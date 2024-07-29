Только показала тайную дочку, а уже беременна пятым: как изменилась жизнь Дарьи Жуковой после развода с Романом Абрамовичем

Фамилия Романа Абрамовича на слуху у россиян, поэтому истории про Дарью Жукову обычно начинаются со слов «бывшая жена Абрамовича». Однако последнее время все больше интернет-пользователей проникаются личностью этой светской львицы и с интересом следят за ее жизнью в новом браке.

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А следить там есть за чем! Только недавно в Сети обсуждали свежие фотографии четвертого ребенка Дарьи, которого она скрывала от любопытных глаз, как тут уже новый поворот. Жукова беременна в пятый раз! Teleprogramma.pro не удержалась и решила узнать, чем живет сейчас «бывшая жена Абрамовича».

Историческая справка

Жукова стала называться прессой возлюбленной Абрамовича в 2007 году. Поженились они через год, торжество было закрытым. Ради Даши миллиардер развелся с женой. Не смущала пару и разница в возрасте — 15 лет. В этом союзе родились двое детей: сын Аарон Александр (2009 год) и дочь Лея (2013 год). В 2017 году супруги развелись, максимально постаравшись сохранить хорошие отношения.

Примечательно, что в 2017 году разорвалась и помолвка греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III (нынешний муж Дарьи) и Джессики Харт. Дарья Жукова официально зарегистрировала отношения со вторым супругом осенью 2019 года. В марте 2021 года стало известно, что у них родился сын, которого назвали Филиппом.