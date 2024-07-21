«Вьющиеся волосы, тонкая талия»: как сейчас выглядит 21-летняя Мелис Мутлуч, сыгравшая маленькую Михримах султан из «Великолепного века»

Мелис Мутлуч, которую многие российские поклонники знают благодаря сериалу «Великолепный век», сегодня 21 год. Она родилась в Стамбуле. И уже с трех лет начала сниматься в кино, так как этого хотели ее родители. Знаковой для юной актрисы стала роль Михримах султан. Девочка идеально вжилась в роль капризной и избалованной дочери Хюррем султан (Мерьем Узерли), которая с самого детства понимала, что она госпожа и стоит выше всех остальных. Примечательно, что по задумке сценаристов именно Михримах была самым любимым ребенком султана Сулеймана и его единственной дочерью. У султанши было четверо родных братьев и один брат по отцу от Махидевран султан — шехзаде Мустафа. Окруженная заботой и любовью братьев Михримах султан росла точно роза в саду. Имя султанши переводится с турецкого как встреча солнца и луны.
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Мелис Мутлуч повзрослела. Фото: личный архив героя публикации
Поклонники едва узнают в повзрослевшей Мелис Мутлуч ту самую капризную Михримах султан. Девочка сразу поняла, чего именно хотят от нее режиссеры. Она виртуозно добивалась своего, заставляя отца-султана исполнять все ее прихоти. Из-за чего маленькую Михримах султан телезрители прозвали точной копией ее мамы Хюррем султан.
Сейчас актриса уже не снимается в кино. Она ведет закрытый образ жизни, о ролях и новых проектах не мечтает. Мелис выглядит взрослой и утонченной молодой девушкой. Она выросла настоящей красавицей.
«Вьющиеся волосы, тонкая талия», - пишет Polina.Sky.
«Ну просто куколка!» - говорит PolZa.Tom.
«Такая хорошенькая! Наша Михримах султан», - восхитилась Olga_Semenova.
«На Хюррем чем-то похожа», - подметила Irina.Ug.
«Могла бы сыграть и взрослую Михримах», - думает Toma_Titova.