Училась в Гарварде, снималась у Моргенштерна*, владеет собственным бизнесом: что известно о предполагаемой матери ребенка Павла Дурова

В Сети обсуждают новую сплетню. Якобы модель Диана Бако ждет ребенка от бизнесмена, основателя соцсетей Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова. Снимок с округлившимся животом на фоне сотен красных роз она выложила у себя в соцсети.

«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — подписала снимок манекенщица.

Кто такая Диана Бако

Имя отца ребенка девушка, конечно, не раскрывает. Но в Интернете почему-то уверены, что это Павел Дуров. Так это или нет, неизвестно. Но то, что Диана наслаждается жизнью на полную катушку – это факт.

Она делится с подписчиками кадрами из путешествий по миру, снимками из частных самолетов, роскошных отелей и прочими атрибутами дорогой жизни.

То, что Павел Дуров мог остановить свой выбор на Диане Бако, вполне вероятно. Она студентка Гарвардской медицинской школы. В 2015 году Диана получила титул «Принцесса» на конкурсе «Мисс Венгрия», была участницей конкурса «Мисс Туризм планеты». Сейчас у нее свой магазин брендовых купальников.

Есть предположение, что пара могла познакомиться благодаря Моргенштерну* (входит в реестр лиц, выполняющих функции иноагента). Ведь Диана снималась в клипе рэпера. А Моргенштерн* ранее упоминал, что знакомился с Павлом и бывал на его вилле в Дубае.