Брак против воли, подозрение в заговоре, гонения: королевская история любви, которую не смогла победить даже принцесса Диана

Нынешняя королева Британии отметила 77-летие. Праздник удался на славу: Камиллу чествовали не только близкие, но и подданные, и пресса. Глядя, как улыбается супруга Карла III, несложно предположить, какие эмоции обуревали именинницу. А ведь не каждый в состоянии пережить те испытания, которые ей были посланы судьбой вместе с запретной любовью.
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Вообще, роман с наследным принцем — дело хлопотное. Но в случае с Камиллой роковую роль сыграло то, что супругой любимого была обожаемая всем миром жертва абьюза, причем королевского масштаба. В этой истории у аристократки Паркер-Боулз оставалась одна роль — антагониста, куда ее дружно и вписали. Teleprogramma.pro решила посмотреть на знаменитый любовный узел под другим углом.
Без вины виноватая
В этом году исполнится 27 лет с момента подозрительной автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Тогда казалось, мир никогда не оправится от трагедии, которая стала личной для каждого поклонника королевской семьи. Но время лечит. Принцессе народных сердец навсегда осталось 36 лет, в то время как ее соперница накануне справила 77-летие. В законном браке с Чарльзом. На троне.
Нынешняя королева Британии отметила 77-летие. Фото: Global Look Press
Несмотря на все теории заговора, гибель Леди Ди была очень невыгодна Чарльзу и Камилле. В один миг влюбленные потеряли какую-либо надежду на законное воссоединение в глаза общественности. Тогда Паркер-Боулз поняла, что ошибалась, когда думала, что уже познала все грани хейта. Фанатам Дианы нужно было кого-то винить в страшном, и далеко они ходить не стали.
Но Камилла морально выстояла. Невозможно представить, сколько антидепрессантов было запито ромашковым чаем и денег отдано психотерапевтам, но она пронесла сквозь травлю не только психику, но и чувства к своему мужчине. И не просто так.
Любовный треугольник
Хронологически Камилла Паркер-Боулз появилась в жизни (а главное, в сердце) Чарльза раньше Дианы. Скорее всего, из-за этого она всегда считала принца прежде всего своим, а потом уже чьим-то. Пусть такие эфемерные, но все-таки права на мужчину не могут не придавать сил.
Как это ни грустно и ни популярно, но в треугольник пару превратила Диана, а точнее, жгучее желание королевской семьи выветрить неугодную возлюбленную из головы будущего короля насильной женитьбой.
Диана и Чарльз поженились в 1981 году. Фото: Global Look Press
Но, как известно, благими намерениями… Или лучше: все приходит к тому, кто умеет ждать.
Шекспир доволен
Многие задаются вопросом, на что была бы похожа старость Ромео и Джульетты, не будь они так импульсивны в своих поступках? А чем не Камилла и Карл? С одной стороны — не терпящая пререканий семья жениха, с другой — народное порицание размером с пол земного шара.
Вот только эта британская история любви вобрала в себя все и даже больше. Не умирающие десятилетиями чувства, брак против воли, подозрение в заговоре, гонения, престол, но главное — хэппи энд.
На что была бы похожа старость Ромео и Джульетты, не будь они импульсивны в своих поступках? Фото: Global Look Press
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