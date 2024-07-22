«Берут на проект своих родственников или подруг, а потом крышуют их»: в Сети обрушились на Бородину и сравнили шоу «Последний герой» с «Сокровищами императора»

Претенденты на звание «Последнего героя» потихоньку обживаются на Алтае, а телезрительские страсти и не думают угасать. Всему виной дровишки, которые в этот огонь подкинула Ксения Бородина. Будучи ведущей, она воспользовалась правом вето, чтобы защитить Николая Сердюкова, от которого решило избавиться племя «медведей».
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Все бы ничего, вот только в начале игры ни о каком праве вето никто не слышал. И, несмотря на то, что выбывшая Александра Маслакова мало кому нравилась, зрители пожалели ее, выступив против несправедливости. Что проект ждет дальше после такого неоднозначного поворота, разбиралась Teleprogramma.pro.
Из проекта ушла Александра Маслакова. Фото: ТНТ
Правила меняются на ходу
Больше всего зрители возмутились тому, что теперь они не видят в сценарии честной игры. Если на шоу есть любимчики, а у любимчиков есть покровительство, то какой смысл болеть?
Елена: «Капец, финал неожиданный! Бородина Колясю оставила».
Светлана: «Несправедливо, конечно, по отношению к Саше. Но с другой стороны, хорошо, что ушла эта Маслакова».
Н: «Жаль, что Бородина отдала иммунитет такому игроку. Он бы мог пригодиться более достойным, а не балаболу!»
Виктория: «Нечестно получилось, если спасаешь, значит, на этом голосовании никто не должен уходить».
Марина: «Помню, были такие шоу раньше, там учитывали мнения зрителей по СМС. Почему-то убрали. И бесит, что смотришь, и повлиять ни на что не можешь. Хотя большинство зрителей убрали бы именно этого игрока».
Киселева: «Это отвратительно! И Коля не самый сильный игрок, он самый болтливый (матом это слово лучше звучит)».
Шоу «Последний герой» даже сравнили с нашумевшим реалити «Сокровища императора», где кипели не меньшие страсти.
Сердитый Зритель: «Правила придумываются или изменяются по ходу игры. Берут на проект своих родственников или подруг, а потом крышуют их».
Евгения: «Для чего тогда нужны голосования, если кому остаться, а кому уйти решает ведущая? Подводка против Александры шла изначально от Бородиной. Если так проекту нужны отрицательные герои, то приглашайте Ершова, ST, Погребняк».
Ксения Бородина открыто выступила за Николая Сердюкова. Фото: ТНТ
И все же Коля лучше Саши
Уж каким бесячим ни был бы «медведь» Коля, а многие порадовались, что ушел не он, а Маслакова. Девушка не только не проявила себя, как вождь племени, но показала свои худшие качества, вызвав много негодования среди пользователей Сети.
Olga: «Ну по факту Саша самое слабое звено, вождь она никакой».
Евгения: «Бородина, чисто шоу делает на Коле… Аж противно, ну а кто еще, если не Коля будет поднимать рейтинги шоу».
Х: «Право вето нужно использовать до голосования, а не после. Получается, одного спасают, а другого отправляют домой. Либо, спасая игрока, ведущая должна оставить всех. Так было бы справедливее».
channel31480211: «Говорите, что хотите, но я рада, что лицемерная Саша вылетела, а Николай остался. Если бы Женя знала, как отзывалась о ней Саша, когда она пришла, она бы ее не поддержала. Как человек и как игрок она слаба».
Ольга: «Сейчас балабол после спасения Бородиной корону наденет... Несправедливо оставили».
О: «Что это за прикол на голосовании? Зачем? Ушел бы этот Коля и все бы стало спокойно, но нет... Коля нужен для конфликтов и скандалов... Почему обязательно кого-то тянут за уши?»
Оля: «Я его тоже не люблю, но он больше капитана сделал вклад в команду. Потеря в лице Саши невелика. Зато права вето больше нет, всегда могут выгнать Колю на следующем голосовании».
Николай Сердюков остался на проекте, хотя команда проголосовала против него. Фото: ТНТ
Кто теперь вождь?
Племя «волков» уже сменило вождя. Им стал Александр Лось, который вроде бы проявлял необходимые амбиции, а на вожделенном посту как-то сдулся. Теперь наступила очередь «медведей» выбирать себе лидера по сердцу, а не по велению случая. С большой вероятностью им станет Алан Царикаев, который все ярче раскрывает качества такого человека, за которым остальные готовы будут пойти и в огонь и в воду.
Алан Царикаев нравится и соплеменникам, и телезрителям. Фото: ТНТ
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