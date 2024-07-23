Прабабка - колдунья и неизвестный отец: что на самом деле скрывает родословная Аллы Пугачевой

Алла Пугачева не перестает оставаться в центре внимания общественности. Сейчас СМИ снова пишут, что, находясь за границей, Примадонна сильно сдала. И если в России ходила с гордо поднятой головой, то теперь передвигается ссутулившись.
В Интернете многие встали на защиту артистки. Мол, она женщина сильная, как и героини ее песен, в которых поклонницы певицы видели себя. Тем более — есть в кого. Ее родители прошли войну и знают, почем фунт лиха.
Прабабушка — целительница
Родословная певицы Аллы Пугачевой начинается в деревне Узгорск, которая находится в Славгородском районе Могилевской области. Там проживали ее прадедушка Павел и прабабушка Мария. У них родилось семь детей.
Прабабушка Аллы Борисовны, Мария, была знаменита тем, что умела ворожить, исцелять людей и предсказывать будущее. Она помогала окружающим, лечила их своими руками и целебными травами.
Дедушка Аллы Борисовны по отцовской линии перебрался в Москву в период коллективизации. Его сын Борис родился в Москве в 1918 году.
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Чем занимались родители Аллы Пугачевой
Во время войны отец Аллы Борисовны служил в разведке. И сработал тот случай, когда говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В одном из боев Борис потерял правый глаз и попал в госпиталь. Там он и познакомился с уроженкой поселка Угледарский Пермского края Зинаидой Одеговой, приехавшей к раненым солдатам с концертной программой. Они полюбили друг друга и поженились в 1946 году.
Отец певицы прошел карьерный путь от простого рабочего обувной фабрики до директора организации. А еще Борис Михайлович являлся заядлым театралом и часто посещал занятия народного театра. Как и для Бориса Пугачева, творчество было важной частью жизни Зинаиды Архиповны. Так, ее мама, бабушка и сестры очень любили петь.
Зинаида Архиповна получила педагогическое образование, но стать учителем ей помешала война.
Алла Пугачева с родителями и братом. Фото: из открытых источников
В итоге Зинаида Одегова окончила курсы сандружинниц и добровольно отправилась на фронт, где она служила в отряде противовоздушной обороны.
Когда стало известно, что у девушки неплохие вокальные данные, ее перевели в концертную бригаду. Зинаида Архиповна выступала в госпиталях и на передовой, чтобы скрасить тяжелые будни солдат. Как уже говорилось выше, благодаря этому она и познакомилась с Борисом Пугачевым. Но мама Аллы Пугачевой не связала свою жизнь с профессиональной сценой. Вместо нее это сделает дочь. После войны Зинаида Архиповна осталась жить в Москве и стала работать кадровиком на заводе.
Кстати, по одной из версий, фамилия Одегова образовалась от прозвища Одег (от диалектного «плохонькая одежда»). Так обычно называли бедняков. Согласно другой версии, предки человека, имеющего такую фамилию, жили в населенном пункте Одегово (такая деревня была расположена в Кировской области).
Откуда происходит фамилия Пугачева
Что же касается фамилии Пугачевой, то существует несколько версий о ее происхождении.
Например, согласно одной из них она имеет татарские корни и образовалась от слова «пугач», что означает ветка, сук. Возможно, предки Примадонны занимались обработкой дерева.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
По другой — фамилия имеет татарское происхождение и связана с термином «пугач», обозначающего половозрелого коня. В культуре казаков лошадь занимала особое положение. И многие казаки носили «конские» клички.
Также есть версия, что носители этой фамилии связаны с предводителем знаменитого восстания в XVIII веке Емельяном Пугачевым.
Однако в СМИ до сих пор гуляет байка, что настоящая фамилия Аллы Пугачевой — Бендицкая. Якобы ее мама до встречи с мужем встречалась с цирковым артистом, жонглером и акробатом Иосифом Бендицким. А вот с Борисом Пугачевым познакомилась, уже будучи беременной дочкой. И он взял ее с ребенком.
Другая легенда гласит, что в действительности Аллу Борисовну зовут Фаина Боруховна Певзнер. Якобы настоящее имя отца Примадонны Бориса Пугачева — Борух Мэлохимович Певзнер. Но, вероятнее всего, это всего лишь слухи, не подтвержденные в действительности.
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