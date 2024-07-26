Круиз, экскурсии, походы, пляж - на каких курортах звезды отдыхают в июле

Алена Свиридова позирует в купальнике в своем доме в Керчи - отсюда до моря ей быстрым шагом семь минут. Певица отдыхает на своей крымской даче, где у нее есть огород и небольшой фруктовый сад. Несколько раз в день Алена ходит к морю, плавает. Иногда переплывает Керченский пролив - артистка обожает плавать. Каждый день Свиридова ходит на рыбный рынок или в магазин «Керченская рыба». Алена Свиридова родилась в Керчи: «Здесь мои родные. Этому городу 2611 лет, и если люди столько времени здесь жили целыми поколениями, то они были не дураки. В Керчи есть какой-то свой дух, атмосфера, здесь для меня все родное. Все-таки кровь - это не вода.

Ты все равно связан с климатом, с местом, где родился, на каком-то химическом уровне. И я себя здесь очень хорошо чувствую. В Крыму очень красивая природа. Я попробовала так называемую «шикарную жизнь» во всех ее проявлениях. Сначала это интересно, а потом все только повторяется. Можно на одной яхте поплавать, можно на другой - и что с того? Можно отдыхать в самом крутом отеле. Но, честно говоря, я испытываю больше удовольствия сейчас, живя в своем маленьком домике на берегу моря».

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