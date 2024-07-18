Супер-мамы из «Дома-2»: как Феофилактова, Агибалова и Устиненко воспитывают рожденных на проекте сыновей

Проект «Дом-2» — это такая строчка в биографии, которая, видимо, будет передаваться из поколения в поколение. Воспитанники скандального реалити уже никак не ассоциируют себя с ним, давно начали новую жизнь, но подписчики все равно продолжают им напоминать о прошлом.
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Особый интерес представляют дети знаменитостей, родившиеся на проекте. Фанаты в буквальном смысле помнят их с пеленок и под каждым постом удивляются, куда так летит время. А ребята никого не спрашивают и растут под пристальным интересом публики, как будто их и не прятали от камер скандального периметра.
Даниэль Феофилактов, сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева
Даниэль родился 14 декабря 2012 года, став четвертым ребенком на «Доме-2». Несмотря на то что Евгения Феофилактова и Антон Гусев сыграли свадьбу на проекте, растить ребенка на глазах страны они не собирались. Пара покинула увешанные камерами стены.
Однако можно уйти из «Дома-2», но это не значит что «Дом-2» уйдет из тебя. Фанаты знали, что супруги скандалят, а в 2016 году они и вовсе развелись. Некрасивые разбирательства настолько вымотали душу Евгении, что она дала сыну свою фамилию. Антон Гусев женился на Виктории Романец и отношения с наследником свел к минимуму.
Сыну Евгении Феофилактовой и Антона Гусева уже 11 лет. Фото: соцсети
Сейчас Даниэлю 11 лет. Мама делает все, чтобы он чувствовал себя счастливым. В частности, парень пробует себя в качестве модели и регулярно получает охапку восторженных комментариев в Сети. Женю хвалят за то, что она растит такого воспитанного и интересного мальчика.
Кирилл Гажиенко, сын Ольги Агибаловой и Ильи Гажиенко
Пятый малыш «Дома-2» не заставил себя ждать. 14 апреля 2013 года телестройка подарила миру Кирилла Гажиенко. Счастливые родители Ольга Агибалова и Илья Гажиенко тут же покинули проект, поставив счастье семьи на первое место. И не прогадали.
Старшему сыну Ольги Агибаловой и Ильи Гажиенко 11 лет. Фото: соцсети
Эта пара — редкий пример крепкого брака. Ольга взяла фамилию мужа и полностью посвятила себя дому. Летом 2019 года у Кирилла появился очаровательный братик Левушка. Мальчики часто появляются в блоге у мамы (как и муж) на радость всем поклонникам семейства. Сейчас Кириллу 11 лет, а Лева справил свой первый юбилей.
Роберт Гобозов, сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова
А вот Роберта Гобозова поклонникам «Дома-2» пришлось подождать. Он родился 13 мая 2014 года, став шестым малышом на проекте. Его родители Алиана Устиненко и Саша Гобозов делали хорошие рейтинги шоу, постоянно разводясь и регистрируя свои отношения. В итоге эта страстная коррида предсказуемо закончилась расставанием.
На сегодняшний день Алиана — счастливая многодетная мама. В отношениях с возлюбленным Маркусом (настоящее имя — Максим Мечников) она родила девочек погодок. Весной 2023 года у пары появилась Микаэлла, а летом нынешнего — еще одна лапочка-дочка, имя которой пока знают только избранные.
Сыну Алианы Устиненко и Саши Гобозова 10 лет. Фото: соцсети
Теперь Роберт — не просто 10-летний парень, а дважды старший брат. Он очень счастлив, даже несмотря на то, что его биологический отец попал в передрягу. Александр Гобозов совершил нападение и оказался в местах лишения свободы на полтора года. Вместо алиментов он отправляет бывшей жене домой органы опеки с жалобами, что мальчик живет в неподходящих условиях.
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