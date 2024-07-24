«Это было для меня трагедией»: почему последняя любовь Владимира Высоцкого согласилась делить его с другой

25 июля 1980 года не стало певца, актера и поэта Владимира Высоцкого. В последний год жизни в его судьбе появилась Оксана Афанасьева. По признанию самой женщины, она боялась только одного: что ее чувства будут намного сильнее и искреннее, чем у него.
«Ксюша, это Володя Высоцкий, Володя, это Ксюша»
Оксана – дочь литератора Павла Афанасьева-Севастьянова, который писал много произведений для эстрады, и выпускница французской школы. К моменту встречи с Высоцким она училась в Московском текстильном институте. От встреч со звездами, каким был Владимир Семенович, не млела, поскольку сама выросла в богемной среде. Так, ее отец дружил с Леонидом Енгибаровым, Львом Прыгуновым и многими другими деятелями культуры. Но устоять перед харизматичным и магнетическим Высоцким было просто невозможно… Тогда ей было 18 лет, а ему – 40.
В день знакомства она пришла на спектакль на Таганку. В антракте заглянула в администраторскую, где в это время сидел артист. Администратор представил их друг другу: «Ксюша, это Володя Высоцкий. Володя, это Ксюша». В это время Владимир разговаривал по телефону, но сразу повесил трубку - мимо аппарата.
Потом Высоцкий предложил подвести Оксану до дома. Прощаясь, он пригласил ее на спектакль «Гамлет», на что Афанасьева сказала: «Знаете, Владимир Семенович, я иду на Эфроса». Высоцкий ответил, что отыграет свой спектакль, а потом заедет за ней.
Конечно, спокойно смотреть постановку Анатолия Эфроса в театре на Малой Бронной Оксана не могла: сильно нервничала и то и дело мяла в руках программку. Наконец спектакль кончился, Владимир Высоцкий подъехал за девушкой на своем мерседесе, и они вместе поехали к нему домой. Тогда он сказал, что ему нужно уехать в Париж, а по возвращении он снова позвонит.
Пусть три дня, но будет счастлива с человеком, которого любит
И действительно, Высоцкий стал звонить Оксане и активно ухаживать за ней. Между ними начинал зарождаться роман. По словам Афанасьевой, родные и друзья отговаривали ее от этих отношений. Мол, Владимир Высоцкий – жуткий бабник, не пропускает ни одной юбки, да и к тому же страдает от алкогольной зависимости. Но тогда Оксана решила для себя, что ей все равно. Пусть три, неделю или месяц, но она будет счастлива с человеком, которого любит.
Как уверяла в интервью Оксана Афанасаьева, она никогда ничего не просила у Высоцкого. А он сам ей все отдавал. Давал деньги, делал подарки, покупал обувь и одежду. Благодаря Владимиру Высоцкому у Оксаны было 17 пар обуви. На новоселье он купил ей холодильник.
«В то время нужно было все доставать. А для него таких проблем не существовало», - говорила Оксана Афанасьева в одном из своих интервью.
А еще Владимир Высоцкий привозил Оксане невероятной красоты ткани из Парижа. И она превращала обычную ткань в платья. По словам женщины, Высоцкий любил, когда она подшивала ему джинсы и брюки.
«Володя любил качественные вещи. А те джинсы, что подшивала я, он никогда не отдавал. «Не отдам, их подшивала Ксюша», - вспоминала Оксана Афанасьева в интервью изданию Spletnik.
- Однажды он меня нарисовал, хотя совершенно не умел этого делать. Он меня нарисовал с тремя глазами. Сказал: «У тебя есть третий глаз, потому что у тебя очень сильная интуиция».
Как вспоминала Афанасьева, тогда наличие у Владимира Высоцкого жены Марины Влади ее не смущало. Мол, Влади где-то далеко, а она совсем рядом. Она изредка приезжала в Москву, а Высоцкий – к ней в Париж.
Владимир Высоцкий и Оксана Афанасьева. Фото: из открытых источников
По словам Оксаны, она знала, что Высоцкий два раза изменял и ей. И она воспринимала это как трагедию, но, конечно, расставаться с любимым мужчиной не собиралась. Закрыла глаза на эти инциденты.
Тем более Владимир Высоцкий говорил, что хочет развестись с Мариной Влади и просил девушку родить ему ребенка.
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Последние дни Владимира Высоцкого
Ради Высоцкого Афанасьева была готова на все. Когда однажды в Бухаре артисту стало плохо, и он чуть не умер, привезла ему медицинские наркотики. Хотя можно представить, чего ей это стоило. Этот случай показан в художественном фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», где роль Высоцкого сыграл Сергей Безруков, а Оксаны – Оксана Акиньшина.
«Если бы мне сказали, что сейчас у меня руку отрубят, но он будет здоров, я бы сказала: «Рубите», - признавалась Оксана Афанасьева в одном из своих интервью.
Последние дни перед смертью Владимира Высоцкого выдались совсем тяжелыми. Он много кричал от боли. А в последний свой день спокойно сказал: «Сегодня я умру», на что Оксана попросила его не говорить глупости.
Кадр из фильма «Высоцкий, спасибо, что живой». В роли Владимира Высоцкого – Сергей Безруков, Оксаны Афанасьевой – Оксана Акиньшина
«Я ведь и заснула только потому, что наступила какая-то странная тишина, и Володя перестал кричать. Он мне сказал: «Я нормально себя чувствую, иди поспи». —«Да? Ты уверен?». И вот буквально за три часа, что я спала, он, очевидно, умер».
На похороны Оксану не пустили. Да и девушка и сама понимала, что ее присутствие будет неуместным. Владимира Высоцкого она навсегда запомнила живым.
Спустя два года после смерти Высоцкого Оксана Афанасьева вышла замуж за Леонида Ярмольника, родила дочь Александру. Ныне она известный театральный художник, работавший с Олегом Табаковым, Сергеем Женовачем, Валерием Фокиным и многими другими режиссерами.
Оксана Афанасьева и Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press
«Я была счастлива, а если ты любишь человека, то что бы с ним не происходило, все равно — счастье. Кто знает, как бы все сложилось, если смоделировать нашу жизнь: он бы оставил Марину, женился бы на мне, мы бы родили ребенка, - так Оксана Афанасьева ответила на реплику журналиста Spletnik.ru о том, что о Высоцком уже, кажется, что все сказано.
- Володя, наверное, так же бы пил, заглядывался бы на других женщин, и, наверное, это было бы для меня трагедией».
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