«Децл жив»: в Сети уверены, что Кирилл Толмацкий скоро появится, смерть он инсценировал

Кумир молодежи нулевых Децл скончался в возрасте 35 лет. В 2019 году сердце Кирилла Толмацкого перестало биться после концерта в Ижевске, породив многочисленные конспирологические теории среди фанатов рэпера.
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Спустя пять лет после ухода знаменитости, часть его фан-базы продолжает верить, что Децл жив. Тем более что на платформах вышел его новый трек c интригующими строчками: «У всех на виду, но меня не найдут. Я все предвидел и все еще тут». В Сети разбираются, действительно ли Толмацкий мог инсценировать свою смерть или кто-то просто играет с чувствами впечатлительной аудитории.
Кирилл Толмацкий, 2019 год. Фото: Global Look Press
Официальная версия
Cын Децла Антоний рассказал, что новая песня создана с использованием искусственного интеллекта по инициативе его деда Александра Толмацкого. Отец Кирилла при этом не упустил возможность романтизировать сей момент, заявив, что случайно нашел запись на флешке среди вещей покойного сына. Ну а доработка трека — вопрос желания и технологий.
На платформах вышел новый трек Кирилла с интригующими строчками. Фото: Global Look Press
Нескрытое послание
Все, возможно, было бы гораздо спокойнее после смерти Децла, если бы звезда не заявлял во всеуслышание о желании кардинально сменить декорации своей жизни. Одно из таких признаний прозвучало в 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске — городе, в котором певец упокоится через несколько лет.
«Наверное, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — сказал тогда Толмацкий.
В Сети, правда, считают, что инсценировка — это слишком трудновоплотимо.
Роман: «Деньги с мертвого или живого Децла все равно деньги».
Андрей: «Чушь какая, кто он такой шпион, что ли, смерть инициировать».
Алекс: «Децл вертится там на островах, наверное».
Максим: «В юности, когда он был как раз популярен относительно, я его не воспринимал абсолютно, а несколько лет назад почитал, посмотрел про него и, оказалось, он был очень достойный и очень умный человек. Лично для себя я убежден, что его убили, потому что он пел и его слушали на разных языках!»
Некоторые поклонники вообще ставят Кирилла в один ряд с Тальковым, Цоем и Горшеневым. А другие над ними посмеиваются, мол, почему не с Элвисом. 22 июля этого года Децлу исполнился бы 41 год. Как бы то ни было, ему есть, где жить помимо островов: в творчестве, сердцах фанатов и чертах лица своего сына Антония, которому уже 19 лет.
«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть», - сказал однажды Толмацкий. Фото: Global Look Press
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