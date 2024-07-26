Люся Чеботина и Ирина Аллегрова: какие звезды похожи друг на друга как две капли воды

27-летняя Люся Чеботина думает, что она похожа на Сидни Кроуфорд. Но блогеры и публика часто находят схожесть Чеботиной с «шальной императрицей» Ириной Аллегровой. Сама Чеботина, отвечая на многочисленные сравнения с Аллегровой, вздыхает: мол, у нее, как и у Аллегровой, сильный волевой характер: «Мне кажется, что Ирина как раз такая, но в другом поколении. Эта «императрица» нежнее, чем в оригинале, но все равно брутальная…» Сейчас Аллегровой 72 года, и она в прекрасной форме. Еще 15 лет назад гардероб народной артистки был весьма схож с нынешними обновками Люси Чеботиной. Да и внешне артистки тоже похожи.

Галина Боб и Мерьем Узерли