«Выдрать за выдру!»: телезрители ждут извинений за жуткие кадры, которые показали на шоу «Последний герой»

Пока «Племя медведей» и «Племя волков» борются за то, кто лучше сделает рейтинги для шоу «Последний герой», обычная выдра решила этот вопрос за них. Четвертый выпуск реалити принес ему небывалый скандал, ведь неравнодушные зрители не поленились написать заявление в прокуратуру, обвинив выживальщиков в браконьерстве.
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Краткий пересказ: выдра угодила в капкан, голодные люди разделали, приготовили и съели ее. Кадры показали в эфире, что оказалось не всем по душе. Во-первых, охота на выдру разрешена только осенью и зимой. Во-вторых, добыча пушного зверя без лицензии запрещена. В Сети же гибель выдры стала самым обсуждаемым происшествием на проекте с момента выхода «Русского сезона».
«Племя медведей» утолило мучительный голод весьма противоречивым способом. Фото: ТВ-3
Комментаторы разошлись во мнениях
Вообще, вопросы уважительного отношения к природе последнее время серьезно волнуют интернет-пользователей. Когда знаменитости ради хайпа делают что-то сомнительное по отношению к другому живому существу, общественность не молчит. Так случилось и на этот раз.
Andrej «Ну какой может быть «Последний герой» на Алтае? На необитаемый остров их, чтобы сожрать можно было только друг друга или акул. Нечего наших зверьков обижать».
Дарья: «Скажут, что это был муляж. Расходимся».
Маша: «Мерзкие. Как можно. Лучше бы травы наелись».
Екатерина: «Как съесть-то? Может, бешенством больна, может, еще что. Там же не самоубийцы. Только признаваться не станут, иначе рейтинг потеряют».
Сергей: «Выдру не ел, а вот нутрия вполне съедобная. Вы лучше вспомните коровьи глаза и веселых поросят, когда будете есть колбасу».
Гулливер: «На уме: пожрать, взять кредит или рвануть денег».
Ольга: «Да разве ж это герои? В искусственно придуманных условиях и по сценарию... Герои в другом месте. А вот это все показуха ради славы».
Арина: «Ради рейтингов маму родную продадут! По сути, это шоу казни в прямом эфире! Посадить всех причастных».
О: «Может, хоть заразятся чем-то».
Дарья: «Значит, их не предупреждали, что этого делать нельзя. Раньше что добыл, то и съел».
Скунс: «Хорошая тема. Выдры и ондатры полезные для потенции мужчин».
Infinity: «А если реально заблудился в лесу и жрать нечего? Я еще должна думать о прокуратуре, что ли? Занялись бы лучше чем-то важным, а то, смотрю, делать нечего».
Z: «Скажут, дохлую нашли и ели падаль, посмотрим».
IGI: «Есть смягчающие обстоятельства вплоть до отмены ответственности. За выдру выдрать, конечно!»
Рустем: «Да прокуроры пусть чиновников проверяют, которые с вертолетов дичь бьют краснокнижную!»
ks: «То есть куча браконьеров и охотников убивает сотни животных, а проверят каких-то на реалити?»
Andrey: «Это пушной зверь. Просто так ходить ловить в силки нельзя. Закон об охоте не читали? И фазана нельзя хлопнуть, ничего нельзя. Только если купить лицензию».
Tony: «Ради забавы зверей убивают, карманы от денег ломятся, а они по лесам ради известности бегают. Как по мне, жизни чужой не умеют ценить».
Теодор: «Организаторы должны были в капканы подкладывать животных, на отлов которых они купили лицензию».
Кешарик: «В условиях выживания, что было предоставлено этим людям, вы сожрете любое животное… И не думайте, что выдр люди не едят… Вы плохо знаете, значит, Россию».
«Скажут, что это был муляж. Расходимся», — пишут в Сети. Фото: ТВ-3
Другие громкие случаи
Теперь телезрители ждут, чем обернется эта история. Что ответственные скажут относительно подозрений в постановке? Последует ли наказание? Или выживание, пусть и по сценарию, — оно и подразумевает такие вот случаи?
Кстати, история с выдрой — не первая на проекте. Телезрителей возмутило и то, что «Последние герои» гонялись по Алтаю за поросенком. Такого возмущения эта сцена, правда, не получила, но осадочек остался уже тогда.
Тяжело сейчас в Сети переживают и инцидент с лошадью, которая принудительно исполняла на съемках трюк за счет связанных ног. Шокирующие кадры попали в Интернет и вызвали бурю негодования. Создателей картины «Мой любимый чемпион» обвиняют в жестоком обращении с животным, учитывая, что на дворе XXI век и такие сцены можно получить за счет спецэффектов. Лошадь не погибла, но и спасибо за опасное падение на шею никому не говорит.
Алена Жигалова долго отмывалась от хейта после похода на шоу Ивлеевой. Фото: Global Look Press
А еще в контексте истории с выдрой вспомнили и невылезающую из скандалов Настю Ивлееву, которая скормила Алене Жигаловой тушку морской свинки. Тогда общественность возмутилась такими аморальными методами достижения хайпа (еще никто не предполагал, что Настя устроит «голую вечеринку»), и аргументами о том, что нельзя путать охоту ради выживания и живодерство на потеху, успокоить разъяренную толпу было невозможно.
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