«Природа отдыхает на детях великих»: в Сети Марию Голубкину уличили в хайпе на имени Андрея Миронова

Примечательно, что интернет-пользователи имеют диаметрально противоположное мнение относительно фамильного сходства Марии Голубкиной с Андреем Мироновым и с Марией Мироновой. Да и сердечные дела знаменитостей, пусть и покойных, всегда интересно прокомментировать.

Mike: «Да не все ли равно? Призналась, что отец? А до этого стеснялась, что ли? Как же часто природа отдыхает на детях великих».

YC: «А мне кажется, неправда. Сходила бы плюнула в пробирку, и с анализом на отцовство — нате и отстаньте. Нет же, поверьте ей на слово, носы одинаковые».

Звездец какой-то: «Да они же похожи жесть, а скрывали, ибо это плохо, что народный артист жене своей с коллегой изменял. И она не делает из этого шоу. Просто знает правду и перестала это скрывать».

И: «Вот и нечего эти скелеты будоражить».

Анна: «Надо ж хайпануть слегка, а то уже подзабывать стали».

Лариса: «Конечно же, он не ее отец. Миронов женился на Голубкиной, Маша уже была. Она его зовет отцом, воспитывал же чуть-чуть. Ролей нет, ходит байки сочиняет».

Наталья: «Меня больше всего смущает, если это правда, то почему обе Маши, клиника какая-то».

Роза: «А я всю жизнь без сомнений была уверена, что она дочь Миронова! Большей копии его найти трудно! Потом была в шоке, когда говорили что нет, не родная. Я не верила. Его родная дочь абсолютно не похожа на него. В каждой роли я смотрела на Марию и видела Миронова! Эти глаза, эти губы, этот взгляд, главное! Ну, посмотрите!»

Мария: «Такая мама красавица была всегда, а дочка страшноватая все же, какая-то старушка».

Katmandu1973 Natally: «Ну она-то как раз копия Миронова, в отличие от родной дочери».