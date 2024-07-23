Они знали? Знаменитые фильмы, предугадавшие наше будущее

Из-за адовой жары 2024 года многие россияне прочувствовали на себе, что такое перебои с электричеством. Теперь отсутствие интернета, обесточенные компьютеры, разряженные ноутбуки и молчащие кондиционеры вселяют ужас во всех, кто оставался без света больше чем на два часа.

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Тем не менее, оказалось, что все это цветочки. Глобальный сбой в работе цифрового оборудования вывел тревожность людей на новый уровень. На продолжительное время в аэропортах Испании, Берлина и Австралии одновременно возникли задержки рейсов и проблемы с регистрацией пассажиров и багажа. О сложностях сообщили некоторые банки и операторы связи. А жители Аляски, например, не могли позвонить в службы спасения. И почему этот сценарий кажется знакомым?

А все благодаря фантазиям киноделов, которые уже не первый десяток лет снимают картины на тему всемирного апокалипсиса. Отдельный жанр выделен под катастрофы технического характера, которые наглядно показывают, насколько современный человек зависим от электричества, оборудования и операционных систем. Teleprogramma.pro вспомнила интересные фильмы на злободневную нынче тему.

«Неспящие», 2021 год

В этой картине мир погружается в хаос в результате глобальной катастрофы. Перестают работать электронные приборы, а люди теряют способность спать. Все, что было привычным - транспорт, электроприборы, медицинское оборудование - в миг становится ненужным хламом. Тем не менее, выживать надо. Любители жанра одобряют.