Тяжелое бремя короны: когда проклятие дома Виндзоров настигнет принца Джорджа

Обычно активное обсуждение внешности - это удел прекрасной половины королевской семьи, но подрастающий король внес свои корректировки. Джорджу Виндзору на днях исполнилось 11 лет, в честь этого события поклонникам показали портретное фото юного аристократа. Принца ожидаемо осыпали комплиментами - и улыбка прекрасна, и на папу похож, и глаза прадеда.

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Однако есть одно отличие, которое выгодно выделяет Джорджа на фоне его старших родственников. Это - его роскошная шевелюра. Заслуги самого именинника в этом мало - только лишь возраст, пожалуй. В Сети уверены, что с годами наследник трона облысеет, как его дед, отец и дядя. А Teleprogramma.pro решила предаться ностальгии и рассмотреть фотографии Виндзоров, когда они еще не сияли лысинами.