«Из любого шоу «Дом-2» устраивают!»: в Сети злятся на Бородину, которая создала на проекте «Последний герой» любовный треугольник

К экватору проекта «Последний герой» фанаты оказались как будто бы в двух параллельных реальностях. Пока по Сети уверенно расползаются слухи, что между Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым в жизни происходит какой-то лямур, пятый выпуск реалити показал зарождающиеся чувства между тем же Сердюковым и народной любимицей Женя Искандаровой.
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Несмотря на то, что такой сценарный мув должен был добавить пикантности в сюжет, интернет-пользователи чувствуют себя мягко сказать обманутыми. Неужели теперь за сердце главного скандалиста Алтая борются две яркие красавицы «Последнего героя»? Чему верить, а главное - чему не верить? Разбиралась Teleprogramma.pro.
Коля, Коля, Николай…
То, что Сердюков - личность заметная, спорить никто не будет. Он и до «Последнего героя» активно проявлял себя на просторах интернета, связав свою жизнь с блогером Аленой Акиловой. После развода Николай скандально поучаствовал в различных реалити, чем заработал себе репутацию хоть и малоприятного, но умеющего делать шоу игрока.
Коле Сердюкову на проекте строят глазки сразу две красавицы. Фото: ТВ-3
Стал ли Сердюков победителем «Последнего героя» даже с протекцией ведущей - непонятно. А, значит, на 5 млн рублей, которые любому мужчине добавляют очки сексуальности, делать ставку пока не будем, сосредоточимся на харизме. А ее у Коли - хоть отбавляй. В том смысле, что в Сети его буквально об этом просят.
Лиза: «У Коли привилегии что-ли какие-то? Достал уже! Противный тип».
darina.foto: «Коля молодец, хоть и хитрый, но яркий, веселый, сильный!»
channel37888187: «Многие ругают Колю. А он угарает часто, а все за чистую монету принимают его слова».
Djooo_Djooo: «Я не фанатка Коли, но искренне не понимаю всенародного отвращения к нему. Человек на своей волне, делает шоу, своеобразный юмор, который не понимают люди без самоиронии».
И вот теперь внимание такого «медведя» на себя по очереди тянут Ксения Бородина и Женя Искандарова. И если второй расположение скандалиста выгодно ради достижений своих целей на проекте, то первой что? Ради «сбычи мечт» в реальной жизни?
Испортит девочке репутацию
Телезрители любят Искандарову. Очень многие желают, чтобы «Последним героем» стала именно она. И вот тут становится интересно. Связь с Сердюковым скорее снижает ее авторитет в глазах болельщиков. Те, качества, за которые яркую участницу хвалят, никак не сочетаются с ее восторгами в сторону одиозного соплеменника.
channel33655045: «Женя - украшение проекта. Не ноет, не сидит без дела, всегда выкладывается на испытаниях, достойна победы!»
Кроляйна: «Кого же выберет этот пройдоха Коля? У Исканадровой, вроде как, парень».
Лилу Петрова: «Она сразу намекала на то, что пришла сюда играть в любовь в том числе - обнимашки, поцелуйчики хотела».
channel28556374: «Колю домой. Искандарова, я тебя любила, пока ты не начала бегать по шоу и не потеряла там лицо, типа в своей праведности. Ты игрок, лживая, но сильнючая!»
channel32261784: «Господи, от Жени и Коли уже тошнотики».
channel32261784: «Коля самый красивый мальчик на проекте? Ну, Искандерова загнула».
rutube_account_19473712: «Женя и Коля очень неплохая бы получилась пара! Такие прикольные».
darina.foto: «А мне кажется, Коля заигрывает ради игры».
Stalina: «Искра пробежала между Женей и Колей? Жень, ну нет! У тебя парень есть!»
Женя - украшение проекта, считают в Сети. Фото: ТВ-3
Служебный роман
В отношения между Сердюковым и Бородиной народ верит охотнее. Понятно, почему этот союз на данный момент интересен Николаю. А в Сети уже разобрали любимый типаж мужчин Ксении. Как вывод: у этой пары есть будущее, но поживем - увидим.
Ольга: «Если Ксения сейчас встречается с Колей, то это просто нечестно, и даже мерзко».
Mirma 1811: «Так они одинаковые. Ни он нормальной бабе не нужен, ни она нормальному мужику».
Перепелка3452: «Уберите уже этих из Дома-2 с места ведущих! Они же из любого шоу «Дом-2»устраивают!»
Х: «Не везет Ксюше с мужиками. А вот мужикам с ней везет».
Lina Alina: «Да в жизни не поверю, дружат просто, может, проекты какие общие. Она, конечно, идиотов выбирает, но брутальных, высоких, дерзких, а этот не такой».
rutube_account_16044229: «Коля мерзкий, Бородина спасла его, потому что дружат в жизни, общаются, тусуются. И болеет она за их команду, это очевидно. А тут день рождения еще, ну как его можно выгнать, как же сюжет. Уходят те, кто не интересен самому проекту».
В отношения между Сердюковым и Бородиной народ верит охотнее. Фото: ТВ-3
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