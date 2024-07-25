Тяжелое бремя короны: когда проклятие дома Виндзоров настигнет принца Джорджа

Обычно активное обсуждение внешности - это удел прекрасной половины королевской семьи, но подрастающий король внес свои корректировки. Джорджу Виндзору на днях исполнилось 11 лет, в честь этого события поклонникам показали портретное фото юного аристократа. Принца ожидаемо осыпали комплиментами - и улыбка прекрасна, и на папу похож, и глаза прадеда.
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Однако есть одно отличие, которое выгодно выделяет Джорджа на фоне его старших родственников. Это - его роскошная шевелюра. Заслуги самого именинника в этом мало - только лишь возраст, пожалуй. В Сети уверены, что с годами наследник трона облысеет, как его дед, отец и дядя. А Teleprogramma.pro решила предаться ностальгии и рассмотреть фотографии Виндзоров, когда они еще не сияли лысинами.
Troping the Colour 1953 год, Чарльзу 4 года. Фото: Global Look Press
Его Величество дедушка Карл III
Проклятие дома Виндзоров в виде потери растительности на голове гораздо старше нынешнего короля Карла III, но начнем мы именно с него. Его отец, принц Филипп тоже мог похвастаться сияющей макушкой, а вот детские фотографии Чарльза воодушевляли.
Первенец королевы родился 14 ноября 1948 года. В четыре года он уже блистал на балконе Букингемского вместе со своей сестрой Анной. В семь лет - журналисты хорошо запечатлят его макушку с роскошной шевелюрой.
Королева с детьми на скачках 1956 год, Чарльзу 7 лет. Фото: Global Look Press
Портрет же 1960 года, где Чарльзу 11 лет, приятным образом напоминает и современный портрет Джорджа. На лицо - преемственность поколений, на голове - прическа завидного жениха.
Принц Джордж и принц Чарльз в 11 лет. Фото: Global Look Press/соцсети
Принц Уильям и принц Гарри
Старший сын Чарльза и наследник британского престола родился 21 июня 1982 года. 15 сентября 1984 года у него появился младший брат. Оба - светловолосые мальчишки, которые с возрастом поменяются в цвете, а позже и вовсе облысеют.
1990 год, Уильяму 8 лет, Гарри - почти 6. Фото: Global Look Press
Когда братья появились на смотре парада в 2003 году, никто не мог предположить, что эти гривистые красавцы неизбежно распрощаются со своими кудрями.
2003 год, Уильяму почти 21, Гарри - 18 лет. Фото: Global Look Press
А вот на торжественной церемонии прощания с королевой Елизаветой II (2022 год) поклонники уже окончательно поняли - назад у шевелюр Виндзоров дороги нет. Доподлинно неизвестно, пытались ли аристократы сохранить волосы при помощи современных возможностей медицины или нет, но стареть братья будут естественно - это без вариантов.
2022 год, Уильяму 40 лет, Гарри - почти 38. Фото: Global Look Press
Теперь настало очередь внимательно следить за макушкой Джорджа. Если парень не озаботиться густотой своих волос с молодости, то велика вероятность, что к тридцати годам журналисты вовсю будут припоминать ему особенности наследственности. Ну что ж, бремя короны оно такое, без жертв не обходится.
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