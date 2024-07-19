Севиль в образе русалки, а у Алсу жизнь только начинается: откровения звезд на этой неделе

Прошедшая творческая неделя также выдалась насыщенной. Особенно много шума наделал молодежный фестиваль VK Fest, который состоялся в минувшие выходные. Звезды, как обычно, приехали на других посмотреть и себя показать.

Анастасия Волочкова в образе Жар-птицы

Снова удивила балерина Анастасия Волочкова. Она появилась на знаменитом мероприятии в образе Жар-птицы — в красном коротком платье с невероятным головным убором.

Оказалось, это сценический костюм из шоу Анастасии «Одержимость». Балерина рассказывает про свой проект при каждом удобном случае. Шоу во многом автобиографично и повествует о демонах, которые встречались на пути балерины, и о перипетиях ее судьбы.