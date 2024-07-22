«Где-то радуется одна Виктория Боня»: слезы Самойловой не растрогали телезрителей, которые обозлились на нее из-за коалиции

До того, как покинуть реалити «Выжить в Дубае. Возвращение», Оксана Самойлова нажила себе целую армию хейтеров. В один момент они обрушились с негодованием на ее страницу, обвиняя в буллинге и призывая отменить блогера за недостойный пример для молодежи.
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Теперь же ситуация приняла неожиданный поворот. Самойлова самолично вызвалась на малые испытания, потому что хотела попробовать свои силы в головоломках. Позаботилась она и о том, чтобы сделать из этого шоу для ведущих и телезрителей. Teleprogramma.pro выяснила, что думают в Сети по этому поводу.
Самойлова самолично вызвалась на малые испытания. Фото: ТНТ
Оксана хорошо, но Надя лучше
Неприязнь к звездной коалиции у интернет-пользователей по-прежнему сильна, хотя и «народники» уже демонстрируют раскол между собой. Самойлову же считали мозгом заговора, но Сысоева раздражает телезрителей больше, несмотря на то что уже сильно и не отсвечивает.
Алена: «Стратеги. К шестому выпуску поняли смысл игры и начали играть по-умному».
Melonholl: «Все, за кого я болел в звездной команде, ушли. Лучше бы Сысоева со Стоуном ушли, было бы хорошо».
Наташа: «Ну так правильно, по логике надо было Надю отправлять, но раз у вас с логикой плохо, то и получили все это».
Olga Zheltyakova: «Оксана покинула шоу, а веселья мы так и не дождались».
Айгерим «Мне этот выпуск очень понравился, несмотря на весь хейт и проклятия четверке, ну вот не знаю, всех подобрали интересных, по крайней мере в конце недели ждешь очередной выпуск».
Нэт: «Слишком самоуверенная была, за это и получила».
Юлия: «Оксана прекрасно себя показала. Доброжелательная, искренняя. Очень грустно было, что она ушла».
channel34790989: «Самойлова не ожидала… Хотела выпендриться и не получилось, конец коалиции».
Алекс: «Я ухожу, ухожу красиво».
Смотрю реалити: «Где-то радуется одна Виктория Боня».
Марина смотрит телевизор: «Шоковым был выпуск. Звездная команда приняла странное решение исходя из логики. Две пары могли спокойно валить других... но выбрали другую тактику. Оксана Самойлова ушла... но как так могло случится, что «народники» просто рвут и мечут всех подряд. Никита двоих выбил, Аня двоих выбила... у меня какие-то подозрения насчет справедливости... не тянут ли парочку из «народников»...»
Самойлову хоть и считали мозгом заговора, но Сысоева раздражает болельщиков больше. Фото: ТНТ
Джиган на очереди
Несмотря на подачу, многие в Сети уверены, что Оксана могла попроситься на испытания, чтобы вот так, красиво, покинуть проект. Дома у нее четверо детей и бизнес. При таких раскладах не трудно предположить, что Джиган в будущих выпусках займется самосливом.
Светлана: «Наверное, Денис уйдет следующий. Он же поехал на игру только с Оксаной. Типа, не любит участвовать в подобных реалити, а Оксана уговорила. Поэтому их и взяли парой».
С другой стороны, муж Самойловой привык и веселить людей, и удивлять. Он не сдерживает свою эксцентричность ради приличий и запросто может на эмоциях выдать победоносную игру. По крайней мере, на это надеются его поклонники.
Джиган отличается непредсказуемостью, поэтому фанаты теряются в догадках, что от него ждать. Фото: ТНТ
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