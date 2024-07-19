Севиль в образе русалки, а у Алсу жизнь только начинается: откровения звезд на этой неделе

Алсу. Фото: Global Look Press  

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Прошедшая творческая неделя также выдалась насыщенной. Особенно много шума наделал молодежный фестиваль VK Fest, который состоялся в минувшие выходные. Звезды, как обычно, приехали на других посмотреть и себя показать. 

Анастасия Волочкова в образе Жар-птицы 

Снова удивила балерина Анастасия Волочкова. Она появилась на знаменитом мероприятии в образе Жар-птицы — в красном коротком платье с невероятным головным убором. 

Оказалось, это сценический костюм из шоу Анастасии «Одержимость». Балерина рассказывает про свой проект при каждом удобном случае. Шоу во многом автобиографично и повествует о демонах, которые встречались на пути балерины, и о перипетиях ее судьбы. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети балерины  

Катя Iova — Стул 

Наверное, никто не переплюнул певицу Катю Iova, приехавшую на фестиваль в образе… стула. На груди артистки красовалась спинка, а на бедрах расположились ножки. Подобный наряд, конечно, провоцировал мужчин на разного рода фантазии. 

Катя Iova. Фото: соцсети певицы   

Алсу слезам не верит 

А в городе на Неве меж тем проходит фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», также собравший невероятное количество звезд. Сейчас в центре внимания любого мероприятия находится Алсу, которая после развода не прячется от публики в четырех стенах, а наоборот, показывает всем, что в 40 лет жизнь только начинается. Кстати, эту же фразу из фильма «Москва слезам не верит» она повторила и в беседе с журналистами во время самого мероприятия.   

Сама Алсу тоже не верит слезам, а верит в свою привлекательность. Для светского события в Санкт-Петербурге певица выбрала облегающее ассиметричное мерцающее платье со стоячим воротником. Образ дополнили высокие черные перчатки.   

Журналисты, конечно, не обошли вниманием злободневную тему и поинтересовались, как развод родителей переживают дети артистки: что их волнует больше всего, о чем они говорят. 

Алсу на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Фото: соцсети певицы

«Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, они моя душа, мое сердце. Как их отгородишь от всего? Это невозможно. Естественно, все открыто, они все видят. 

Но для них я просто мама, они иногда с каким-то удивлением и стеснением реагируют, как мне оказывают знаки внимания в разных местах», — отметила Алсу в беседе с представителями СМИ. 

Кстати, кадрами своего выступления в Санкт-Петербурга певица поделилась в соцсетях, а заодно дала поклонникам очень ответственное задание — назвать те песни, которые они хотели бы слышать на сольном концерте артистки в Москве. Она все-таки решилась на сольное выступление! 

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А Севиль стала Джессикой 

Если снова говорить о Санкт-Петербурге, то эффектным стало появление певицы Севиль. Так, во время своего выступления артиста перевоплотилась в русалку, а на красную дорожку вышла в красном платье Джессики из знаменитого фильма «Кто подставил кролика Роджера». 

В разговоре с артисткой журналисты коснулись темы личной жизни артистки. Вот уже несколько лет она встречается с коллегой по цеху — музыкантом Tony.  

Севиль на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Фото: соцсети певицы  

Артистка не из тех, кто выкладывает в соцсети каждый подаренный букет цветов. По словам Севиль, она не скрывает личную жизнь, а просто не акцентирует на ней внимание. И не потому что стесняется, а поскольку помнит про старую истину: «Счастье любит тишину». 

«Просто когда ты чрезмерно оголяешь свою душу перед людьми, бывает так, что в самое уязвимое место в самый неподходящий момент могут ударить. Не всегда, но зачем нарываться. Предпочитаю, чтобы везде была гармония и баланс», — отметила Севиль.  

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