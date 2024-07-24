«Это было для меня трагедией»: почему последняя любовь Владимира Высоцкого согласилась делить его с другой

25 июля 1980 года не стало певца, актера и поэта Владимира Высоцкого. В последний год жизни в его судьбе появилась Оксана Афанасьева. По признанию самой женщины, она боялась только одного: что ее чувства будут намного сильнее и искреннее, чем у него.

«Ксюша, это Володя Высоцкий, Володя, это Ксюша»

Оксана – дочь литератора Павла Афанасьева-Севастьянова, который писал много произведений для эстрады, и выпускница французской школы. К моменту встречи с Высоцким она училась в Московском текстильном институте. От встреч со звездами, каким был Владимир Семенович, не млела, поскольку сама выросла в богемной среде. Так, ее отец дружил с Леонидом Енгибаровым, Львом Прыгуновым и многими другими деятелями культуры. Но устоять перед харизматичным и магнетическим Высоцким было просто невозможно… Тогда ей было 18 лет, а ему – 40.

В день знакомства она пришла на спектакль на Таганку. В антракте заглянула в администраторскую, где в это время сидел артист. Администратор представил их друг другу: «Ксюша, это Володя Высоцкий. Володя, это Ксюша». В это время Владимир разговаривал по телефону, но сразу повесил трубку - мимо аппарата.

Потом Высоцкий предложил подвести Оксану до дома. Прощаясь, он пригласил ее на спектакль «Гамлет», на что Афанасьева сказала: «Знаете, Владимир Семенович, я иду на Эфроса». Высоцкий ответил, что отыграет свой спектакль, а потом заедет за ней.

Конечно, спокойно смотреть постановку Анатолия Эфроса в театре на Малой Бронной Оксана не могла: сильно нервничала и то и дело мяла в руках программку. Наконец спектакль кончился, Владимир Высоцкий подъехал за девушкой на своем мерседесе, и они вместе поехали к нему домой. Тогда он сказал, что ему нужно уехать в Париж, а по возвращении он снова позвонит.

Пусть три дня, но будет счастлива с человеком, которого любит

И действительно, Высоцкий стал звонить Оксане и активно ухаживать за ней. Между ними начинал зарождаться роман. По словам Афанасьевой, родные и друзья отговаривали ее от этих отношений. Мол, Владимир Высоцкий – жуткий бабник, не пропускает ни одной юбки, да и к тому же страдает от алкогольной зависимости. Но тогда Оксана решила для себя, что ей все равно. Пусть три, неделю или месяц, но она будет счастлива с человеком, которого любит.

Как уверяла в интервью Оксана Афанасаьева, она никогда ничего не просила у Высоцкого. А он сам ей все отдавал. Давал деньги, делал подарки, покупал обувь и одежду. Благодаря Владимиру Высоцкому у Оксаны было 17 пар обуви. На новоселье он купил ей холодильник.

«В то время нужно было все доставать. А для него таких проблем не существовало», - говорила Оксана Афанасьева в одном из своих интервью.

А еще Владимир Высоцкий привозил Оксане невероятной красоты ткани из Парижа. И она превращала обычную ткань в платья. По словам женщины, Высоцкий любил, когда она подшивала ему джинсы и брюки.

«Володя любил качественные вещи. А те джинсы, что подшивала я, он никогда не отдавал. «Не отдам, их подшивала Ксюша», - вспоминала Оксана Афанасьева в интервью изданию Spletnik. - Однажды он меня нарисовал, хотя совершенно не умел этого делать. Он меня нарисовал с тремя глазами. Сказал: «У тебя есть третий глаз, потому что у тебя очень сильная интуиция».

Как вспоминала Афанасьева, тогда наличие у Владимира Высоцкого жены Марины Влади ее не смущало. Мол, Влади где-то далеко, а она совсем рядом. Она изредка приезжала в Москву, а Высоцкий – к ней в Париж.