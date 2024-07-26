Круиз, экскурсии, походы, пляж - на каких курортах звезды отдыхают в июле

Алтай
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей и детьми путешествуют по родной стране. Сейчас у семьи огромный план экскурсий и походов на Алтае. Ляйсан сообщила: «Мы всей семьей прилетели на Алтай. Это какое-то невероятное место. Моя мечта наконец-то сбылась!» А перед этим семья побывала в городе детства и юности Павла Воли: «Пенза - место силы. Не забывайте малую родину! Родная Пенза. Родные места - двор, школа, Фонтанная площадь». Павел показал сыну и дочери места, где родился и вырос.
Побывала семья и в Башкирии - в селе, где живут бабушка и дедушка Ляйсан Утяшевой. Спортсменка и телеведущая делится в соцсетях видео, где она собирает урожай в Башкирии: «Кусты смородины - моя отдельная страсть. Уже вижу, что лет через 10 начну высаживать их сама - гены возьмут свое. Я в этом смысле вся в дедушку, он до сих пор не уезжает из Раевки, говорит: «А как же кусты смородины?!» Помню, каждое лето у меня был особый ритуал: сбор смородины. Позже мы уже занимались этим с детьми и Павлом. Это какой-то отдельный вид спорта! Дачники и влюбленные в огород поймут».
Крым
Фото: личная страница Алены Свиридовой в социальной сети
Алена Свиридова позирует в купальнике в своем доме в Керчи - отсюда до моря ей быстрым шагом семь минут. Певица отдыхает на своей крымской даче, где у нее есть огород и небольшой фруктовый сад. Несколько раз в день Алена ходит к морю, плавает. Иногда переплывает Керченский пролив - артистка обожает плавать. Каждый день Свиридова ходит на рыбный рынок или в магазин «Керченская рыба». Алена Свиридова родилась в Керчи: «Здесь мои родные. Этому городу 2611 лет, и если люди столько времени здесь жили целыми поколениями, то они были не дураки. В Керчи есть какой-то свой дух, атмосфера, здесь для меня все родное. Все-таки кровь - это не вода.
Ты все равно связан с климатом, с местом, где родился, на каком-то химическом уровне. И я себя здесь очень хорошо чувствую. В Крыму очень красивая природа. Я попробовала так называемую «шикарную жизнь» во всех ее проявлениях. Сначала это интересно, а потом все только повторяется. Можно на одной яхте поплавать, можно на другой - и что с того? Можно отдыхать в самом крутом отеле. Но, честно говоря, я испытываю больше удовольствия сейчас, живя в своем маленьком домике на берегу моря».
Сочи
Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
Роман Костомаров прилетел в Сочи с женой Оксаной Домниной, с детьми и мамой. Вечерами Костомаров и Домнина катаются в ледовом шоу Ильи Авербуха, а днем отдыхают у бассейна, который находится в жилом комплексе, где они поселились.
Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
Черное море тоже рядом. Роман шутит, что теперь, когда у него протезы, он может выше других забросить их в шпагате на бортик бассейна: «Сочи - уже родной и любимый для нас город. Растяжек никто не отменял, даже мои кочерыжки любимые не тянут носок, как и я теперь!» После первых ледовых шоу в Сочи Костомаров говорит: «И все же я катаюсь. Хотя невероятно трудно. Хочется все послать далеко и надолго. Но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты! Они вдохновляют и дают силы идти дальше».
Рязанская область
Фото: личная страница Ирины Пеговой в социальной сети
Ирина Пегова проводит отпуск с мамой и сестрами: «За что я люблю лето? В том числе за то, что можно каждый день наслаждаться закатом!» Семья отдыхает в Рязанской области, ежедневно женщины купаются в Оке. Для экскурсий актриса выбрала город Касимов. Ирина Пегова делится впечатлениями: «Столько таких красивых уголков у нас. Все невозможно облюбовать!
Вот, например, Касимов - по соседству, в Гусь-Железном жили мои дядя с тетей (Валентин c Валентиной)! Мы часто добирались к ним в гости на «Ракете» по Оке через Касимов (но города совсем не помню). Только сейчас я открываю для себя этот милый городок! Раньше для меня Касимов ассоциировался только с «конской колбасой», но с прошлого года немного погрузилась в местную историю, в жизнь людей. Так хочется, чтобы все задуманное ими случилось!» Сначала артистка побывала в этом городке на съемке, а потом вернулась сюда с семьей.
Карелия
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Жена и директор народного артиста Евгения Петросяна отправилась в речной круиз по Карелии. Татьяна Брухунова путешествует по воде на комфортабельном теплоходе со своей мамой и дочерью Матильдой, которой сейчас девять месяцев. Периодически судно причаливает ради экскурсий. А на днях компания Татьяны попала в шторм, поэтому судно ненадолго пришвартовалось у острова Кижи, а когда погода наладилась, то путешествие продолжилось. Такой отдых Татьяне нравится: «Весь день провели на палубе. Грелись на солнышке, вкусно ели, смотрели кино и, конечно, дарили глазам радость: пейзаж за бортом - это 100% умиротворение». Сын Ваган остался дома с папой Евгением Вагановичем и няней.