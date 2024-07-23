«Децл жив»: в Сети уверены, что Кирилл Толмацкий скоро появится, смерть он инсценировал

Нескрытое послание

Все, возможно, было бы гораздо спокойнее после смерти Децла, если бы звезда не заявлял во всеуслышание о желании кардинально сменить декорации своей жизни. Одно из таких признаний прозвучало в 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске — городе, в котором певец упокоится через несколько лет.

«Наверное, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — сказал тогда Толмацкий.

В Сети, правда, считают, что инсценировка — это слишком трудновоплотимо.

Роман: «Деньги с мертвого или живого Децла все равно деньги». Андрей: «Чушь какая, кто он такой шпион, что ли, смерть инициировать». Алекс: «Децл вертится там на островах, наверное». Максим: «В юности, когда он был как раз популярен относительно, я его не воспринимал абсолютно, а несколько лет назад почитал, посмотрел про него и, оказалось, он был очень достойный и очень умный человек. Лично для себя я убежден, что его убили, потому что он пел и его слушали на разных языках!»

Некоторые поклонники вообще ставят Кирилла в один ряд с Тальковым, Цоем и Горшеневым. А другие над ними посмеиваются, мол, почему не с Элвисом. 22 июля этого года Децлу исполнился бы 41 год. Как бы то ни было, ему есть, где жить помимо островов: в творчестве, сердцах фанатов и чертах лица своего сына Антония, которому уже 19 лет.