Построила фитнес-империю с помощью мужа, воспитала пятерых детей, но никогда не была беременна: как живет Ольга Слуцкер — подруга Ксении Собчак

«Счастье иметь возможность называть тебя своей близкой подругой.

Я всегда иду к тебе за советом и всегда знаю, что ты «остудишь» мой пыл и посоветуешь правильно. Ты настоящий друг и очень мудрая женщина», — так Ксения Собчак написала об одной из своих лучших подруг — Ольге Слуцкер.

Что же из себя представляет эта дама на самом деле?

Бизнес-таланты Ольги Слуцкер

Девичья фамилия Ольги — Березовская. Она появилась на свет 14 января 1965 года в Ленинграде.

В детстве Ольга занималась в спортивной школе-интернате, окончила Университет физкультуры имени Петра Лесгафта, попала в сборную города и часто бывала на соревнованиях. Активно увлекалась фехтованием, мечтала быть олимпийской чемпионкой.

Мечта Ольги Слуцкер сбудется, только немного в другой вариации. Она создаст фитнес-империю. А ее фото станет живой рекламой собственного бизнеса.

Идея создания сети фитнес-клубов, известной сегодня на территории СНГ под брендом World Class, появилась в Италии, когда Ольга занималась аэробикой. В тот момент она поняла, что это занятие может принести ей существенный доход.

Стартовый капитал для бизнеса в 700 000 долларов ей дал муж Владимир, а еще познакомил с такими персонажами светской тусовки, как Светлана Бондарчук, Степан Михалков, Альбина Назимова. И, конечно же, Ксения Собчак.

Они, а также партнеры Владимира стали первыми клиентами Ольги Слуцкер, которая решила получить и дополнительное образование и окончила Государственный университет управления.

Также к 2007 году Ольга создала корпорацию «Русская фитнес-группа». .

Помимо спортивных проектов, Ольга открыла центр женского здоровья «Наследники», который помогал бы женщинам, потерявшим надежду, познать радость материнства.