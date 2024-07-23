Так себе отцы «Дома-2»: как Задорнов, Блюменкранц и Дмитриенко бросили рожденных на проекте дочерей

До зимы 2014 года фанаты «Дома-2» думали, что на проекте рождаются только мальчики. Телестройка уже подарила миру шестерых малышей и девочек среди них замечено не было. Но так не могло продолжаться вечно.
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Следующие беременяшки радовали телезрителей дочерьми. Как живут сейчас подрастающие знаменитости, разузнала Teleprogramma.pro.
Александра Камирен, дочь Элины Камирен и Саши Задойнова
Сашенька стала первой девочкой, рожденной на «Доме-2». Она появилась на свет 18 декабря 2014, а назвали ее в честь отца - Саши Задойнова. Несмотря на эмоциональные порывы, он и Элина Камирен так и не поженились. Малышка стала расти вместе с мамой и бабушкой в Сочи.
Сейчас Александре 9 лет. Она не видится с отцом, но, собственно говоря, и не привыкла к этому. Элина не раз жаловалась фанатам на полный набор от бывшего: отсутствие алиментов, редкие звонки и оправдания в духе «не дозвонился». Некоторое время назад Задойнов отправился на СВО, но дочь располагает информацией, что «папа в другом городе».
Александра Камирен, дочь Элины Камирен и Саши Задойнова. Фото: соцсети
Поклонники в восторге от подрастающей красавицы. Ее мама блогер, и девочка с мальства привычна к камере смартфона. Она умеет и позировать, и строить глазки. В общем, настоящая юная звездочка.
Беатриса Блюменкранц, дочь Таты Абрамсон и Валеры Блюменкранца
Знаменитая Бубачка родилась 8 июля 2017 года, прервав бездетный период на проекте в два с половиной года. Малышка родилась с ангельской внешностью и Тата решила не прятать лицо ребенка, чтобы разделить свою радость с поклонниками.
Сейчас повзрослевшей Бетти семь лет. Но в своем юном возрасте она уже познала не только безусловную фанатскую любовь, но и самый настоящий хейт. Публика тяжело восприняла то, что ребенок растет и меняется. Блюменкранц пришлось отбиваться от нападок из-за «обычной» внешности девочки. Малышку также травили за то, что она поздно заговорила, а потом и за проблемы с речью. Что ж, известность родителя - дело рисковое.
Беатриса Блюменкранц, дочь Таты Абрамсон и Валеры Блюменкранца. Фото: соцсети
Супруги некоторое время назад расстались. Тата Блюменкранц живет с Бетти в Москве, а Валера с новой женой Аней Левченко и сыном Давидом – в Санкт-Петербурге.
Василиса и София Дмитренко, дочери Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко
Единственной парой «Дома-2», которая обзавелась двумя детьми во время нахождения на телестройке, стали Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко. Дважды после декрета участники проекта возвращались в периметр, позволяя всей стране наблюдать за тем, как растут их малышки.
Василиса и София Дмитренко, дочери Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко. Фото: соцсети
Старшая дочка пары Василиса появилась на свет 1 апреля 2018 года, сейчас ей 6 лет. Младшая, София, родилась 10 июня 2020 года, ей 4 года. К сожалению, в начале этого года Ольга и Дмитрий расстались, причем максимально некрасиво.
Рапунцель с дочками съехала на съемную квартиру, а Дима назвал бывшую главной ошибкой в своей жизни. От алиментов его это, правда, никак не избавляет. Этим летом прекрасная половина семейства нащупывает новые опоры и с оптимизмом смотрит в будущее.
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