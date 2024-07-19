Сделала так, чтобы зависел от нее всю жизнь: как помощница музыканта Павла Кашина обвела его вокруг пальца

Павел Кашин, известный по песням «Город», «Барышня», «Адмирабль» и «Гномики», потерял права на все свои композиции за последние тридцать лет.

Он утверждает, что его подпись на документе о передаче прав его бывшей помощнице Марианне Дубровской была подделана, но суд первой инстанции он проиграл. Сейчас артист ищет юриста для подачи апелляции.

Из-за чего между Кашиным и его помощницей пробежала кошка

Как рассказывает Павел в интервью Telegram-каналу Brief, с Марианной его связывают годы дружбы и творческого сотрудничества. В команду Павла Кашина Дубровская пришла еще в возрасте 16 лет. И творческий тандем просуществовал 25 лет. Но в последние годы Марианну будто подменили.

По словам Павла Кашина, он начал замечать, что Дубровская словно начала ревновать к его девушке. Например, по просьбе Кашина могла брать билеты из Санкт-Петербурга в Москву, но потом внезапно выяснялось, что билеты взяты только на Павла.

Также Павел и Марианна разошлись в политических взглядах. Если Павел Кашин выражал патриотическую позицию, то у Марианны было иное мнение по поводу международной повестки. И из-за этого факта между ними возникали жаркие споры. В итоге в июне 2023 года Павел Кашин и Марианна Дубровская прекратили сотрудничество.