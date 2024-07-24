Училась в Гарварде, снималась у Моргенштерна*, владеет собственным бизнесом: что известно о предполагаемой матери ребенка Павла Дурова

В Сети обсуждают новую сплетню. Якобы модель Диана Бако ждет ребенка от бизнесмена, основателя соцсетей Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова. Снимок с округлившимся животом на фоне сотен красных роз она выложила у себя в соцсети.
«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — подписала снимок манекенщица.
Кто такая Диана Бако
Имя отца ребенка девушка, конечно, не раскрывает. Но в Интернете почему-то уверены, что это Павел Дуров. Так это или нет, неизвестно. Но то, что Диана наслаждается жизнью на полную катушку – это факт.
Она делится с подписчиками кадрами из путешествий по миру, снимками из частных самолетов, роскошных отелей и прочими атрибутами дорогой жизни.
То, что Павел Дуров мог остановить свой выбор на Диане Бако, вполне вероятно. Она студентка Гарвардской медицинской школы. В 2015 году Диана получила титул «Принцесса» на конкурсе «Мисс Венгрия», была участницей конкурса «Мисс Туризм планеты». Сейчас у нее свой магазин брендовых купальников.
Есть предположение, что пара могла познакомиться благодаря Моргенштерну* (входит в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). Ведь Диана снималась в клипе рэпера. А Моргенштерн* ранее упоминал, что знакомился с Павлом и бывал на его вилле в Дубае.
Диана Бако. Фото: соцсети Дианы Бако
С кем еще приписывали отношения Павлу Дурову
Вообще вся личная жизнь Павла Дурова строится на домыслах и предположениях. Но что происходит в судьбе Павла на самом деле – неизвестно. Например, есть версия, что у Дурова уже двое детей.
В СМИ писали, что одно время он встречался с некой Дарьей Бондаренко, с которой был знаком еще со студенческих лет, в период учебы в Санкт-Петербургском государственном университете. Дарья пришла к Павлу брать интервью для студенческой газеты «Студень». Затем между ними вспыхнул роман. И якобы она родила ему двух детей – дочь и сына Михаила. По крайней мере, это утверждали журналисты издания Life, которым удалось раздобыть документы из Питерского Загса со сведениями о детях Павла Дурова и Дарьи Бондаренко. Однако сам бизнесмен пока не подтверждал эту информацию.
Также ходили слухи, что Дуров встречался с бывшей пассией Тимати Аленой Шишковой, (с Аленой Павел даже сфотографировался на фоне Эйфелевой башни), моделью Викторией Одинцовой и блогершей Машей Троцко. Но официального подтверждения этой информации также не нашлось.
Павел Дуров. Фото: Global Look Press
Приписывали ему отношения и с сербской моделью Катариной Пудар, принимавшей участие в фотопроекте, приуроченном к семилетию соцсети «ВКонтакте», акции «Футболки от Дурова». Пару не раз заставали при общении в неформальной обстановке.
Также в списке любовных побед Павла Дурова значилась модель Хельга Лавкейти, чье настоящее имя – Ольга Коробицына. Она принимала участие во многих вечеринках, организованных Дуровым.
Однако жениться ни на ком из вышеперечисленных женщин Павел пока не спешит. Дуров признавался, что не хочет ни к кому сильно привязываться, дабы избежать лишних страданий. К тому же это сильно отвлекает от поставленных задач и сказывается на внешности. А сам Павел Дуров не раз демонстрировал, как безупречно он выглядит.
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«Живите в одиночестве, - говорил Павел в одном из своих интервью. – Удивительно, но все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал большую часть своей жизни, жили одни. Это может быть результатом их независимости от сна, еды, поведения другого человека.
Или просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни».
Такая стратегия, конечно, позволит избежать проблем, но вот принесет ли счастье....
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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