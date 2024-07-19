Сделала так, чтобы зависел от нее всю жизнь: как помощница музыканта Павла Кашина обвела его вокруг пальца

Павел Кашин, известный по песням «Город», «Барышня», «Адмирабль» и «Гномики», потерял права на все свои композиции за последние тридцать лет.
Он утверждает, что его подпись на документе о передаче прав его бывшей помощнице Марианне Дубровской была подделана, но суд первой инстанции он проиграл. Сейчас артист ищет юриста для подачи апелляции.
Из-за чего между Кашиным и его помощницей пробежала кошка
Как рассказывает Павел в интервью Telegram-каналу Brief, с Марианной его связывают годы дружбы и творческого сотрудничества. В команду Павла Кашина Дубровская пришла еще в возрасте 16 лет. И творческий тандем просуществовал 25 лет. Но в последние годы Марианну будто подменили.
По словам Павла Кашина, он начал замечать, что Дубровская словно начала ревновать к его девушке. Например, по просьбе Кашина могла брать билеты из Санкт-Петербурга в Москву, но потом внезапно выяснялось, что билеты взяты только на Павла.
Также Павел и Марианна разошлись в политических взглядах. Если Павел Кашин выражал патриотическую позицию, то у Марианны было иное мнение по поводу международной повестки. И из-за этого факта между ними возникали жаркие споры. В итоге в июне 2023 года Павел Кашин и Марианна Дубровская прекратили сотрудничество.
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Павел Кашин. Фото: Global Look Press
Обвинения в подделке подписи
После разрыва рабочих отношений Марианна пришла в фирму, которая раньше была филиалом Warner Music, пока не покинула наш рынок. Теперь эта компания называется «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг». И после ее прихода на одном из документов появилась якобы подпись Павла, подтверждающая передачу всех прав на его произведения Дубровской.
Однако, по словам Павла Кашина, эта подделка, поскольку он всегда подписывается размашисто, а там стояла неуверенная подпись.
Но теперь конторе принадлежат права на использование его песен на различных платформах, а певец просто получает авторские отчисления. По словам Павла, Дубровская заверила сотрудников компании, что Павел Кашин передал все права ей.
А менеджер фирмы даже не позвонила Кашину, чтобы узнать, так ли это на самом деле. На время суда выплаты авторских отчислений Павлу Кашину приостановлены.
По словам Павла, женщина сделала так, чтобы бывший начальник зависел от нее всю жизнь.
Павел Кашин. Фото: Global Look Press
«Кроме того, когда я покупал отель в Санкт-Петербурге несколько лет назад, банки не хотели давать мне кредит из-за возраста, и она стала созаемщиком, не заплатив ни копейки. Теперь и половина отеля принадлежит Дубровской», — отметил Павел Кашин.
По словам Павла, его адвокат проиграл судебное заседание. Как считает певец, суд должен был назначить экспертизу с участием графолога, но сначала вообще перенес заседание, а потом и вовсе отказался от услуг эксперта.
Однако Павел Кашин заявил, что готов бороться до конца и сейчас ищет адвоката, который будет представлять его интересы в апелляции, а также добиваться возбуждения уголовного дела.
Как уверяет Павел, все происходящее он воспринимает как некое испытание и экзамен жизни. И, мол, теперь ему был послан сигнал свыше, что можно научиться и ненавидеть.
«И я действительно ненавижу глубоко и искренне одного человека — Марианну. Но я воспринимаю это только как этап своего жизненного пути, я буду двигаться дальше», — отметил Павел Кашин в интервью Telegram-каналу Brief.
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