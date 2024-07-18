Супер-мамы из «Дома-2»: как Феофилактова, Агибалова и Устиненко воспитывают рожденных на проекте сыновей

Проект «Дом-2» — это такая строчка в биографии, которая, видимо, будет передаваться из поколения в поколение. Воспитанники скандального реалити уже никак не ассоциируют себя с ним, давно начали новую жизнь, но подписчики все равно продолжают им напоминать о прошлом.

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Особый интерес представляют дети знаменитостей, родившиеся на проекте. Фанаты в буквальном смысле помнят их с пеленок и под каждым постом удивляются, куда так летит время. А ребята никого не спрашивают и растут под пристальным интересом публики, как будто их и не прятали от камер скандального периметра.

Даниэль Феофилактов, сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева

Даниэль родился 14 декабря 2012 года, став четвертым ребенком на «Доме-2». Несмотря на то что Евгения Феофилактова и Антон Гусев сыграли свадьбу на проекте, растить ребенка на глазах страны они не собирались. Пара покинула увешанные камерами стены.

Однако можно уйти из «Дома-2», но это не значит что «Дом-2» уйдет из тебя. Фанаты знали, что супруги скандалят, а в 2016 году они и вовсе развелись. Некрасивые разбирательства настолько вымотали душу Евгении, что она дала сыну свою фамилию. Антон Гусев женился на Виктории Романец и отношения с наследником свел к минимуму.