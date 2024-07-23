Пойдет по стопам матери? Почему ищущей себя дочери Глюк’oZы пророчат незавидное будущее

До скандального выступления в Красноярске Глюк’oZа (Наталья Ионова) становилась ньюсмейкером ровно по двум поводам: как прекрасно она выглядит в 38 лет и как у нее складываются отношения с ищущей себя дочерью-подростком. 17-летняя Лидия регулярно задает маме жару, меняя цвет волос, сценические псевдонимы и намекая на беременность.

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В связи с этим Ионова терпеливо объясняет журналистам, что принимает дочь в любых ее проявлениях. Наталья сама родила ее в 21 год, она считает, что Лидия делает то, что положено ей по возрасту: бунтует и привлекает к себе внимание. Но не слишком ли много лояльности к подростковым причудам? Teleprogramma.pro решила вспомнить, как взрослела сама Глюк’oZа.