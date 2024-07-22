«Где-то радуется одна Виктория Боня»: слезы Самойловой не растрогали телезрителей, которые обозлились на нее из-за коалиции

Неприязнь к звездной коалиции у интернет-пользователей по-прежнему сильна, хотя и «народники» уже демонстрируют раскол между собой. Самойлову же считали мозгом заговора, но Сысоева раздражает телезрителей больше, несмотря на то что уже сильно и не отсвечивает.

Алена: «Стратеги. К шестому выпуску поняли смысл игры и начали играть по-умному».

Melonholl: «Все, за кого я болел в звездной команде, ушли. Лучше бы Сысоева со Стоуном ушли, было бы хорошо».

Наташа: «Ну так правильно, по логике надо было Надю отправлять, но раз у вас с логикой плохо, то и получили все это».

Olga Zheltyakova: «Оксана покинула шоу, а веселья мы так и не дождались».

Айгерим «Мне этот выпуск очень понравился, несмотря на весь хейт и проклятия четверке, ну вот не знаю, всех подобрали интересных, по крайней мере в конце недели ждешь очередной выпуск».

Нэт: «Слишком самоуверенная была, за это и получила».

Юлия: «Оксана прекрасно себя показала. Доброжелательная, искренняя. Очень грустно было, что она ушла».

channel34790989: «Самойлова не ожидала… Хотела выпендриться и не получилось, конец коалиции».

Алекс: «Я ухожу, ухожу красиво».

Смотрю реалити: «Где-то радуется одна Виктория Боня».

Марина смотрит телевизор: «Шоковым был выпуск. Звездная команда приняла странное решение исходя из логики. Две пары могли спокойно валить других... но выбрали другую тактику. Оксана Самойлова ушла... но как так могло случится, что «народники» просто рвут и мечут всех подряд. Никита двоих выбил, Аня двоих выбила... у меня какие-то подозрения насчет справедливости... не тянут ли парочку из «народников»...»