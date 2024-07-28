Дорогие подарки гостям, Джастин Бибер вместо анимации и 275 вариантов ужина: как прошло торжество за $600 млн.

Самый богатый человек Индии миллиардер Мукеш Амбани (нефтепеработка, телекоммуникации, ретейлер) устроил младшему сыну Ананту свадьбу длиной семь месяцев. Участвовали финансово и родители невесты Радхики Мерчант - у них фармацевтический бизнес. Свадебные траты, по самым скромным подсчетам экспертов, составили $600 млн (52 млрд 852 млн руб.). Состояние Мукеша Амбани целых $117 млрд, так что свадьба его не разорила. Посчитали, какие затраты в смете свадьбы были самыми существенными.
От $300 млн - банкеты, мероприятия
Фото: Global Look Press
За последние полгода было несколько предсвадебных вечеринок по три дня, на каждой гуляло более тысячи гостей. Зафиналили гулянкой в июле в Мумбае в конференц-зале, где гуляли 14 тысяч гостей. Перед этим был четырехдневный круиз для 700 самых близких людей семьи по Средиземному морю, который начался в Палермо и закончился в Риме, - на судне пели Backstreet Boys, Дэвид Гетта и рэпер Pitbull. Молодожены и гости останавливались в Каннах, где в особняке перед ними выступила Кэти Перри, а на остановке в Италии - Андреа Бочелли. Также на свадебных мероприятиях пели Рианна, Джастин Бибер: каждый получил гонорар $10 млн. Было много других музыкантов и звезд: Ким и Хлоя Кардашьян гуляли тоже за гонорар. В то время как Марк Цукерберг и другие бизнесмены прилетали как почетные гости - бесплатно. Естественно, были приглашены индийские политики, бизнесмены и звезды Болливуда, включая Айшварию Рай.
От $200 млн - прием гостей и звезд
Фото: социальные сети
Всех ВИП-гостей доставляли частные самолеты, им выделили охрану и подарили как память о свадьбе золотые часы и другие украшения. В дорогих отелях к гостям приставили личных менеджеров, которые выполняли любой каприз. По желанию в свободное время организовывали экскурсии. Самой масштабной из них была «Тропа бивней», где можно наблюдать, как живут на лоне природы слоны и хищные животные. Еще одно мероприятие проводили по Центру спасения животных «Вантара», принадлежащему семье Амбани. Семья жениха занимается благотворительностью, поэтому местная пресса пишет: «Амбани практически единственная семья, которой могла сойти с рук такая демонстрация роскоши и богатства. Никто другой в Индии не обладает такой властью и социальным капиталом».
Самым масштабным стало мероприятие для «непривилегированных пар». Семья устроила совместную свадебную церемонию для 50 пар, которым подарили золото, серебро и годовой запас продуктов, - с той целью, чтобы молодоженам было чуть проще начать совместную жизнь. На протяжении семи месяцев торжеств всех желающих кормили бесплатными обедами. Само бракосочетание создало в Индии дополнительное количество рабочих мест. Даже в памятках по дресс-коду было рекомендовано пользоваться услугами только индийских дизайнеров.
Каждый день все приглашенные получали меню, где могли выбрать блюда на свой вкус из: 75 видов завтрака, 225 вариантов обеда, 275 вариантов ужина. Ни один из пунктов меню не повторялся на следующий день. На банкетах и вечеринках было отдельное шикарное меню.
От $100 млн - декор, наряды, украшения
Фото: Global Look Press
Свадебные наряды невесты Радхики шили ведущие модельеры Индии. Платья невесты, так же как и костюмы жениха, были расшиты вручную и драгоценными камнями. Невеста демонстрировала как фамильные драгоценности, так и подарки жениха на свадьбу - например, ювелирный сет (чокер, серьги, браслет, украшения для головы) из бриллиантов, изумрудов и жемчуга, сделанный ювелиром из Мумбаи. Эти молодожены могут себе позволить многое, но дают заработать землякам.
Фото: Global Look Press
Церемония бракосочетания прошла по всем индийским обычаям. Все помещения были украшены сотнями тысяч живых цветов: их них сделали фигуры животных, декорировали потолки и стены. Отдельно было заказано производство посуды, приборов, салфеток и множество других аксессуаров: местные фабрики выполняли заказы для свадьбы.
Фото: Global Look Press
Невеста Радхика обратилась к публике: «Мы долго были друзьями и доверенными лицами друг друга и теперь наконец-то начинаем новое путешествие в качестве супружеской пары. Жду, что впереди нас ждет нечто прекрасное».
Ким Кардашьян выглядела как индийская принцесса. Все украшения настоящие! Фото: Global Look Press
Жить молодожены будут там же, где и остальные члены семьи. В доме «Антилия» - одной из самых дорогих в мире частных резиденций (говорят, что уступает только Букингемскому дворцу). На строительство в Мумбае этого 27-этажного дома Мукеш Амбани потратил почти $2 млрд. Жилая часть дома занимает только несколько верхних этажей. А ниже - инфраструктура: шестиэтажный гараж на 168 машин с собственной автомастерской, кинотеатр, рестораны, салон красоты, спа-центра со снежной комнатой, три бассейна, спортзалы, сады, храм... Дом функционирует как дорогой отель: его обслуживает команда из 600 человек, подготовкой персонала занимается гостиничная сеть.