«Стоит вернуть деньги»: в Сети Глюкозе обещают новый виток карьеры после скандала

В Сети до сих пор обсуждают скандальное выступление певицы Глюкозы на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлургов.
Как говорят очевидцы, во время выступления артистка вела себя неадекватно: пела мимо фонограммы, чесалась, трогала себя за интимные места, задавала аудитории странные вопросы. Многие предположили, что певица находилась под запрещенными веществами.
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Что Глюкоза написала в соцсетях
Вскоре на связь вышла и сама Наталья Ионова. Она объяснила подписчикам, что ее поведение связано с приемом антидепрессантов на фоне стресса. Дело в том, что недавно певица потеряла любимую бабушку. А «добил» ее конфликт с Максимом Фадеевым, который, кстати, хочет лишить артистку права пользоваться псевдонимом и исполнять полюбившиеся зрителям хиты.
«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера.
Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии.
Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — написала Глюкоза в соцсетях.
По словам певицы, после трагедии она обратилась к врачам, которые прописали ей снотворное и антидепрессанты. Мол, она впервые принимала такие лекарства и не знала, как они будут действовать на ее организм. И, как оказалось, антидепрессанты стоили ей публичного позора.
Как написала Глюкоза, сейчас она находится в тяжелом состоянии, но ее окружают родные и друзья. Это и помогает ей справляться с обстоятельствами.
«Бабушку не впутывай в эту историю»
В комментариях под этим постом Натальи в соцсети во «ВКонтакте», как всегда, развернулась настоящая дискуссия. Вот что пишут люди, которые уже вынесли свой вердикт.
Света Резникова:
«Не хочу обсуждать и осуждать. Но у подруги сын принимает антидепрессанты и снотворное и при этом учится и работает. У него был сильнейший стресс. Но он адекватно ведет себя.
И я считаю, что здесь не только АД замешаны, зачем народ обманывать? Если бы обычный человек пришел в таком состоянии в офис, то сразу бы лишился работы. А здесь она, типа, извинилась и поет дальше».
Настя Бердникова:
«Вести себя надо нормально, несмотря на то что случилось… Либо вообще не выступать в таком состоянии. Там дети, взрослые, и так себя вести, ну жесть просто… Блин, мне кажется, нет никакого оправдания вам».
Ольга Соболева:
«Эта травля похожа на какую-то спланированную акцию, кому-то очень хочется навредить Глюкозе. И Фадеев сразу присоединился, очень как-то вовремя. Все это очень странно и очень продумано. Плохо, что можно любого оклеветать, и никто не заступится».
Julia Julia:
«У нас всех есть проблемы, несчастья, но не прикрываться же ими, они не оправдания для наших ошибок. Все не святые, но если ты осознанно берешь плату за оказание определенных услуг, то надо нести ответственность за то, что ты делаешь, а не по принципу «холопы все схавают».
Виталий Попов:
«Бабушку не впутывай в эту историю. Это святое. Сочувствую твоему горю, но как это связано с тем, что ты на концерте за *** держишься и ноги задираешь? После голой вечеринки, на которой ты, кстати, тоже была, могла бы вывод сделать, что вести себя на сцене нужно чуточку покультурнее».
Анастасия Попова:
«На мой взгляд, стоит вернуть деньги, и извинения будут людьми приняты. Услуга была оплачена профессионалу за большой гонорар, а не любителю-соседу с которым «с горя давай споем». Услуга была выполнена некачественно, оскорбительно для зрителя. Дело надо исправить деньгами, и вопрос будет исчерпан».
Анатолий Граматик:
«Только мне продюсер (МФ) показался двуличным? Как только денежки запахли жареным, слил Наташу... Очень по-мужски».
Антон Быстрицкий:
«Депрессия — это однозначно плохо. Очень хотелось бы верить, что действительно череда коварных событий выбила из колеи, и, надеюсь, все наладится. Но а как быть с фонограммой? Я, конечно, не могу однозначно заявлять, я там не был, но люди же приходят послушать исполнителя вроде как...»
Виктория Позднякова:
«Ну, подурковала вначале, в одной песне, потом норм все прошло. Возможно, была задача возбудить публику вначале.
Она как будто особо без макияжа. Возможно, и правда вся эта история с бабушкой…
Многие исполнители в подобной ситуации оказывались. Банальный пример — Билан.
Стандартный процесс, ничего нового — пройти через осуждение публики, критику, порицание, стыд/позор, понести наказание — перейти на новый виток карьеры».
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