«Выдрать за выдру!»: телезрители ждут извинений за жуткие кадры, которые показали на шоу «Последний герой»

Вообще, вопросы уважительного отношения к природе последнее время серьезно волнуют интернет-пользователей. Когда знаменитости ради хайпа делают что-то сомнительное по отношению к другому живому существу, общественность не молчит. Так случилось и на этот раз.

Andrej «Ну какой может быть «Последний герой» на Алтае? На необитаемый остров их, чтобы сожрать можно было только друг друга или акул. Нечего наших зверьков обижать».

Дарья: «Скажут, что это был муляж. Расходимся».

Маша: «Мерзкие. Как можно. Лучше бы травы наелись».

Екатерина: «Как съесть-то? Может, бешенством больна, может, еще что. Там же не самоубийцы. Только признаваться не станут, иначе рейтинг потеряют».

Сергей: «Выдру не ел, а вот нутрия вполне съедобная. Вы лучше вспомните коровьи глаза и веселых поросят, когда будете есть колбасу».

Гулливер: «На уме: пожрать, взять кредит или рвануть денег».

Ольга: «Да разве ж это герои? В искусственно придуманных условиях и по сценарию... Герои в другом месте. А вот это все показуха ради славы».

Арина: «Ради рейтингов маму родную продадут! По сути, это шоу казни в прямом эфире! Посадить всех причастных».

О: «Может, хоть заразятся чем-то».

Дарья: «Значит, их не предупреждали, что этого делать нельзя. Раньше что добыл, то и съел».

Скунс: «Хорошая тема. Выдры и ондатры полезные для потенции мужчин».

Infinity: «А если реально заблудился в лесу и жрать нечего? Я еще должна думать о прокуратуре, что ли? Занялись бы лучше чем-то важным, а то, смотрю, делать нечего».

Z: «Скажут, дохлую нашли и ели падаль, посмотрим».

IGI: «Есть смягчающие обстоятельства вплоть до отмены ответственности. За выдру выдрать, конечно!»

Рустем: «Да прокуроры пусть чиновников проверяют, которые с вертолетов дичь бьют краснокнижную!»

ks: «То есть куча браконьеров и охотников убивает сотни животных, а проверят каких-то на реалити?»

Andrey: «Это пушной зверь. Просто так ходить ловить в силки нельзя. Закон об охоте не читали? И фазана нельзя хлопнуть, ничего нельзя. Только если купить лицензию».

Tony: «Ради забавы зверей убивают, карманы от денег ломятся, а они по лесам ради известности бегают. Как по мне, жизни чужой не умеют ценить».

Теодор: «Организаторы должны были в капканы подкладывать животных, на отлов которых они купили лицензию».

Кешарик: «В условиях выживания, что было предоставлено этим людям, вы сожрете любое животное… И не думайте, что выдр люди не едят… Вы плохо знаете, значит, Россию».