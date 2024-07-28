«Да кому она нужна с таким поездом!»: в Сети уверены, что Бакальчук решилась на развод ради нового мужчины - но зря

История, которая разворачивается между богатейшей женщиной России Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом, все больше начинает походить на психологический триллер. Избегающие публичности без пяти минут бывшие супруги теперь наперебой заверяют прессу и поклонников в истинности именно своей версии происходящего, порождая этим больше вопросов, чем ответов.

В качестве серьезного рычага для влияния на общественное мнение стали использоваться дети. Их у пары семь. Раньше о ребятишках мало что было известно. А сейчас фотографии с ними вовсю гуляют по Сети, пусть и с заблюренными лицами. Семейными кадрами поделился Владислав, указав, что собирается сохранить семью любыми способами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Но у Татьяны Бакальчук есть чем ответить на этот выпад. Она предъявила доказательства, что кадры постановочные. Тем временем среди интернет-пользователей набирает популярность теория, что 48-летняя переживает новую влюбленность из-за которой весь сыр-бор. Teleprogramma.pro постаралась разобраться, действительно ли семеро по лавкам не являются помехой для бурной личной жизни многодетной матери.