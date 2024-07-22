«Берут на проект своих родственников или подруг, а потом крышуют их»: в Сети обрушились на Бородину и сравнили шоу «Последний герой» с «Сокровищами императора»

Больше всего зрители возмутились тому, что теперь они не видят в сценарии честной игры. Если на шоу есть любимчики, а у любимчиков есть покровительство, то какой смысл болеть?

Елена: «Капец, финал неожиданный! Бородина Колясю оставила».

Светлана: «Несправедливо, конечно, по отношению к Саше. Но с другой стороны, хорошо, что ушла эта Маслакова».

Н: «Жаль, что Бородина отдала иммунитет такому игроку. Он бы мог пригодиться более достойным, а не балаболу!»

Виктория: «Нечестно получилось, если спасаешь, значит, на этом голосовании никто не должен уходить».

Марина: «Помню, были такие шоу раньше, там учитывали мнения зрителей по СМС. Почему-то убрали. И бесит, что смотришь, и повлиять ни на что не можешь. Хотя большинство зрителей убрали бы именно этого игрока».

Киселева: «Это отвратительно! И Коля не самый сильный игрок, он самый болтливый (матом это слово лучше звучит)».