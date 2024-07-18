У богатых свои причуды: ради чего семья Алсу ввязалась в грязную историю с купленной победой Микеллы на «Голосе»

Музыкальное шоу «Голос» богато не только талантами, но и скандалами. Одним из самых ярких считается инцидент 2019 года, в частности из-за громких фамилий в деле. Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, стала победительницей проекта «Голос. Дети», но с помощью накрутки голосов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

10-летняя на тот момент девочка подверглась хейту, а историю попытались замять. Знаменитая мать приняла удар на себя, сказав, что переоценила возможности своей популярности. Из-за подлога победу юной певицы обнулили, а Алсу подмочила свою безупречную репутацию. Как оказалось — все ради мужа.

Сор из горящей избы

Алсу из таких женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, тем более за любимым мужем. Так было все 18 лет брака, видимо, пока было ради чего стараться, но ее терпение лопнуло. После того как знаменитость подала на развод (из-за измен мужа), она перестала молчать. Хлесткими фразами Алсу возвращает долги своим обидчикам, вовлекая в личную историю широкую общественность.