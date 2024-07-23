Пойдет по стопам матери? Почему ищущей себя дочери Глюк’oZы пророчат незавидное будущее

До скандального выступления в Красноярске Глюк’oZа (Наталья Ионова) становилась ньюсмейкером ровно по двум поводам: как прекрасно она выглядит в 38 лет и как у нее складываются отношения с ищущей себя дочерью-подростком. 17-летняя Лидия регулярно задает маме жару, меняя цвет волос, сценические псевдонимы и намекая на беременность.
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В связи с этим Ионова терпеливо объясняет журналистам, что принимает дочь в любых ее проявлениях. Наталья сама родила ее в 21 год, она считает, что Лидия делает то, что положено ей по возрасту: бунтует и привлекает к себе внимание. Но не слишком ли много лояльности к подростковым причудам? Teleprogramma.pro решила вспомнить, как взрослела сама Глюк’oZа.
Поклонники считают, что Наталья прекрасно выглядит в 38 лет. Фото: соцсети
Наташа Ионова
Слава обрушилась на Наташу (родилась 7 июня 1986 года) в довольно раннем возрасте. В 11 лет Ионова прошла кастинг в детский журнал «Ералаш» и снялась в нескольких сериях.
А знакомство с Максимом Фадеевым подарило ей проект под названием «Глюк’oZа» (2002 год), инкогнито сделавший уже 16-летнюю девушку одной из самых узнаваемых символов поколения Next. Цифровой аватар, доберман и искаженный голос долгое время скрывали истинное лицо Ионовой от поклонников, раздув вокруг ее личности небывалое количество легенд.
Наталья со своей бабушкой, которой не стало летом 2024 года. Фото: соцсети
Позже, когда Наталья стала мамой и начала давать интервью, она рассказала, что ее детство в семье было сложным из-за занятости родителей и их пристрастия к алкоголю. Воспитывалась она бабушкой, которая стала для нее и отцом, и матерью. Но даже под присмотром Лидии Михайловны девочка все равно взрослела по-своему — пробуя и алкоголь, и запрещенные вещества. Однако даже с этим фактом в биографии Глюк’oZа смогла построить себе и успешную карьеру, и крепкую семью.
Наталья вышла замуж в 20 лет за бизнесмена Александра Чистякова, который старше ее на 13 лет. В 21 год певица родила первенца (8 мая 2007 года) и назвала дочку в честь бабушки — Лидией. 8 сентября 2011 года у девочки появилась сестра Вера.
Наталья с дочками Лидией и Верой. Фото: Global Look Press
Лидия Чистякова-Ионова
Младшая наследница Глюк’oZы особо не привлекает к себе внимание прессы, возможно, ее время просто не пришло. Но Лида — дело другое. Девочка весьма эксцентрична и берет от своей подростковой жизни все — от смены цвета волос до вылета из учебного заведения. Сейчас ей 17 лет, и к приближающемуся совершеннолетию о ней говорят как бы не чаще, чем о матери.
Лидия не похожа на Наташу внешне. Да и стиль одежды она подсматривает явно не у матери. Было время, когда девочка считала себя небинарной личностью, поэтому уютно себя чувствовала с короткими цветными стрижками и полным «винегретом» в аутфитах.
Лидия не похожа на Наташу внешне. Да и стиль одежды она подсматривает явно не у матери. Фото: соцсети
В возрасте 12 лет на фоне постоянных экспериментов с внешностью и бунтарского характера Лидию исключили из гимназии. Смена учебного заведения травматично сказалась на ранимой психике, и Лида столкнулась с бессонницей. К счастью, постепенно ее состояние наладилось. Хотя без намеков на раннюю беременность не обошлось.
Лида строит музыкальную карьеру. Правда, она не хочет, чтобы ее постоянно сравнивали с матерью. Но даже меняя псевдонимы (с Lidus на Ray!), девочка не в состоянии скрыться от хейта.
Негатив в ее сторону связан с тем, что бунтарка транслирует миру идею самостоятельности и «всего добьюсь сама», будучи полностью защищенной финансовой подушкой семьи. Такое положение дарит ей возможность заниматься любыми экспериментами (в том числе и верить в силу своего таланта), а также бесконечно пробовать себя в разных творческих областях. Это хорошо в 17 лет, но в будущем может сыграть с ней злую шутку.
Лида строит музыкальную карьеру. Фото: соцсети
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