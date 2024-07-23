Они знали? Знаменитые фильмы, предугадавшие наше будущее

Из-за адовой жары 2024 года многие россияне прочувствовали на себе, что такое перебои с электричеством. Теперь отсутствие интернета, обесточенные компьютеры, разряженные ноутбуки и молчащие кондиционеры вселяют ужас во всех, кто оставался без света больше чем на два часа.
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Тем не менее, оказалось, что все это цветочки. Глобальный сбой в работе цифрового оборудования вывел тревожность людей на новый уровень. На продолжительное время в аэропортах Испании, Берлина и Австралии одновременно возникли задержки рейсов и проблемы с регистрацией пассажиров и багажа. О сложностях сообщили некоторые банки и операторы связи. А жители Аляски, например, не могли позвонить в службы спасения. И почему этот сценарий кажется знакомым?
А все благодаря фантазиям киноделов, которые уже не первый десяток лет снимают картины на тему всемирного апокалипсиса. Отдельный жанр выделен под катастрофы технического характера, которые наглядно показывают, насколько современный человек зависим от электричества, оборудования и операционных систем. Teleprogramma.pro вспомнила интересные фильмы на злободневную нынче тему.
«Неспящие», 2021 год
В этой картине мир погружается в хаос в результате глобальной катастрофы. Перестают работать электронные приборы, а люди теряют способность спать. Все, что было привычным - транспорт, электроприборы, медицинское оборудование - в миг становится ненужным хламом. Тем не менее, выживать надо. Любители жанра одобряют.
@firegun9621: «Вот про концы света прям жиза. Чувство глобальной безысходности, несравнимой с обычной безысходностью в фильмах ужасов, слэшерах, триллерах. Еще и весь фильм прокручиваешь у себя в голове, как бы ты поступил в данной ситуации. Да и просто прикольно смотреть такие сюжеты».
@annabretonskaya7416: «Отмечу, что мне очень понравилось, как играют актеры, и в особенности пришлось по душе, что нам показывают, как мать переживает за детей, закрывает их собой, проверяет, все ли в порядке, учит самостоятельной жизни, осознав, что скорее всего умрет. В общем, даже таких, казалось бы мелочей, в последние годы в кино маловато».
«Неспящие», 2021 год. Фото: скриншот/Netflix
«Крепкий орешек 4.0», 2007 год
Всеми любимый детектив полиции Нью-Йорка Джон Макклейн (Брюс Уиллис) в свое время тоже поучаствовал в спасении мира от цифрового апокалипсиса. Правда, у катастрофы было вполне себе человеческое лицо злобного, но крутого хакера.
В фильме разворачивается сценарий трехступенчатой атаки на инфраструктуру страны: паралич транспорта, связи и финансовой системы. Комментаторам понравилось.
@alexanderleggim8581: «Отличный фильм! На уровне предыдущих трех».
@semenivanoff8615: «Меня всегда радует, как в кино взламывают какой-то мифический сервер и как сразу гаснут экраны. Когда на самом деле этих серверов целые машинные залы и если кто-то куда-то проник, то будет сидеть тихо и делать вид, что он вася-сотрудник, чтобы спокойно стянуть инфу или запустить, что они там хотели запустить. Уж экраны точно не погаснут».
«Крепкий орешек 4.0», 2007 год. Фото: MPAA
«Стук в хижине», 2023 год
Интересным образом на проблему апокалипсиса взглянул М. Найт Шьямалан, признанный мастер неожиданных поворотов. Раскрывать сути фильма не будем, но один момент опишем. Касается он множественных авиакатастроф - когда из строя вышли разом все летевшие самолеты.
«Небеса падут и рухнут на землю словно осколки стекла», - произносит персонаж фильма.
Не только звучит пафосно, но и выглядит эффектно, учитывая, что одновременно в воздухе находится около 10 000 самолетов. Надеемся, что эти события навсегда останутся только в кинематографе в исполнении хороших спецэффектов.
Одновременно в воздухе находится около 10 000 самолетов. Фото: соцсети
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