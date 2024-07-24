«Стоит вернуть деньги»: в Сети Глюкозе обещают новый виток карьеры после скандала

В Сети до сих пор обсуждают скандальное выступление певицы Глюкозы на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлургов.

Как говорят очевидцы, во время выступления артистка вела себя неадекватно: пела мимо фонограммы, чесалась, трогала себя за интимные места, задавала аудитории странные вопросы. Многие предположили, что певица находилась под запрещенными веществами.

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Что Глюкоза написала в соцсетях

Вскоре на связь вышла и сама Наталья Ионова. Она объяснила подписчикам, что ее поведение связано с приемом антидепрессантов на фоне стресса. Дело в том, что недавно певица потеряла любимую бабушку. А «добил» ее конфликт с Максимом Фадеевым, который, кстати, хочет лишить артистку права пользоваться псевдонимом и исполнять полюбившиеся зрителям хиты.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — написала Глюкоза в соцсетях.

По словам певицы, после трагедии она обратилась к врачам, которые прописали ей снотворное и антидепрессанты. Мол, она впервые принимала такие лекарства и не знала, как они будут действовать на ее организм. И, как оказалось, антидепрессанты стоили ей публичного позора.

Как написала Глюкоза, сейчас она находится в тяжелом состоянии, но ее окружают родные и друзья. Это и помогает ей справляться с обстоятельствами.