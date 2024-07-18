У богатых свои причуды: ради чего семья Алсу ввязалась в грязную историю с купленной победой Микеллы на «Голосе»

Музыкальное шоу «Голос» богато не только талантами, но и скандалами. Одним из самых ярких считается инцидент 2019 года, в частности из-за громких фамилий в деле. Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, стала победительницей проекта «Голос. Дети», но с помощью накрутки голосов.
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10-летняя на тот момент девочка подверглась хейту, а историю попытались замять. Знаменитая мать приняла удар на себя, сказав, что переоценила возможности своей популярности. Из-за подлога победу юной певицы обнулили, а Алсу подмочила свою безупречную репутацию. Как оказалось — все ради мужа.
Сор из горящей избы
Алсу из таких женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, тем более за любимым мужем. Так было все 18 лет брака, видимо, пока было ради чего стараться, но ее терпение лопнуло. После того как знаменитость подала на развод (из-за измен мужа), она перестала молчать. Хлесткими фразами Алсу возвращает долги своим обидчикам, вовлекая в личную историю широкую общественность.
Алсу припомнила бывшему мужу грехи былых лет. Фото: Global Look Press
И, когда в очередной раз всплыла история с проектом «Голос», выгораживать виновных разъяренная женщина уже не стала. Она прямым текстом сказала, что ответственность в подлоге лежит на Яне, по всем вопросам к нему. Без пяти минут бывший муж теперь не стоит того, чтобы брать на себя его грехи.
Победа любой ценой
Микелла — талантливая девочка. На слепых прослушиваниях ее засыпали комплиментами, отметив, что в свои неполные 11 лет певица уже имеет фирменный тембр голоса. Она имела все шансы стать победительницей в честной игре, если бы не тщеславие родителей. Фанаты звездного семейства задаются вопросом: неужели престижный статус был для них важнее реальных успехов наследницы?
Средняя дочь Алсу — Микелла — с детства занимается пением. Фото: соцсети
Поскольку объясняться перед народом никто не собирается, остается искать ответ на этот вопрос в сплетнях и домыслах. Из первых уст комментаторы услышали, что накручивание голосов лежит на совести отца семейства, возможно, ему это было интереснее всего. Но почему?
Представление о прекрасном
На сколько состоятелен Абрамов — простому смертному тяжело даже вообразить. А у богатых свои причуды. У Яна, например, (по слухам) слабость к популярности. Сама по себе она ему не интересна, а вот медийные женщины его привлекают. Сейчас хейтеры пишут, что и свадьба с Алсу была для бизнесмена своего рода достижением. Но сейчас много чего пишут, раньше таких разговоров не было.
Микелла — талантливая девочка, сейчас ей 16 лет. Фото: Global Look Press
Предполагаемое увлечение влиятельного мужчины Анастасией Решетовой также связывают не только с ее красотой, но и с узнаваемостью. Отсюда диванные сыщики делают вывод, что Абрамову очень хотелось сделать и дочку знаменитостью, когда подвернулся такой шанс. Что ж, это всего лишь теория, которая имеет право на существование. Сам Ян ее не подтверждал. Равно как и не опровергал.
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