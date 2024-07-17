Построила фитнес-империю с помощью мужа, воспитала пятерых детей, но никогда не была беременна: как живет Ольга Слуцкер — подруга Ксении Собчак

«Счастье иметь возможность называть тебя своей близкой подругой.
Я всегда иду к тебе за советом и всегда знаю, что ты «остудишь» мой пыл и посоветуешь правильно. Ты настоящий друг и очень мудрая женщина», — так Ксения Собчак написала об одной из своих лучших подруг — Ольге Слуцкер.
Что же из себя представляет эта дама на самом деле?
Бизнес-таланты Ольги Слуцкер
Девичья фамилия Ольги — Березовская. Она появилась на свет 14 января 1965 года в Ленинграде.
В детстве Ольга занималась в спортивной школе-интернате, окончила Университет физкультуры имени Петра Лесгафта, попала в сборную города и часто бывала на соревнованиях. Активно увлекалась фехтованием, мечтала быть олимпийской чемпионкой.
Мечта Ольги Слуцкер сбудется, только немного в другой вариации. Она создаст фитнес-империю. А ее фото станет живой рекламой собственного бизнеса.
Идея создания сети фитнес-клубов, известной сегодня на территории СНГ под брендом World Class, появилась в Италии, когда Ольга занималась аэробикой. В тот момент она поняла, что это занятие может принести ей существенный доход.
Стартовый капитал для бизнеса в 700 000 долларов ей дал муж Владимир, а еще познакомил с такими персонажами светской тусовки, как Светлана Бондарчук, Степан Михалков, Альбина Назимова. И, конечно же, Ксения Собчак.
Они, а также партнеры Владимира стали первыми клиентами Ольги Слуцкер, которая решила получить и дополнительное образование и окончила Государственный университет управления.
Также к 2007 году Ольга создала корпорацию «Русская фитнес-группа». .
Помимо спортивных проектов, Ольга открыла центр женского здоровья «Наследники», который помогал бы женщинам, потерявшим надежду, познать радость материнства.
Ольга Слуцкер. Фото: Global Look Press
С 2005-го Ольга Слуцкер стала главным тренером российских участников шоу Первого канала «Большие гонки», с 2007-го — членом исполкома Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.
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Брак с Владимиром Слуцкером
Со своим будущим супругом, бизнесменом Владимиром Слуцкером, Ольга познакомилась, когда отдыхала в Сочи. В 1990 году вышла за него замуж. Как уже говорилось выше, с его помощью построила свой мощный бизнес.
Счастье пары омрачало только отсутствие детей. Ольга занималась лечением, но так и не смогла родить ребенка. Поэтому пара обратилась к услугам суррогатной матери.
Благодаря услугам сурмамы 5 февраля 1999 года в американском городе Риверсайд у пары родился сын Михаил, четыре года спустя — дочь Анна.
В 2009 году союз Ольги и Владимира распался. Ольгу обвинили в том, что она не занимается детьми, Однако эти слова опроверг близкий друг семьи Федор Бондарчук.
Ольга Слуцкер. Фото: Global Look Press
После расставания Владимир забрал у своей жены детей и вместе с ними уехал в Израиль. Борьба бывших супругов за сына и дочь, которая продолжалась несколько лет, широко освещалась в СМИ.
В 2013 году у Ольги также родились близняшки Маша и Катя, а в 2015-м — сын. По слухам, отцом сына Ольги Слуцкер является бизнесмен Александр Дюков.
Известно, что все свое время Ольга занимается бизнесом. А еще она коллекционирует произведения Энди Уорхола, Рауфа Мамедова, Мана Рэя и прочих западных авторов второй половины XX века. Также у Ольги есть обширная коллекция фото Хельмута Ньютона. В общем, Ольга Слуцкер живет достаточно активной жизнью.
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