Брак против воли, подозрение в заговоре, гонения: королевская история любви, которую не смогла победить даже принцесса Диана

Нынешняя королева Британии отметила 77-летие. Праздник удался на славу: Камиллу чествовали не только близкие, но и подданные, и пресса. Глядя, как улыбается супруга Карла III, несложно предположить, какие эмоции обуревали именинницу. А ведь не каждый в состоянии пережить те испытания, которые ей были посланы судьбой вместе с запретной любовью.

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Вообще, роман с наследным принцем — дело хлопотное. Но в случае с Камиллой роковую роль сыграло то, что супругой любимого была обожаемая всем миром жертва абьюза, причем королевского масштаба. В этой истории у аристократки Паркер-Боулз оставалась одна роль — антагониста, куда ее дружно и вписали. Teleprogramma.pro решила посмотреть на знаменитый любовный узел под другим углом.

Без вины виноватая

В этом году исполнится 27 лет с момента подозрительной автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Тогда казалось, мир никогда не оправится от трагедии, которая стала личной для каждого поклонника королевской семьи. Но время лечит. Принцессе народных сердец навсегда осталось 36 лет, в то время как ее соперница накануне справила 77-летие. В законном браке с Чарльзом. На троне.