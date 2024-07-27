Что стало с актерами популярного в 90-е молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Продюсер сериала Аарон Спеллинг признавался, что актер получил роль Дэвида, потому что был очень похож на своего персонажа. Грин снимался в рейтинговых сериалах - «Тайны Смолвиля» 18+, «Отчаянные домохозяйки» 18+. Особенно известен своей личной жизнью. Во время съемок в «Беверли-Хиллз» встречался с тремя актрисами этого сериала, а Ванесса Марсил (Джина Кинкейд) даже родила ему сына. В 2020 году его развод с красоткой Меган Фокс обсуждал буквально весь мир (у пары три сына). Сейчас живет гражданским браком с Шарной Берджесс, которая родила ему уже пятого сына.

Тори Спеллинг (Донна Мартин)