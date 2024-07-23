Прабабка - колдунья и неизвестный отец: что на самом деле скрывает родословная Аллы Пугачевой

Алла Пугачева не перестает оставаться в центре внимания общественности. Сейчас СМИ снова пишут, что, находясь за границей, Примадонна сильно сдала. И если в России ходила с гордо поднятой головой, то теперь передвигается ссутулившись.

В Интернете многие встали на защиту артистки. Мол, она женщина сильная, как и героини ее песен, в которых поклонницы певицы видели себя. Тем более — есть в кого. Ее родители прошли войну и знают, почем фунт лиха.

Прабабушка — целительница

Родословная певицы Аллы Пугачевой начинается в деревне Узгорск, которая находится в Славгородском районе Могилевской области. Там проживали ее прадедушка Павел и прабабушка Мария. У них родилось семь детей.

Прабабушка Аллы Борисовны, Мария, была знаменита тем, что умела ворожить, исцелять людей и предсказывать будущее. Она помогала окружающим, лечила их своими руками и целебными травами.

Дедушка Аллы Борисовны по отцовской линии перебрался в Москву в период коллективизации. Его сын Борис родился в Москве в 1918 году.

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Чем занимались родители Аллы Пугачевой

Во время войны отец Аллы Борисовны служил в разведке. И сработал тот случай, когда говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В одном из боев Борис потерял правый глаз и попал в госпиталь. Там он и познакомился с уроженкой поселка Угледарский Пермского края Зинаидой Одеговой, приехавшей к раненым солдатам с концертной программой. Они полюбили друг друга и поженились в 1946 году.

Отец певицы прошел карьерный путь от простого рабочего обувной фабрики до директора организации. А еще Борис Михайлович являлся заядлым театралом и часто посещал занятия народного театра. Как и для Бориса Пугачева, творчество было важной частью жизни Зинаиды Архиповны. Так, ее мама, бабушка и сестры очень любили петь.

Зинаида Архиповна получила педагогическое образование, но стать учителем ей помешала война.