Люся Чеботина и Ирина Аллегрова: какие звезды похожи друг на друга как две капли воды

Многие из нас могут быть похожи на какую-то звезду - особенно если сделать похожий макияж, прическу. А звезды бывают похожи друг на друга. Некоторые - с рождения, другие - после многочисленных уколов красоты и прочих косметологических процедур. Показываем четыре пары двойников - их этим летом обсуждают чаще других.
Люся Чеботина и Ирина Аллегрова
Фото: личная страница Нюши в социальной сети. Фото: личная страница Ким Кардашьян в социальной сети
27-летняя Люся Чеботина думает, что она похожа на Сидни Кроуфорд. Но блогеры и публика часто находят схожесть Чеботиной с «шальной императрицей» Ириной Аллегровой. Сама Чеботина, отвечая на многочисленные сравнения с Аллегровой, вздыхает: мол, у нее, как и у Аллегровой, сильный волевой характер: «Мне кажется, что Ирина как раз такая, но в другом поколении. Эта «императрица» нежнее, чем в оригинале, но все равно брутальная…» Сейчас Аллегровой 72 года, и она в прекрасной форме. Еще 15 лет назад гардероб народной артистки был весьма схож с нынешними обновками Люси Чеботиной. Да и внешне артистки тоже похожи.
Галина Боб и Мерьем Узерли
Фото: личная страница Галины Боб в социальной сети. Фото: кадр из фильма.
В соцсетях есть сообщество двойников актрисы Мерьем Узерли, которая стала популярной после роли Хюррем-султан в турецком сериале «Великолепный век» 18+. Но блогеры и прочие фанатки просто гримируются и носят парики, чтобы стать похожей на Мерьем. А звезде сериала «Деффчонки» 16+ Галине Боб этого не нужно: она и с макияжем, и без него - вылитая Хюррем-султан. 39-летняя Галина Боб - копия 40-летней Мерьем Узерли. Овал лица, высокие скулы и заметные комки Биша, томный взгляд огромных глаз - женщины очень похожи, даже когда меняют цвет волос. Боб погружена в воспитание трех детей и ведение блога, который интересен подписчикам-родителям. Мерьем Узерли воспитывает двух детей и продолжает сниматься - в мае вышел первый сезон турецкого сериала «Ру» 18+, где у нее главная роль.
Алсу и Анастасия Решетова
Фото: личная страница Алсу в социальной сети. Фото: личная страница Анастасии Решетовой в социальной сети
41-летнюю певицу Алсу и 28-летнюю блогершу Анастасию Решетову сравнивают уже год. А все из-за того, что, по слухам, Настя закрутила роман с мужем Алсу. И вот Алсу разводится, а Решетову прозвали разлучницей. Сотни коллажей с фото этих двух красавиц заполнили блоги и СМИ. Пластические хирурги, косметологи, блогеры считают, что Решетова благодаря косметологическим процедурам стала клоном Алсу. Отвечая на многочисленные вопросы подписчиков в соцсетях, певица Алсу иронизирует на эту тему: «Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал - это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли».
Нюша и Ким Кардашьян
Фото: личная страница Люси Чеботиной в социальной сети. Фото: Global Look Press
33-летняя Нюша разводится с мужем и одновременно активно возвращается на сцену после рождения двоих детей. Сейчас певицу с трудом узнают - тот случай, когда выражение «изменилась до неузнаваемости» соответствует действительности. Похудение, удаление родинки, уколы красоты и другие многочисленные косметологические процедуры превратили Нюшу в клон 43-летней Ким Кардашьян. Нюша не только подкорректировала внешность, но и обновила гардероб, где появилось много вещей, «как у Ким».