Статус вечной разлучницы, слухи о романе с бывшим Бородиной и свадьба с депутатом: как сложилась судьба бывшей участницы «Дома-2» Леры Фрост

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост запомнилась как одна из самых ярких и эпатажных участниц проекта. Ее всегда окружали вереницы мужчин. Фрост с легкостью разбивала уже сложившиеся пары и брала одну «крепость» за другой.

А сейчас наконец угомонилась: вышла замуж за депутата и увлеклась политикой. Рассказываем, как она дошла до жизни такой.

Все мужчины Леры Фрост

Настоящее имя Леры Фрост – Валерия Демченко. По национальности она украинка, родом из Луганска. Валерия появилась на свет 21 декабря 1993 года. Заочно окончила факультет журналистики, подрабатывала моделью и диджеем, принимала участие в шоу «Богиня шопинга» и «Хочу V ВИА Гру». Правда, участницей культовой сексуальной группы она так и не стала. Лере Фрост был уготован другой путь.

Впервые на «Доме-2» она появилась в марте 2015 года. И первый, на кого Лера положила глаз, был Олег Бурханов. Однако эта пара просуществовала недолго. Пробовала заинтересовать Сергея Касатанова, но вскоре он ушел из реалити-шоу.

Затем «жертвой» Леры Фрост стал Максим Рожков, который на тот момент уже два года встречался с Кристиной Дерябиной. Но, как говорится, жена не стена, а уж девушка тем более. Фрост увела Максима у его прежней избранницы. Вскоре они уже стали жить в комнате для влюбленных, а через некоторое время вовсю отдыхали на Сейшелах. Потом оба ушли из «Дома-2», а затем и вовсе расстались.

В 2017 году состоялось возвращение Валерии Фрост на телестройку. Она попробовала отбить Ивана Барзикова у его тогдашней пассии Елизаветы Полыгаловой, но потерпела фиаско.

Следующим в списке любовных побед Фрост был Сергей Захарьяш, который тогда встречался с Лилией Четрару. Чтобы спасти свои отношения, Лилия заявила, что беременна. Избранник на время вернулся. Беременность оказалась ложной. Он вновь воссоединился с Фрост, но вскоре и эти отношения сошли на нет.

Потом Лера Фрост обратила внимание на Захара Саленко. Но вскоре он изменил ей с Лизой Триандафилиди. В итоге Валерия простила своего очередного возлюбленного, но пара все равно не сложилась.