«Кареглазый, маленький мужичок — от русской мамы только улыбка»: как выглядит 6-летний сын Энрике Иглесиаса от Анны Курниковой — Николас

Анна Курникова не так часто балует поклонников снимками из семейного архива. В одном из интервью Энрике Иглесиас признался, что его возлюбленная совершенно спокойно реагирует на его поцелуи и объятия с фанатками после концертов. Анна Курникова своему избраннику сцены ревности не устраивает.

Причем многие недоумевают, как теннисистка так спокойно реагирует на то, что женщины по всему миру обожают ее возлюбленного. Сама спортсменка редко появляется на публике и в компании Энрике Иглесиаса, что время от времени пораждает слухи о том, что пара якобы рассталась. Однако уходить от русской теннисистки испанский певец не собирается. Ведь вместе они воспитывают троих детей.

У пары подрастают 6-летние двойняшки Люси и Николас, а также четырехлетняя дочка Маша (Мэри). Для младшей дочери спортсменка выбрала русское имя, которое отец малышки тут же одобрил.