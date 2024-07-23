Так себе отцы «Дома-2»: как Задорнов, Блюменкранц и Дмитриенко бросили рожденных на проекте дочерей

До зимы 2014 года фанаты «Дома-2» думали, что на проекте рождаются только мальчики. Телестройка уже подарила миру шестерых малышей и девочек среди них замечено не было. Но так не могло продолжаться вечно.

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Следующие беременяшки радовали телезрителей дочерьми. Как живут сейчас подрастающие знаменитости, разузнала Teleprogramma.pro.

Александра Камирен, дочь Элины Камирен и Саши Задойнова

Сашенька стала первой девочкой, рожденной на «Доме-2». Она появилась на свет 18 декабря 2014, а назвали ее в честь отца - Саши Задойнова. Несмотря на эмоциональные порывы, он и Элина Камирен так и не поженились. Малышка стала расти вместе с мамой и бабушкой в Сочи.

Сейчас Александре 9 лет. Она не видится с отцом, но, собственно говоря, и не привыкла к этому. Элина не раз жаловалась фанатам на полный набор от бывшего: отсутствие алиментов, редкие звонки и оправдания в духе «не дозвонился». Некоторое время назад Задойнов отправился на СВО, но дочь располагает информацией, что «папа в другом городе».