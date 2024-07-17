Построила фитнес-империю с помощью мужа, воспитала пятерых детей, но никогда не была беременна: как живет Ольга Слуцкер — подруга Ксении Собчак

Ольга Слуцкер (посередине) с Ксенией Собчак и Матильдой Шнуровой. Фото: Global Look Press

Рассказываем о перипетиях судьбы успешной бизнесвумен.

«Счастье иметь возможность называть тебя своей близкой подругой. 

Я всегда иду к тебе за советом и всегда знаю, что ты «остудишь» мой пыл и посоветуешь правильно. Ты настоящий друг и очень мудрая женщина», — так Ксения Собчак написала об одной из своих лучших подруг — Ольге Слуцкер.  

Что же из себя представляет эта дама на самом деле? 

Бизнес-таланты Ольги Слуцкер 

Девичья фамилия Ольги — Березовская. Она появилась на свет 14 января 1965 года в Ленинграде. 

В детстве Ольга занималась в спортивной школе-интернате, окончила Университет физкультуры имени Петра Лесгафта, попала в сборную города и часто бывала на соревнованиях. Активно увлекалась фехтованием, мечтала быть олимпийской чемпионкой. 

Мечта Ольги Слуцкер сбудется, только немного в другой вариации. Она создаст фитнес-империю. А ее фото станет живой рекламой собственного бизнеса. 

Идея создания сети фитнес-клубов, известной сегодня на территории СНГ под брендом World Class, появилась в Италии, когда Ольга занималась аэробикой. В тот момент она поняла, что это занятие может принести ей существенный доход.  

Стартовый капитал для бизнеса в 700 000 долларов ей дал муж Владимир, а еще познакомил с такими персонажами светской тусовки, как Светлана Бондарчук, Степан Михалков, Альбина Назимова. И, конечно же, Ксения Собчак

Они, а также партнеры Владимира стали первыми клиентами Ольги Слуцкер, которая решила получить и дополнительное образование и окончила Государственный университет управления. 

Также к 2007 году Ольга создала корпорацию «Русская фитнес-группа».  .

Помимо спортивных проектов, Ольга открыла центр женского здоровья «Наследники», который помогал бы женщинам, потерявшим надежду, познать радость материнства.  

Ольга Слуцкер. Фото: Global Look Press  

С 2005-го Ольга Слуцкер стала главным тренером российских участников шоу Первого канала «Большие гонки», с 2007-го — членом исполкома Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.  

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Брак с Владимиром Слуцкером 

Со своим будущим супругом, бизнесменом Владимиром Слуцкером, Ольга познакомилась, когда отдыхала в Сочи. В 1990 году вышла за него замуж. Как уже говорилось выше, с его помощью построила свой мощный бизнес. 

Счастье пары омрачало только отсутствие детей. Ольга занималась лечением, но так и не смогла родить ребенка. Поэтому пара обратилась к услугам суррогатной матери. 

Благодаря услугам сурмамы 5 февраля 1999 года в американском городе Риверсайд у пары родился сын Михаил, четыре года спустя — дочь Анна. 

В 2009 году союз Ольги и Владимира распался. Ольгу обвинили в том, что она не занимается детьми,    Однако эти слова опроверг близкий друг семьи Федор Бондарчук. 

Ольга Слуцкер. Фото: Global Look Press  

После расставания Владимир забрал у своей жены детей и вместе с ними уехал в Израиль. Борьба бывших супругов за сына и дочь, которая продолжалась несколько лет, широко освещалась в СМИ.  

В 2013 году у Ольги также родились близняшки Маша и Катя, а в 2015-м — сын. По слухам, отцом сына Ольги Слуцкер является бизнесмен Александр Дюков. 

Известно, что все свое время Ольга занимается бизнесом. А еще она коллекционирует произведения Энди Уорхола, Рауфа Мамедова, Мана Рэя и прочих западных авторов второй половины XX века. Также у Ольги есть обширная коллекция фото Хельмута Ньютона. В общем, Ольга Слуцкер живет достаточно активной жизнью.   

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