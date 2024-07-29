Только показала тайную дочку, а уже беременна пятым: как изменилась жизнь Дарьи Жуковой после развода с Романом Абрамовичем

Фамилия Романа Абрамовича на слуху у россиян, поэтому истории про Дарью Жукову обычно начинаются со слов «бывшая жена Абрамовича». Однако последнее время все больше интернет-пользователей проникаются личностью этой светской львицы и с интересом следят за ее жизнью в новом браке.
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А следить там есть за чем! Только недавно в Сети обсуждали свежие фотографии четвертого ребенка Дарьи, которого она скрывала от любопытных глаз, как тут уже новый поворот. Жукова беременна в пятый раз! Teleprogramma.pro не удержалась и решила узнать, чем живет сейчас «бывшая жена Абрамовича».
Историческая справка
Жукова стала называться прессой возлюбленной Абрамовича в 2007 году. Поженились они через год, торжество было закрытым. Ради Даши миллиардер развелся с женой. Не смущала пару и разница в возрасте — 15 лет. В этом союзе родились двое детей: сын Аарон Александр (2009 год) и дочь Лея (2013 год). В 2017 году супруги развелись, максимально постаравшись сохранить хорошие отношения.
Примечательно, что в 2017 году разорвалась и помолвка греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III (нынешний муж Дарьи) и Джессики Харт. Дарья Жукова официально зарегистрировала отношения со вторым супругом осенью 2019 года. В марте 2021 года стало известно, что у них родился сын, которого назвали Филиппом.
Снимки детей появляются в блоге у Даши чрезвычайно редко. Фото: соцсети
Последние новости
10 июля 2024 года Дарья сделала публикацию в блоге, на которой появилась очаровательная малышка. В комментариях некоторые называли девочку Викторией. Так мир познакомился с четвертым ребенком Жуковой и вторым, рожденным в браке со Ставросом. До этого слухи о ее новой беременности периодически всплывали в СМИ, но официального подтверждения не находили.
Но это еще не все. Папарацци засняли Дарью в Греции вместе с мужем, подругами и… беременным животом. Совсем скоро у Филиппа и Виктории появится братик или сестричка. Малышу наверняка дадут не менее королевское имя.
10 июля 2024 года Жукова сделала интригующую публикацию. Фото: соцсети
Материнство в 40 лет
43-летняя Даша Жукова является музейным экспертом с мировым именем. Однако недавно она сама призналась, что материнство в 40 лет все вокруг замедляет и приоритеты сами расставляются в пользу семьи. Старшим детям светской львицы (Аарону и Лее) уже 15 и 11 лет соответственно. Видимо, Дарья хорошо справляется и с подростковым возрастом наследников, и с грудничковым. Можно только поздравить.
Расцвела во втором браке
Поклонники Жуковой отмечают, что после развода с Абрамовичем Дарья заметно изменилась. Рядом с новым мужем она не стесняется своих эмоций, постоянно улыбается и выглядит счастливой. С бывшим мужем у галеристки сохранились нормальные отношения, иногда они пересекаются на светских мероприятиях.
Даша очень по-разному выглядит в 2024 году и 2009-м. Фото: соцсети / Global Look Press
Дарья и ее семья проживают в Нью-Йорке. В России она бывает нечасто и обычно одна. В 2021 году Жукова сделала исключение, появившись в Москве вместе с наследниками Абрамовича и мужем Ниархосом. Для греческого миллиардера это был первый визит на родину супруги.
В начале лета 2024 года в семье Жуковой произошло еще одно важное событие. Ее 67-летняя мама Елена вышла замуж за 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Для основателя медиахолдингов News Corporation и 21st CenturyFox брак с русской красавицей стал пятым, для «бывшей тещи Абрамовича» — третьим.
Мама Жуковой вышла замуж за 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Фото: соцсети
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