Рисовал страшные картинки и чувствовал запах корицы: как на самом деле погиб Василий Шукшин

25 июля известному писателю и актеру Василию Шукшину могло бы исполниться 95 лет. О жизни и творчестве Василия Макаровича уже было написано чрезвычайно много. Но вот загадка его раннего ухода не дает людям покоя до сих пор. Некоторые придерживаются версии, что Шукшина убили.

Последняя ночь Василия Шукшина

В 1974 году Василий Шукшин снимался в картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», он играл бойца Лопахина. Компанию на съемочной площадке ему составили Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Георгий Бурков, Николай Губенко и многие другие актеры.

Во время съемочного периода артисты жили возле станицы Клетской на теплоходе «Дунай». Съемки уже практически подошли к финалу, и 4 октября писатель должен был возвратиться в Москву. Однако его планам не суждено было сбыться.

Как вспоминал Георгий Бурков, ночью 2 октября он увидел в коридоре Василия Шукшина. Тот держался за сердце и сказал: «Валидол не помогает, нет ли чего покрепче?». Нашли капли, он их выпил и ушел спать. Казалось, актеру стало лучше. Он должен был прийти на последнюю досъемку. Но не пришел. А в 11 часов утра Василия Макаровича нашли бездыханным.

Потом тело перевезли в Волгоград, было сделано вскрытие. Эксперты установили, что Василий Шукшин умер от сердечной недостаточности. Затем гроб с телом артиста отравили в морг Института Склифосовского. Друзья и родные Шукшина пытались добиться повторного исследования, но им отказали.

О том, что Василия Шукшина могли убить, одним из первых заговорил его приятель – оператор Анатолий Заболоцкий. Он утверждал, что общался с Лидией Федосеевой-Шукшиной, и вдова писателя тоже придерживалась такой версии.