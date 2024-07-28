Дорогие подарки гостям, Джастин Бибер вместо анимации и 275 вариантов ужина: как прошло торжество за $600 млн.

Всех ВИП-гостей доставляли частные самолеты, им выделили охрану и подарили как память о свадьбе золотые часы и другие украшения. В дорогих отелях к гостям приставили личных менеджеров, которые выполняли любой каприз. По желанию в свободное время организовывали экскурсии. Самой масштабной из них была «Тропа бивней», где можно наблюдать, как живут на лоне природы слоны и хищные животные. Еще одно мероприятие проводили по Центру спасения животных «Вантара», принадлежащему семье Амбани. Семья жениха занимается благотворительностью, поэтому местная пресса пишет: «Амбани практически единственная семья, которой могла сойти с рук такая демонстрация роскоши и богатства. Никто другой в Индии не обладает такой властью и социальным капиталом».

Самым масштабным стало мероприятие для «непривилегированных пар». Семья устроила совместную свадебную церемонию для 50 пар, которым подарили золото, серебро и годовой запас продуктов, - с той целью, чтобы молодоженам было чуть проще начать совместную жизнь. На протяжении семи месяцев торжеств всех желающих кормили бесплатными обедами. Само бракосочетание создало в Индии дополнительное количество рабочих мест. Даже в памятках по дресс-коду было рекомендовано пользоваться услугами только индийских дизайнеров.

Каждый день все приглашенные получали меню, где могли выбрать блюда на свой вкус из: 75 видов завтрака, 225 вариантов обеда, 275 вариантов ужина. Ни один из пунктов меню не повторялся на следующий день. На банкетах и вечеринках было отдельное шикарное меню.

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