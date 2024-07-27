Как песни из прошлого века ворвались в наши музыкальные чарты и соцсети

И теперь публика озвучивает романтические видео из семейного видеоальбома или отпуска под обновленный трек.

«Дарите женщинам цветы»

Трек «Дарите женщинам цветы» стал хитом и в старых-добрых Одноклассниках, и в более молодежных соцсетях, и в чартах. Многие решили, что завирусилась малоизвестная песня «Ласкового мая»: очень уж похожа манера исполнения на Юру Шатунова, а мелодия - на всю попсу из 80-х. Кажется, что слова надергали сразу из нескольких популярных композиций тех лет. Судите сами: «Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши - от души. Я подарю вам лилии, лилии, желтые, красные, синие».

Автор и исполнитель этого трека «Дарите женщинам цветы» 20-летний казахский певец, выступающий под псевдонимом Jazzdauren (Жандаурен Аблаев). Пару недель назад он спел свои хиты в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» и запремьерил трек «На кассете», который уже покоряет соцсети. И эта песня тоже очень похожа на творчество «Ласкового мая». И пользуется спросом как у ностальгирующих слушателей, «которым слегка за сорок», так и у школьников-студентов.

«Другая причина», «Плачь и смотри»

Сразу два хита группы «Непара» неожиданно летом в топе. Они - о щемящих сердце чувствах, о любви: видео на эти мотивы снимают и с любимыми людьми, и с детьми. «Другая причина» - трек 2003 года, «Плачь и смотри» - 2006 года. Несколько лет назад дуэт «Непара» распался - теперь Александр Шоуа выступает с другой солисткой, исполняет хиты и в новых аранжировках. А Виктория Талышинская исполнять старые песни не имеет права.

«Мой мармеладный»