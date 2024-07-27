Что стало с актерами популярного в 90-е молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Жителей постсоветского пространства тоже очень волновала история близнецов Бренды и Брендона Уолшей, переехавших из уютной Миннесоты в «мажорскую» Калифорнию и находящихся в поисках друзей. Рассказываем, что произошло с основными актерами молодежной саги после 17 мая 2000 года, когда в эфир вышел последний эпизод.
Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)
Фото: Global Look Press
После четвертого сезона Бренда покинула сериал, поэтому сценаристам пришлось вводить новых персонажей. Тем временем Шеннен снималась в не менее успешных «Зачарованных» 18+ в роли Прю, а потом вернулась в «реинкарнацию» проекта под названием «90210: Новое поколение» 16+. С 2015 года боролась с раком груди. Через 2 года наступила ремиссия, но в 2020 году болезнь вернулась. Доэрти скончалась 13 июля 2024 года, успев за день до этого развестись с мужем, который изменял ей, но рассчитывал на наследство.
Джейсон Пристли (Брендон Уолш)
Фото: Global Look Press
Актер канадского происхождения прекрасно вписался в роль брата-близнеца, поскольку и в реальной жизни имеет сестру-близняшку (Джастин Пристли - тоже актриса). Джейсон 5 лет встречался с коллегой по «Беверли-Хиллз» Кристин Эллис (Эмили Валентайн), но до свадьбы дело не дошло. Позже он удачно женился на гримерше, пара воспитывает двоих детей. Пристли продолжает сниматься в сериалах (появлялся даже в «проекте-двойнике» - «Мелроуз-плейс» 16+), а еще увлекается автогонками - участвует в чемпионатах и ралли. В 2002 году попал в серьезную аварию во время заезда, но смог восстановиться.
Дженни Гарт (Келли Тейлор)
Фото: Global Look Press
В первых сериях Келли практически незаметна, но в итоге (спасибо зрительской любви!) становится одним из главных персонажей во всех десяти сезонах. Дженни Гарт снималась в сериалах («Все лучшее в тебе» 16+ с Амандой Байнс) и кино («Секретный Санта» 16+), получила собственное реалити-шоу на канале СМТ под названием «Дженни Гарт: Жизнь за городом». Трижды была замужем, воспитывает трех дочерей.
Иэн Зиринг (Стив Сандерс)
Фото: Global Look Press
Актер снимался в сериалах и участвовал в «Танцах со звездами», но до сих пор вершиной его карьеры можно считать «Беверли-Хиллз». Был женат на звезде Playboy Никки Шилер. Позже женился на медсестре, с которой воспитывает двух дочерей, родившихся в один день с разницей в 2 года.
Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)
Фото: Global Look Press
Продюсер сериала Аарон Спеллинг признавался, что актер получил роль Дэвида, потому что был очень похож на своего персонажа. Грин снимался в рейтинговых сериалах - «Тайны Смолвиля» 18+, «Отчаянные домохозяйки» 18+. Особенно известен своей личной жизнью. Во время съемок в «Беверли-Хиллз» встречался с тремя актрисами этого сериала, а Ванесса Марсил (Джина Кинкейд) даже родила ему сына. В 2020 году его развод с красоткой Меган Фокс обсуждал буквально весь мир (у пары три сына). Сейчас живет гражданским браком с Шарной Берджесс, которая родила ему уже пятого сына.
Тори Спеллинг (Донна Мартин)
Фото: Global Look Press
Тори, как несложно догадаться, дочь продюсера проекта. Благодаря папе у нее, как и у ее брата Рэнди Спеллинга, проблем с ролями не было. Блистала в основном на телевидении, в большом метре участвовала только в ужастиках и комедиях («Крик 2» 18+, «Очень страшное кино 2» 18+). Выступала в ситкоме с пародией на саму себя, вела реалити-шоу, написала 6 книг. Замужем за актером Дином Макдермоттом, воспитывает пятерых детей.
Люк Перри (Дилан МакКэй)
Фото: Global Look Press
Перри смог повторить свой успех в молодежном проекте, сыграв отца главного героя в популярном у современного поколения сериале «Ривердэйл» 16+. Принял участие в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» 18+. Умер 4 марта 2019 года после инсульта, у него остались сын и дочь.
Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)
Фото: Global Look Press
Главный редактор школьной газеты участвовала не во всех сезонах проекта. Когда Андреа по сюжету была беременна, Габриэль на самом деле ждала дочь. Актриса уже была замужем за биржевым брокером, от которого позже родила еще одну дочь. Сейчас занимает должность президента Гильдии актеров США.