Как песни из прошлого века ворвались в наши музыкальные чарты и соцсети

Позвали Кадышеву исполнить ее хит «Плывет веночек», который завирусился в соцсетях, поэтому молодежь знает слова наизусть, записывает под него рилсы (видеоролики). «Плывет веночек» Надежда Кадышева выпустила 19 лет назад. Какие еще хиты молодости наших мам-пап, бабушек-дедушек в моде у молодежной аудитории?
«Седая ночь»
Эту песню с другими хитами для «Ласкового мая» записали в 1987 году. Автор Сергей Кузнецов рассказывал, что никакой истории за текстом нет - просто личные эмоции, переживания. До самой смерти Юрия Шатунова «Седая ночь» была его визитной карточкой. В конце прошлого года хит прозвучал в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и обрел вторую молодость. А этим летом на известный мотив снимают ролики, особенно много их было после выпускных в школах и вузах.
«Он тебя целует»
Такими были Сергей Жуков и Алексей Потехин 20 лет назад. Фото: Persona Stars
Трек «Руки Вверх!» 2002 года написали Сергей Жуков и Алексей Потехин.
Фото: Даниил Опарин
Этим летом Сергей Жуков перепел сам себя - и не только с новой аранжировкой, но и с модными у молодежи помощниками. Трио «Руки Вверх!», Elman и Mona попали в топы музыкальных онлайн-чартов и залетели в соцсети.
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
И теперь публика озвучивает романтические видео из семейного видеоальбома или отпуска под обновленный трек.
«Дарите женщинам цветы»
Трек «Дарите женщинам цветы» стал хитом и в старых-добрых Одноклассниках, и в более молодежных соцсетях, и в чартах. Многие решили, что завирусилась малоизвестная песня «Ласкового мая»: очень уж похожа манера исполнения на Юру Шатунова, а мелодия - на всю попсу из 80-х. Кажется, что слова надергали сразу из нескольких популярных композиций тех лет. Судите сами: «Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши - от души. Я подарю вам лилии, лилии, желтые, красные, синие».
Автор и исполнитель этого трека «Дарите женщинам цветы» 20-летний казахский певец, выступающий под псевдонимом Jazzdauren (Жандаурен Аблаев). Пару недель назад он спел свои хиты в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» и запремьерил трек «На кассете», который уже покоряет соцсети. И эта песня тоже очень похожа на творчество «Ласкового мая». И пользуется спросом как у ностальгирующих слушателей, «которым слегка за сорок», так и у школьников-студентов.
«Другая причина», «Плачь и смотри»
Сразу два хита группы «Непара» неожиданно летом в топе. Они - о щемящих сердце чувствах, о любви: видео на эти мотивы снимают и с любимыми людьми, и с детьми. «Другая причина» - трек 2003 года, «Плачь и смотри» - 2006 года. Несколько лет назад дуэт «Непара» распался - теперь Александр Шоуа выступает с другой солисткой, исполняет хиты и в новых аранжировках. А Виктория Талышинская исполнять старые песни не имеет права.
«Мой мармеладный»
Инопланетянка Катя Лель. Фото: Persona Stars
Песня «Мой мармеладный» авторства Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышла в 2004 году. Прошлой осенью она завирусилась в соцсетях, оказалась в мировом топ-5 в Spotify (стриминговый сервис для прослушивания музыки). Также песня из альбома «Джага-джага» стала лидером чарта «50 вирусных трендов» (Viral 50) во всем мире в музыкальном стриминговом сервисе. А летом ее опять накрыла волна популярности - песня пробилась в чарты онлайн-площадок, под нее пишут видео с дач и огородов с урожаем.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
В конце года блогеры всего мира делали «джагу-джагу» и записывали рилсы, тиктоки и сторис под строчки «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага» в меховых шапках и шубах. Кстати, Максим Фадеев разрешил перепеть хит Инстасамке, но ее вариант не стал популярным. Катя Лель работает с этим хитом на свадьбах, снялась в рекламе сотового оператора. Автор слов и музыки получает за композицию авторские отчисления и разрешает Лель исполнять ее на любых площадках - а соответственно и прилично зарабатывать.