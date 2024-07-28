«Да кому она нужна с таким поездом!»: в Сети уверены, что Бакальчук решилась на развод ради нового мужчины - но зря

История, которая разворачивается между богатейшей женщиной России Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом, все больше начинает походить на психологический триллер. Избегающие публичности без пяти минут бывшие супруги теперь наперебой заверяют прессу и поклонников в истинности именно своей версии происходящего, порождая этим больше вопросов, чем ответов.
В качестве серьезного рычага для влияния на общественное мнение стали использоваться дети. Их у пары семь. Раньше о ребятишках мало что было известно. А сейчас фотографии с ними вовсю гуляют по Сети, пусть и с заблюренными лицами. Семейными кадрами поделился Владислав, указав, что собирается сохранить семью любыми способами.
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Но у Татьяны Бакальчук есть чем ответить на этот выпад. Она предъявила доказательства, что кадры постановочные. Тем временем среди интернет-пользователей набирает популярность теория, что 48-летняя переживает новую влюбленность из-за которой весь сыр-бор. Teleprogramma.pro постаралась разобраться, действительно ли семеро по лавкам не являются помехой для бурной личной жизни многодетной матери.
Татьяна Бакальчук редко появляется с детьми на людях. Фото: Global Look Press
«Ягодки» раздора
Сценой для семейного драмы стал небезызвестный маркетплейс. Речь о разводе семейства Бакальчук зашла после того, как публике было объявлено о слиянии компании Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. С этим бизнесом ассоциируют имена братьев Левана и Роберта Мирзояна, которые сейчас получили долю в бизнесе Бакальчук.
Причины слияния стороны озвучивают разные. Татьяна, например, хочет увеличить темпы роста бизнеса. А вот Владислав утверждает, что супруга принимает странные решения и соглашается на невыгодные условия не просто так. Рамзану Кадырову он пожаловался, что супруга «ограждена» от него и семерых детей. То есть является заложницей.
В Сети ходят версии, что Бакальчук могут шантажировать или за ней висит должок, например, за помощь в решении проблем после сгоревшего склада. Но больше всего сплетникам нравится романтическая версия происходящего.
«Татьяна влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ», — описывает ситуацию инсайдер из окружения Бакальчук.
Бакальчук не хотела анонсировать происходящее в семье. Фото: Global Look Press
Баба ягодка опять
Очень много шуток в Сети ходит об РСП. Расшифровывается эта аббревиатура как «разведенка с прицепом». Смысл юмора на эту тему сводится к тому, что устроить себе личную жизнь, оставшись без мужа с детьми, — очень сложно.
Ирина Марьина: «Дети по лавкам, а она туда же».
Копингауер: «Орава детей любви не помеха, если от денег сундуки ломятся».
Олеся А.: «Возомнила о себе! Да кому она нужна с таким поездом!»
Игорь Петров: «Мать героиня! Но какой пример для детей?»
Элина Лимонная: «Она не настоящая владелица, только рожала! Теперь что-то будут делить, но что там их?»
Но жизнь доказывает, что эти шутки мимо. Вместе с Татьяной Бокальчук над этим убеждением смеется и Мария Львова-Белова, которая ушла от мужа-священника Павла Когельмана к олигарху и владельцу холдинга «Царьград» Константину Малофееву.
39-летняя женщина не просто попадья, а уполномоченная по правам ребенка при Президенте России. В браке со священником Пензенской митрополии она воспитывала пятерых родных и четверых приемных детей. Недавно Мария усыновила еще мальчика.
Что касается Бакальчук, то у интернет-пользователей нет переживаний относительно ее будущего и будущего ее детей. Их больше волнует, как повлияет слияние бизнесов на цены и сервис маркетплейса. Так как даже если причина развода кроется в новом мужчине, то немногословная предпринимательница не обрадует народ подробностями своих сердечных дел.
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