стали хитами. А после концерта пообщался с журналистами. Представителям СМИ Владимир рассказал, что он выступает на сцене не один, а с коллективом, с которым и ездит на гастроли. Туда входят басист, гитарист, тромбонист и барабанщики.

«Но мы еще вводили целую духовую секцию «Виолончель», что потребовало от меня больших усилий. Это довольно трудоемкая работа, но она получилась в кайф. Я познакомился с ребятами. Они тоже прониклись нашими проектами, — рассказал Владимир Селиванов. — Во время исполнения мы просто кайфанули. Большое спасибо зрителям!»

«В детстве я разбил машину дяди в лесу»

— Во время концерта вы несколько раз признавались в любви своей любимой женщине Александре Калмыковой. Это попытка подвинуть Павла Волю с его «Ляйсан, я люблю тебя»?

— Я просто ее очень сильно люблю. Это не попытка кого-то подвинуть. Скорее всего, Паша Воля также любит свою Ляйсан. Я и на шоу Паши также несколько раз признавался в любви, но он не сделал мне замечание, что это копирайтинг.

На самом деле это высокие, большие чувства. И когда я говорю об этом своей любимой, то ей это нравится. И я хочу доставлять ей удовольствие, делать счастливой. (Повторил «Саня, я тебя люблю» на разные камеры несколько раз).

— А какие у вас планы на Новый год?

— Неожиданный вопрос. Вообще, мне нравится в январе, после Нового года, ездить в Таиланд. А в саму новогоднюю ночь я, возможно, буду вести какие-то мероприятия. Кстати, я сейчас все меньше выступаю как ведущий и все больше как сольный исполнитель.

В общем, у меня планы поработать, а потом на месяц уехать в Таиланд — загорать и купаться.

— Есть ли в вашей жизни поступок, за который вам стыдно?

— Например, когда я разбил машину дяди в лесу, въехал в дерево. В общем, помял его уазик. Но я не сознался в этом дяде.