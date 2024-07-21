«Кареглазый, маленький мужичок — от русской мамы только улыбка»: как выглядит 6-летний сын Энрике Иглесиаса от Анны Курниковой — Николас

Анна Курникова не так часто балует поклонников снимками из семейного архива. В одном из интервью Энрике Иглесиас признался, что его возлюбленная совершенно спокойно реагирует на его поцелуи и объятия с фанатками после концертов. Анна Курникова своему избраннику сцены ревности не устраивает.
Причем многие недоумевают, как теннисистка так спокойно реагирует на то, что женщины по всему миру обожают ее возлюбленного. Сама спортсменка редко появляется на публике и в компании Энрике Иглесиаса, что время от времени пораждает слухи о том, что пара якобы рассталась. Однако уходить от русской теннисистки испанский певец не собирается. Ведь вместе они воспитывают троих детей.
У пары подрастают 6-летние двойняшки Люси и Николас, а также четырехлетняя дочка Маша (Мэри). Для младшей дочери спортсменка выбрала русское имя, которое отец малышки тут же одобрил.
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Энрике Игласиас с сыном Николасом. Фото: соцсети
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Поклонники заметили, что в отличии от сестер, 6-летний Николас может похвастаться более смуглой кожей и каштановыми волосами, у мальчика вьющийся чубчик и карие глаза. От мамы, как считают подписчики Анны Курниковой, малыш взял разве что лучезарную улыбку. А так он больше похож на отца испанца, как и его сестренка Люси. А вот светловолосая Маша копия своей мамы.
«Кареглазый, маленький мужичок — от русской мамы только улыбка», - пишет Ole.86.
«Такой забавный», - шутит Sergiv_Smol.
«Дядечка прям! Так улыбается, сердцеед растет», - восхитилась Rinata_nata.
«На маму совсем не похож, все от отца взял», - уточнила Elena_Yanina.
«Еще один певец будет? Сладкоречивый», - спросила Darina_Tulova.
«Сестренки совсем другие, а этот прям смугленький», - добавила Elsa_Smotova.