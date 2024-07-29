«Из любого шоу «Дом-2» устраивают!»: в Сети злятся на Бородину, которая создала на проекте «Последний герой» любовный треугольник

Стал ли Сердюков победителем «Последнего героя» даже с протекцией ведущей - непонятно. А, значит, на 5 млн рублей, которые любому мужчине добавляют очки сексуальности, делать ставку пока не будем, сосредоточимся на харизме. А ее у Коли - хоть отбавляй. В том смысле, что в Сети его буквально об этом просят.

Лиза: «У Коли привилегии что-ли какие-то? Достал уже! Противный тип». darina.foto: «Коля молодец, хоть и хитрый, но яркий, веселый, сильный!» channel37888187: «Многие ругают Колю. А он угарает часто, а все за чистую монету принимают его слова». Djooo_Djooo: «Я не фанатка Коли, но искренне не понимаю всенародного отвращения к нему. Человек на своей волне, делает шоу, своеобразный юмор, который не понимают люди без самоиронии».

И вот теперь внимание такого «медведя» на себя по очереди тянут Ксения Бородина и Женя Искандарова. И если второй расположение скандалиста выгодно ради достижений своих целей на проекте, то первой что? Ради «сбычи мечт» в реальной жизни?

Испортит девочке репутацию

Телезрители любят Искандарову. Очень многие желают, чтобы «Последним героем» стала именно она. И вот тут становится интересно. Связь с Сердюковым скорее снижает ее авторитет в глазах болельщиков. Те, качества, за которые яркую участницу хвалят, никак не сочетаются с ее восторгами в сторону одиозного соплеменника.