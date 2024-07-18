«Природа отдыхает на детях великих»: в Сети Марию Голубкину уличили в хайпе на имени Андрея Миронова

Наследники советских знаменитостей снова проветривают свои скелеты в шкафу. На этот раз всплыло имя легенды отечественного кинематографа — Андрея Миронова. Публика вспоминает его женитьбу на Ларисе Голубкиной и мутную историю с внебрачной дочерью.
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Ньюсмейкером стала непосредственно сама Мария Голубкина, которая заявила в интервью, что является родной дочерью Миронова. Собственно, сенсацией это не является. Просто приличия ради было принято считать, что Андрей Александрович удочерил Машу, когда женился на ее матери. Девочка появилась на свет в 1973 году, когда актер еще состоял в браке с Екатериной Градовой, от которой у него в том же году родилась Мария Миронова.
Эффект неразорвавшейся бомбы
Откровения Марии Голубкиной никого не удивили, а только подняли на поверхность историю давно забытых дней. Многие годы ее семья поддерживала миф, что отец Марии — сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Сейчас актрисе 50 лет, и она решилась озвучить правду, которую сама знала с детства.
Мария Миронова и Мария Голубкина. Фото: Global Look Press
Примечательно, что интернет-пользователи имеют диаметрально противоположное мнение относительно фамильного сходства Марии Голубкиной с Андреем Мироновым и с Марией Мироновой. Да и сердечные дела знаменитостей, пусть и покойных, всегда интересно прокомментировать.
Mike: «Да не все ли равно? Призналась, что отец? А до этого стеснялась, что ли? Как же часто природа отдыхает на детях великих».
YC: «А мне кажется, неправда. Сходила бы плюнула в пробирку, и с анализом на отцовство — нате и отстаньте. Нет же, поверьте ей на слово, носы одинаковые».
Звездец какой-то: «Да они же похожи жесть, а скрывали, ибо это плохо, что народный артист жене своей с коллегой изменял. И она не делает из этого шоу. Просто знает правду и перестала это скрывать».
И: «Вот и нечего эти скелеты будоражить».
Анна: «Надо ж хайпануть слегка, а то уже подзабывать стали».
Лариса: «Конечно же, он не ее отец. Миронов женился на Голубкиной, Маша уже была. Она его зовет отцом, воспитывал же чуть-чуть. Ролей нет, ходит байки сочиняет».
Наталья: «Меня больше всего смущает, если это правда, то почему обе Маши, клиника какая-то».
Роза: «А я всю жизнь без сомнений была уверена, что она дочь Миронова! Большей копии его найти трудно! Потом была в шоке, когда говорили что нет, не родная. Я не верила. Его родная дочь абсолютно не похожа на него. В каждой роли я смотрела на Марию и видела Миронова! Эти глаза, эти губы, этот взгляд, главное! Ну, посмотрите!»
Мария: «Такая мама красавица была всегда, а дочка страшноватая все же, какая-то старушка».
Katmandu1973 Natally: «Ну она-то как раз копия Миронова, в отличие от родной дочери».
Мария Миронова сейчас
Дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой — успешная и востребованная актриса. Ей 51 год, она воспитывает двоих сыновей. Старшему, Андрею Удалову, — 32 года.
Столько же и Андрею Сороке — молодому мужу Мироновой, от которого она в 45 лет родила Федора. Андрей Удалов пошел по стопам матери и деда, продолжил актерскую династию.
Мария Миронова, дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Фото: Global Look Press
Мария Голубкина сейчас
Марии Голубкиной 51 год исполнится в конце сентября. У нее двое детей, которых она родила еще в браке с Николаем Фоменко. Ивану Фоменко 21 год, а Анастасии — 26.
Недавно Мария дала журналистам повод посплетничать, появившись на публике с кольцом на том самом пальце. Но официально эта информация никак не подтвердилась.
Мария Голубкина, дочь Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной. Фото: Global Look Press
Обе Марии прекрасно ладят между собой и поощряют дружбу между детьми. О существовании друг друга они знали с детства, но поговорить по душам впервые у них получилось только в 26 лет.
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