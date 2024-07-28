Статус вечной разлучницы, слухи о романе с бывшим Бородиной и свадьба с депутатом: как сложилась судьба бывшей участницы «Дома-2» Леры Фрост

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост запомнилась как одна из самых ярких и эпатажных участниц проекта. Ее всегда окружали вереницы мужчин. Фрост с легкостью разбивала уже сложившиеся пары и брала одну «крепость» за другой.
А сейчас наконец угомонилась: вышла замуж за депутата и увлеклась политикой. Рассказываем, как она дошла до жизни такой.
Все мужчины Леры Фрост
Настоящее имя Леры Фрост – Валерия Демченко. По национальности она украинка, родом из Луганска. Валерия появилась на свет 21 декабря 1993 года. Заочно окончила факультет журналистики, подрабатывала моделью и диджеем, принимала участие в шоу «Богиня шопинга» и «Хочу V ВИА Гру». Правда, участницей культовой сексуальной группы она так и не стала. Лере Фрост был уготован другой путь.
Впервые на «Доме-2» она появилась в марте 2015 года. И первый, на кого Лера положила глаз, был Олег Бурханов. Однако эта пара просуществовала недолго. Пробовала заинтересовать Сергея Касатанова, но вскоре он ушел из реалити-шоу.
Затем «жертвой» Леры Фрост стал Максим Рожков, который на тот момент уже два года встречался с Кристиной Дерябиной. Но, как говорится, жена не стена, а уж девушка тем более. Фрост увела Максима у его прежней избранницы. Вскоре они уже стали жить в комнате для влюбленных, а через некоторое время вовсю отдыхали на Сейшелах. Потом оба ушли из «Дома-2», а затем и вовсе расстались.
В 2017 году состоялось возвращение Валерии Фрост на телестройку. Она попробовала отбить Ивана Барзикова у его тогдашней пассии Елизаветы Полыгаловой, но потерпела фиаско.
Следующим в списке любовных побед Фрост был Сергей Захарьяш, который тогда встречался с Лилией Четрару. Чтобы спасти свои отношения, Лилия заявила, что беременна. Избранник на время вернулся. Беременность оказалась ложной. Он вновь воссоединился с Фрост, но вскоре и эти отношения сошли на нет.
Потом Лера Фрост обратила внимание на Захара Саленко. Но вскоре он изменил ей с Лизой Триандафилиди. В итоге Валерия простила своего очередного возлюбленного, но пара все равно не сложилась.
Лера Фрост и Захар Саленко на проекте «Дом-2»
Если говорить о жизни за периметром телестройки, то ходили слухи, что Лера Фрост встречается с хоккеистом и олимпийским чемпионом Кириллом Капризовым. Но они не нашли официального подтверждения.
Несколько месяцев Валерия встречалась с женатым сыном олигарха Александром Шарыго.
В конце 2019 года Фрост признавалась, что в ее жизни был и Павел Пичугин, известный как Паша Фейс-контроль. И она даже забеременела от него, но случился выкидыш.
В начале 2020 года Лера Фрост намекала на появление в своей жизни очередного состоятельного кавалера, который дарит ей дорогие украшения, например, браслет от Cartier. Подписчики подозревали, что речь идет о бывшем муже Нелли Ермолаевой Кирилле Андрееве. Ведь в их соцсетях были фотографии с одного и того же курорта на Мальдивах.
Также Леру Фрост подозревали в романе с бывшим мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. Говорили, что именно она внесла раскол в семью Ксении. Причина – Омаров был обнаружен в сторис Фрост, и они вместе были замечены на творческом вечере Анны Егоян. Однако Валерия не стала комментировать эту информацию.
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И обретение настоящей любви
Валерия остепенилась в 2022 году, когда объявила о своей помолвке. Свое сердце она отдала депутату Госдумы от партии «Новые люди» Антону Ткачеву. Пара познакомилась во время сбора гуманитарной помощи переселенцам.
Лера Фрост и Антон Ткачев. Фото: соцсети Леры Фрост
«Можно сказать, что сложные времена и люди Донбасса нас объединили. В какой момент произошло осознание, что это мой будущий муж, я не знаю. Просто почувствовала, что это мой человек и все. Это невозможно объяснить, это чувствуется на уровне сердца и души», — признавалась тогда Валерия.
Осенью 2022 года влюбленные официально поженились. А летом 2023 года обвенчались. Валерия признавалась, что вовсю занимается обустройством семейного загородного дома, где будет гостиная с камином, гардеробная, гостевая спальня и многие другие комнаты. И детская, конечно.
После замужества Лера Фрост всерьез заинтересовалась политикой. Так, она принимает активное участие в движении «Народный фронт», все также помогает переселенцам Донбасса. Недаром говорят, что муж и жена должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону.
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