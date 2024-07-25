Семь миллионов в день: в Сети посчитали «зарплату» принца Уильяма и пожурили его за дешевый телик для детей

А я денежки люблю

В период с 2023 по 2024 год владение герцогством Корнуолл принесло принцу Уильяму 30 миллионов долларов — больше 2,5 миллиардов в пересчете на русский рубль. Чтобы осознать эти цифры, в Сети сделали нехитрые вычисления.

Grinko Nataliy: «7 млн рублей в день... Вопрос: на что можно в день потратить такую сумму?» Zhanna: «Какие зарплаты, такое и обслуживание. Для них, наверное, еще и мало».

Интересно, что в прошлом году герцогство принесло Уильяму существенно меньше денег из-за переоформления наследства — всего 7,6 миллиона.

Скромно живут

Как бы то ни было, на этот доход содержится семья Уэльских из пятерых человек: принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их трое детей. Примечательно, что 15 июля в своем официальном блоге принцесса опубликовала милое семейное фото, которое вызвало в Сети бурное обсуждение по теме королевского достатка.

На снимке Шарлотта и Луи в именных футболках в стиле сборной Англии смотрят дома матч. Однако внимание комментаторов привлек размер экрана, уж больно он оказался мал в глазах американских поклонников Уэльских: «Это едва ли 40 дюймов».

Британцы же не стерпели таких рассуждений и попытались объяснить заокеанским товарищам, что королевские особы могут позволить себе такую роскошь, которая простому смертному даже не приснится. Вот только показуха — удел американской культуры, и в быту семейство Уэльских не грешит неконтролируемым потреблением.

Куда уходят деньги

Самим дорогим путешествием, в которое отправлялись члены королевской семьи, например, стала поездка Уильяма и Кейт на девять дней в Белиз, на Ямайку и Багамские острова в марте 2022 года — вместе с предварительной подготовкой визит обошелся приблизительно в 260 000 долларов. Однако деньги на него выделила корона, потому что это была рабочая поездка, а не частная.

Что же касается отдыха, где семья может скрыться от посторонних глаз и по-настоящему расслабиться, то это дело другое. Любимым местом Кейт Миддлтон считается частный карибский остров Мустик, и ходят слухи, что в 2024 году Уэльские снова отправятся туда.

Также у семейства запланирован традиционный отпуск в Балморале, после 4 августа его закроют для публики, и остаток лета там проведут Джордж, Шарлотта и Луи вместе с родителями.

Не стоит забывать, что Кейт проходит через лечение онкологии, а дети — растут и учатся в непростой школе. Так что если посчитать, то, возможно, 7 миллионов в день — это не так уж и много.