Рисовал страшные картинки и чувствовал запах корицы: как на самом деле погиб Василий Шукшин

25 июля известному писателю и актеру Василию Шукшину могло бы исполниться 95 лет. О жизни и творчестве Василия Макаровича уже было написано чрезвычайно много. Но вот загадка его раннего ухода не дает людям покоя до сих пор. Некоторые придерживаются версии, что Шукшина убили.
Последняя ночь Василия Шукшина
В 1974 году Василий Шукшин снимался в картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», он играл бойца Лопахина. Компанию на съемочной площадке ему составили Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Георгий Бурков, Николай Губенко и многие другие актеры.
Во время съемочного периода артисты жили возле станицы Клетской на теплоходе «Дунай». Съемки уже практически подошли к финалу, и 4 октября писатель должен был возвратиться в Москву. Однако его планам не суждено было сбыться.
Как вспоминал Георгий Бурков, ночью 2 октября он увидел в коридоре Василия Шукшина. Тот держался за сердце и сказал: «Валидол не помогает, нет ли чего покрепче?». Нашли капли, он их выпил и ушел спать. Казалось, актеру стало лучше. Он должен был прийти на последнюю досъемку. Но не пришел. А в 11 часов утра Василия Макаровича нашли бездыханным.
Потом тело перевезли в Волгоград, было сделано вскрытие. Эксперты установили, что Василий Шукшин умер от сердечной недостаточности. Затем гроб с телом артиста отравили в морг Института Склифосовского. Друзья и родные Шукшина пытались добиться повторного исследования, но им отказали.
О том, что Василия Шукшина могли убить, одним из первых заговорил его приятель – оператор Анатолий Заболоцкий. Он утверждал, что общался с Лидией Федосеевой-Шукшиной, и вдова писателя тоже придерживалась такой версии.
Василий Шукшин. Фото: кадр из фильма «Они сражались за Родину»
Предчувствие ухода
По ее словам, Василий Макарович боялся, что его убьют. Он даже показывал супруге список своих родственников, умерших насильственной смертью.
Как рассказывала Лидия Федосеева-Шукшина, писатель не жаловался на сердце. Более того, накануне съемок он проходил полное обследование, и доктора не выявили ничего подозрительного. Тем не менее у самого Василия Макаровича было предчувствие скорого ухода.
В последние дни актера Георгий Бурков увидел, что приятель что-то рисует на пачке сигарет «Шипка» булавкой, которую окунал в красный грим. Кстати, курил Василий Шукшин очень много – по 3-4 пачки в день и увлекался кофе.
Так вот, Георгий Бурков поинтересовался, что же изображает приятель на пачке сигарет.
«Да вот видишь, горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны... Картина «смерть в тумане».
Бурков воскликнул: «Не говори ерунды», после чего отнял у друга пачку.
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Версии о насильственной смерти
Но, видимо, такие предчувствия не появляются на пустом месте. На то, что Василию Макаровичу помогли уйти из жизни, указывает ряд странностей. Например, то, что в каюте, где артист провел свою последнюю ночь, было все разбросано, как будто у актера что-то искали.
А сам писатель при этом лежал скорчившись. Тогда как на снимках криминалистов артист был накрыт одеялом, словно спокойно спал. И никаких следов хаоса в каюте обнаружено не было.
Также было непонятно, зачем артист вечером помыл сапоги. Ведь на следующий день ему снова нужно было отправляться на съемку – месить грязь. И тут возникали вопросы, может, с сапог хотели смыть какие-то важные доказательства?
Кроме того, Георгий Бурков рассказывал, что ночью в каюте они увидели чашку кофе, которую Шукшин не заказывал. А потом эта чашка сразу же исчезла.
Василий Шукшин и Георгий Бурков на съемках фильма «Они сражались за Родину»
Говорили и про запах корицы, окутавший каюту после гибели Василия Шукшина. Появлялась версия, что так пахнет газ, который влияет на остановку сердца. И якобы таким образом Шукшина хотели отравить.
По словам актера Алексея Ванина, на вечерах памяти Василия Макаровича Георгий Бурков практически не контролировал себя и очень сильно напивался. В таком состоянии он намекал окружающим, что уход Шукшина был спланирован, но он не может рассказать всю правду.
Поскольку каюты артистов находились рядом, есть предположение, что он действительно мог что-то знать. Но его «заставили молчать». И Буркова всю жизнь мучило ощущение собственного бессилия.
Кто мог поднять руку на народного любимца? Конкуренты? Враги? КГБ?
Дело в том, что в тот период мечтой Василия Шукшина было снять фильм о Стеньке Разине – о крестьянском восстании 1670-1671 годов. Шукшин говорил, что в России каждые 100 лет появляются бунтари. Пугачев, Болотников, декабристы. (Из современников – однофамилец известного продюсера).
Картину о Степане Разине планировалось запустить в 1970 году. Но в 1968 случилась «Пражская весна», события в Чехословакии, что, конечно, могло породить определенные параллели и настроить общество на бунтарский лад. Однако, возможно, это лишь конспирологическая версия и на самом деле все прозаичнее.
«Но если смотреть буквально - с милицейской, медицинской точки зрения, - все версии об убийстве не находят документального подтверждения. Просто люди любят сказки, и страшные сказки - даже больше, чем добрые, - рассказывал в интервью «Комсомольской правде» автор биографии о Василии Шукшине Алексей Варламов.
- Гораздо интереснее думать, что кого-то коварно убили, чем предполагать суицид, как в случае с Есениным или Маяковским, или ненасильственную смерть от сердечного приступа, как в случае с Шукшиным».
По словам Алексея Варламова, сам Василий Макарович любил создавать мифы вокруг своей жизни. И версия с убийством могла бы прийтись ему по душе.
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